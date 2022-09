'Pesadilla en El Paraíso' emitió la segunda gala principal la noche del jueves 15 de septiembre en Telecinco, en la que los cuatro concursantes escogidos por la capataz, Marina Ruiz, tuvieron que luchar por evitar ser el segundo nominado. Una mala suerte que terminó corriendo Pipi Estrada quien, antes del reto, tuvo que enfrentarse al hecho de que sus compañeros se decantaran por su marcha antes que la de sus rivales, momento en el que vivió un encontronazo con Steisy en el que también se vio implicada Gloria Camila.

Steisy se enfrenta a Pipi Estrada ante sus compañeros de 'Pesadilla en El Paraíso'

"¿Sabes lo que te pasa, Pipi? Que llevas diez años sin venir a Telecinco, dices que hay que ser consecuente con las cosas:", le echó en cara la almeriense a Estrada. La concursante señaló de su compañero que "haces todo lo que estás haciendo por agarrarte a un clavo ardiendo, que es tu trabajo en ' Sálvame '", al igual que le echó en cara que "estás obsesionado y estar contigo enfrente me tensa muchísimo, porque". "¿Y estos diez años que no he estado, he estado muerto de hambre o qué?", replicó el aludido. "Hombre, yo no sé cómo estarías, porque", contestó Steisy.

"Muy bien, muy bien. Quizás yo pago un peaje, que es que trabajo en 'Sálvame' y lo que está claro es que, por ejemplo, a Patricia le encantaría trabajar en 'Sálvame'", lanzó el madrileño, algo que su compañera no dudó en reconocer, sin rodeos. "Me encantaría trabajar en 'Sálvame' pero, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca trabajaría en 'Sálvame' a costa de hacer daño a otras personas", declaró Steisy, consciente de "cómo soy y si me quieren contratar, genial, pero no me voy a agarrar a un clavo ardiendo para que me contraten. ¿Sabes por qué? Porque no necesito a nadie para mantenerme. Mientras tenga dos manos, no me va a hacer falta".

"Me voy con la conciencia muy tranquila"

Ante las palabras de la almeriense, Estrada preguntó "a quién hecho daño yo en 'Sálvame'", por lo que Gloria Camila se señaló a sí misma antes de matizar que "en general en el concurso, desde el primer día. Era tu objetivo, has ido y lo has conseguido. Ya está, no pasa nada". "Creo que habéis magnificado una situación, la habéis dramatizado y os habéis victimizado", acusó el madrileño, antes de que Lara Álvarez zanjara la disputa y diera paso al resto de concursantes, que se manifestaron en su contra. "Si yo me voy en estos momentos, me voy con la conciencia muy tranquila, con mi obligación cumplida", manifestó Estrada, conforme con las declaraciones de sus compañeros, entre los que reprochó a Steisy y Gloria Camila que "veis un trozo de carne y sois como perros rabioso a por ella".