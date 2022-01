La pequeña pantalla da la bienvenida a un nuevo formato de corte factual puesto en marcha y elaborado . 'Cazaherederos' llega a laSexta con un objetivo: encontrar a personas que son legítimas dueñas de un legado tras el fallecimiento de un familiar, pero no lo sabían. De esta manera, el equipo del programa se pone manos a la obra para elaborar árboles genealógicos que les den las pistas necesarias y llegar a los perfiles deseados.

Jalis de la Serna, en 'Cazaherederos'

La primera entrega de 'Cazaherederos' llega a las pantallas de laSexta durante la noche del martes 18 de enero, aunque ya se encuentra disponible en Atresplayer Premium. Asimismo, Jalis de la Serna se convierte en maestro de ceremonias y será testigo de ese proceso de búsqueda durante seis meses, recorriendo el mundo con un sinfín de papeles que recogen masas patrimoniales sin dueño alguno.

Luz Aldama, directora de programas de actualidad de Atresmedia, quiso destacar los puntos fuertes de un formato de producción propia: "Lo mejor es lo imprevisible". De hecho, no dudó en destacar lo más sorprendente de las grabaciones: "En este país, hay mucha gente que no hace testamento. Si, además, no tiene descendencia, parte de su patrimonio acaba en manos del familiar más inesperado", confirmó.

Todo espectador estaría encantado de recibir grandes cuantías económicas sin esperarlo. No obstante, la propia Aldama vio relevante destacar la cantidad de ocasiones en las que los consultados mostraron "recelo o desconfianza", incluso negándose a aceptar las herencias. De todas formas, la mayor parte de las personas se han mostrado "de lo más agradecidas" mientras venían sus cuentas bancarias crecer.

Además de las cantidades o inmuebles a heredar, el factual de Atresmedia consigue plasmar en cada una de sus entregas lo chocante de algunas reacciones en los receptores de esta buena noticia: sorpresas, incredulidad, pero también momentos cargados de emotividad en reencuentros familiares. El propio Jalis de la Serna quiso poner un ejemplo con "la tía Herminia", como una familiar lejana.

El equipo de 'Cazaherederos' se pone manos a la obra para encontrar al sobrino en cuestión que, posiblemente, hacía años que no veía a su pariente. Genialógicamente hablando, esta persona es la que tiene una relación más directa con la fallecida. Para que el periodista y sus compañeros consigan llegar a llamar a puerta fría, un equipo dividido en tres áreas ha estado la friolera de seis meses trabajando para las grabaciones de la primera tanda de programas.

Flora Sánchez Castañón, directora de Contenidos de programas, fue la encargada de especificar cómo se ha llevado a cabo el proceso. Por un lado, parte de los trabajadores se han ubicado en un despacho mientras estaban en contacto con investigadores, genialogistas y abogados. Por otro lado, Jalis de la Serna ha sido fundamental en la investigación junto a los cazadores que veremos en pantalla. Finalmente, los presentes en la redacción de Atresmedia se han encargado de dar forma al proyecto.

Jalis de la Serna, durante la primera entrega de 'Cazaherederos'

Jalis de la Serna vuelve al "reporterismo de calle"

Uno de los aspectos que el periodista no dudó en remarcar tiene que ver con su ganas de retomar ese "reporterismo de calle" que tanto le apetecía y que le permite "empatizar con la gente" a un mayor nivel. Mientras hacía énfasis en que la principal "virtud del programa es la naturalidad", quiso poner sobre la mesa que se ha creado un "nuevo tono" para hablar de las herencias de forma distendida y dejando a un lado los tintes burocráticos.

El equipo de 'Cazaherederos' ha recorrido España de punta a punta, con 10.000 kilómetros a sus espaldas. Asimismo, han cruzado el charco para viajar a la ciudad de Miami donde un hombre falleció por coronavirus, dejando un inmueble valorado en cientos de miles de euros. Para remarcar lo imprevisible del programa, se dirigió a la prensa: "Cualquiera puede ser la próxima puerta que toquen, incluso a vosotros".

Un gran reto para la producción

Este tipo de formatos no pueden tener una estructura cerrada y casi milimetrada, pues cada historia tiene sus propios tiempos y necesidades: "Nunca sabíamos lo que iba a suceder; [...] nunca sabíamos dónde nos iba a llevar", reiteró Flora Sánchez. Precisamente, vio conveniente subrayar que "los tiempos que necesitaban los cazadores no tenía nada que ver con el tiempo que necesitábamos a nivel periodístico".

En definitiva, 'Cazaherederos' pone sobre la mesa una problemática que nunca escapa a las familias, porque también se trata el pago de impuestos. De hecho, el proceso de investigación deja claro los procesos legales que deben seguirse ante estas sucesiones intestadas, indagando también en la normativa vigente de cada Comunidad Autónoma. ¿Y si el próximo en abrir la puerta a los cazadores eres tú?