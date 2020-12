'Paquita Salas' ya predijo la ausencia de Úrsula Corberó en 'FoQ: El reencuentro'

El 27 de diciembre, Atresplayer Premium estrenaba 'Física o química: El reencuentro'. La mayor parte de los actores que participaron en la ficción original han formado parte del proyecto con gran ilusión, pero ha habido una ausencia que se ha hecho especialmente notable: la del personaje de Ruth, interpretado por Úrsula Corberó. Curiosamente, esto se mencionó en un capítulo de la serie de Netflix 'Paquita Salas' que podría haber realizado una nueva predicción.

Belén Cuesta y Úrsula Corberó en 'Paquita Salas'

En un capítulo de su tercera temporada, Magüi (Belén Cuesta) comete un grave error al entregar un vestido incorrecto a Úrsula Corberó. La exrepresentante se cuela en una fiesta donde consigue encontrarse con la actriz y esta le confiesa que la serie 'Física o química' va a volver. En ese momento, Magüi le pregunta cómo iban a arreglar el hecho de que Fer (Javier Calvo) volviese a la vida, ya que fallecía al final de la ficción: "Es un sueño de Yoli y no está muerto", desvelaba la intérprete.

Sin embargo, Corberó admitía que su representante rechazó el proyecto al encontrarse la actriz en "uno de los momentos más altos de su carrera" gracias a protagonizar 'La Casa de Papel': "¿Sabes qué pasa tía? Yo no quiero olvidarme de mi pasado, ni de quien soy. Me hace ilusión que vuelva 'FoQ'. Eso era mi casa, era mi familia", confiesa la actriz. Por si esto fuera poco, en uno de los vídeos promocionales de 'Paquita Salas' que utilizó Netflix, Magüi pregunta directamente a la intérprete si le daría pena no formar parte del proyecto: "Me quemaría por dentro", respondía Corberó en un guiño a una famosa escena de la serie.

La reacción de Corberó

Otro guiño al divertido momento en el que la emisión de la serie entraría en bucle y se repetiría la frase "me quemaría por dentro" fue realizado por la propia Úrsula Corberó recientemente en su perfil de Instagram. Ante el revuelo causado por su ausencia en el reencuentro de la mítica ficción, la actriz compartió una foto del equipo más de una década atrás acompañada del texto: "Hoy se emite 'FoQ El Reencuentro'. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis". La actriz quiso dejar claro que, aunque no estuviese de forma presencial, mantenía un gran recuerdo de su etapa en la popular serie de Antena 3.