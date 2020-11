Atresplayer Premium duplica a Mitele Plus: Las claves de un modelo que funciona

La batalla que mantienen Mediaset España y Atresmedia con sus plataformas de pago tiene por ahora a una clara vencedora. A día de hoy, Atresplayer Premium se sitúa claramente por encima de su inmediato competidor y lo hace duplicando sus datos. ¿Casualidad? Evidentemente no. Atresmedia ha logrado consolidar un modelo que ha convencido a los espectadores y que funciona en el mercado de pago nacional, a diferencia de lo que ha sucedido con Mediaset. Entre ambas empresas hay una clara diferencia a la hora de gestionar sus respectivos negocios de pago y está siendo ahora cuando vemos los primeros resultados de estas distintas estrategias.

Los datos de ambas plataformas

Y es que a fecha de 30 de septiembre, Atresplayer Premium cuenta con 289.000 suscriptores, una cifra que supone una mejora de 36.000 personas desde el pasado mes de junio y que confirma la tendencia ascendente que la OTT ha tenido desde su relanzamiento. Cabe recordar que la plataforma nunca ha dejado de sumar nuevos suscriptores, contando así con una curva positiva que parece confirmar el éxito de su actual catálogo, todo lo contrario de lo que ha sucedido con Mitele Plus. Y es que la OTT de Mediaset España ha cerrado el mes de septiembre con 138.000 suscriptores, lo que supone una caída de 42.000 abonados respecto al mes de agosto, cuando tenía a 180.000 en cartera.

Los grandes errores de Mitele Plus

¿A qué se debe este descenso de abonados en la plataforma de Mediaset? Por un lado, parece claro que a Mitele Plus le ha afectado de forma notoria el haber perdido los derechos deportivos que poseía hasta ahora y es que agosto fue el último mes en el que LaLiga pudo verse en la plataforma. Está claro que para Mediaset ha sido imposible el rentabilizar estos derechos deportivos que cabe recordar que suelen tener un coste muy elevado. El fútbol se convirtió en el contenido estrella de Mitele Plus para llamar la atención del público español pero parece que esto no fue suficiente para ganar una buena masa de suscriptores frente a Atresplayer Premium y es que a día de hoy la diferencia entre ambas OTTs se sitúa en 151.000 abonados.

Por otro lado, tampoco ha ayudado a Mitele Plus el no contar con un catálogo potente que sí llame la atención del espectador para suscribirse. La OTT basa su oferta en contenido exclusivo de las galas de sus realitys, 25 películas de la saga "James Bond", los resúmenes diarios de 'La casa fuerte' y el reality 'Sola/Solo' donde hemos visto a Anabel Pantoja, Sofía Suescun, Maestro Joao y Gianmarco Onestini. En el caso de este último, apostar por un programa completamente acorde al target potencial del grupo no era mala idea pero está claro que no ha sido suficiente para contrarrestar la caída de suscriptores por el final de los derechos deportivos. ¿Habrá movimientos para mejorar los datos? Por ahora el grupo no ha anunciado nuevos proyectos para su OTT.

La apuesta de Atresplayer Premium

Algo que contrasta por completo con lo que sucede en Atresplayer Premium. Desde su relanzamiento el pasado 8 de septiembre de 2019, la plataforma has sido una clara prioridad para Atresmedia. La empresa ha luchado por posicionar la marca en el mercado y ha creado un catálogo repleto de producción propia, uniendo ficciones y documentales exclusivos junto al preestreno de contenido que posteriormente se ha visto en las televisiones del grupo. La OTT no ha sido una plataforma secundaria donde reemitir contenido a mejor calidad de imagen, para el grupo se ha convertido en una ventana más donde estrenar contenido propio y donde seguir apostando por la producción propia y la industria televisiva.

Compromiso LGBTI+

En los últimos meses, la plataforma ha ganado mucha visibilidad, esencialmente gracias a 'Veneno', el buque insignia de la misma. La ficción ha enamorado a público y crítica, se ha convertido sin duda en una de las mejores series del año y es sin lugar a dudas en el mejor ejemplo del tipo de apuesta que se está haciendo en la plataforma. Paralelamente, ha sido también el máximo exponente del compromiso LGBTI+ que Atresplayer Premium ha adquirido en los últimos meses y es que más allá de la serie se ha lanzado el documental 'Ellas' y la ficción transmedia '#Luimelia'. La plataforma se ha convertido en un ejemplo de visibilidad LGBTI+ con estas tres apuestas a las que posiblemente se sumarán más con el tiempo, algo que sin duda deja clara sus intenciones en cuanto a su posicionamiento en el mercado y en la sociedad.

Un amplio catálogo

La OTT ha logrado ganar visibilidad con 'Veneno', pero la serie no está sola y es que en los últimos meses se ha confeccionado catálogo integrado por series como 'El nudo', '#Luimelia' o 'Mentiras', a las que se unirán nuevas apuestas exclusivas como '#Luimelia 3', 'ByAnaMilán', 'FOQ: El reencuentro', 'Dos años y un día' o la nueva serie sobre la Ruta del Bakalao que prepara Sorogoyen, además de los documentales como 'Ellas', 'Pongamos que hablamos de...' o 'El instante decisivo'. Contar con este tipo de productos es algo también determinante para lograr fidelizar a un suscriptor que sí demanda un contenido de calidad y de estreno exclusivo cada mes.

La estrategia de emisión

Paralelamente al volumen del catálogo y a la calidad del mismo, para Atresplayer Premium ha sido fundamental también su forma de emisión, algo con lo que se ha conseguido crear "eventos" semanales con algunos de sus productos como 'Veneno'. En un momento en el que parecía que la tendencia era consumir las series de forma apresurada, Atresmedia ha querido retomar ese modelo tradicional con el que se nos permite saborear cada uno de los episodios de sus producciones. De esta forma, a OTT lanza semanalmente sus episodios de estreno, algo fundamental para generar una conversación social en cada una de las emisiones dotando de visibilidad a la plataforma cada semana. Y prueba de ello es lo que ha sucedido con la producción creada por Los Javis, que se ha convertido en un auténtico evento social cada domingo.

Una batalla que por ahora gana Atresmedia

Ahora la batalla sigue abierta, pero lo que está claro que es Atresmedia ha cogido la delantera y ha acertado de pleno apostando por un estrategia mucho más a largo plazo de la de Mediaset, más cortoplacista. Ahora ambas compañías deberán seguir trabajando y tendremos que ver si en los próximos meses Mitele Plus empieza a luchar por el liderazgo estrenando nuevos productos y mejorando su catálogo ante una Atresplayer Premium que se prepara para el futuro con una batería de estrenos y nuevos proyectos en cartera.