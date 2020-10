'Ellas', el documental para no olvidarnos de las mujeres trans cuando pase la fiebre 'Veneno'

Más allá de rendir homenaje a la figura de Cristina Ortiz, 'Veneno' ha conseguido poner sobre la mesa la realidad trans. El público ha empatizado con la crudeza de la protagonista pero también de las actrices que han aportado sus historias personales en la conversación surgida a raíz de la serie. Jedet, Daniela Santiago, Isabel Torres, Lola Rodríguez y todas sus compañeras se han convertido, pretendiéndolo más o menos, en auténticos ejemplos de visibilidad y activismo.

Banderas con los colores celeste, rosa y blanco inundan en estos días las redes sociales, lo cual está muy bien pero no deja de estar ligado a la fiebre por una serie que, por desgracia, pasará. Salvo que se propongan lo contrario, llegará un momento en el que todas esas miles de personas dejarán de preocuparse por el colectivo trans y todas las injusticias que atraviesan sus integrantes para poder vivir conforme a su auténtica identidad. Habrá incluso quien haya extraído una lectura equivocada de la ficción y pensará que refleja una problemática del pasado o de otros lugares, o una problemática a la que se le ha puesto solución con un par de limitadas leyes.

Alex, Carmen, Valeria, Miryam y Lola, las protagonistas de 'Ellas'

Y no es así. Por ello, Atresplayer Premium estrena 'Ellas' el 1 de noviembre, un documental con el que descubrir que las historias de las mujeres trans no son una ficción, sino una dura realidad cuyas inclemencias superan incluso a las de cualquier trama que puedan escribir los Javis. Utilizando de hilo conductor las cintas inéditas que Valeria Vegas grabó con La Veneno mientras escribía sus memorias en el año 2006, narra las vivencias de Miryam Amaya, Carmen García de Merlo, Alex Saint y Lola Rodríguez. Juntas conforman un quinteto de mujeres que ha vivido la lucha por su identidad en épocas y entornos muy diferentes.

Una charla entre cinco mujeres

Aunque Miryam siempre tuvo encontró el apoyo en el seno de su familia gitana, tuvo que lidiar con la represión franquista y llegó a dedicarse a la prostitución y tener que entrar en una cárcel de hombres. Carmen, abogada, enfermera y actual presidenta de COGAM, siempre temió este tipo de consecuencias si iniciaba su transición y no fue hasta los 50 años cuando decidió dar el paso, habiendo formado una familia con otra mujer con la que tuvo dos hijos. La fotógrafa, maquilladora, modelo y actriz Alex Saint vivió una realidad muy diferente, aunque también esperó hasta bien entrada la veintena para someterse a un proceso de transición.

Algo similar le ocurrió a Valeria Vegas, que encontró en La Veneno un referente que le ayudó personalmente a identificarse como mujer con fuerza y sin miedo. Por último, Lola sabe lo que es ser una menor transexual en nuestro país y estuvo toda la adolescencia batallando para ser reconocida como mujer, lo que aporta un prisma muy distinto en este documental en forma de conversación entre cinco personas que no necesariamente son amigas pero se conocen como si lo fueran.

Las mujeres de 'Ellas', el documental de Atresplayer Premium

'Ellas' lleva a sus protagonistas a una comida campera en la que evadirse de la sociedad y encontrar ese lugar seguro en el que hablar sin miedo. De una forma muy didáctica, ayudará a muchas personas, cis o trans, a entender esos pequeños detalles que supone un proceso con tantos obstáculos jurídicos y sociales. El miedo a los vestuarios del colegio, la importancia del apoyo familiar, la obsesión con la estética, algo tan sencillo como la elección de su nombre o incluso el descubrir que, al identificarte como mujer trans, desciendes dos escalones en la sociedad y te enfrentas a nuevos obstáculos en tu horizonte: primero, como trans; y segundo, como mujer.

El colectivo trans continúa siendo uno de los más discriminados

A día de hoy, el colectivo trans continúa siendo uno de los más maltratados e invisibilizados dentro de la sociedad en general y del LGBTIQ+ en particular. Los datos de agresiones son escalofriantes. En 2018, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) denunciaba que el 70% de las personas trans en España ha sufrido alguna vez algún insulto, el 31% acoso, el 21% violencia y el 16% agresiones o abusos sexuales. Teniendo en cuenta, además, que el 42% se ha enfrentado a la negación al acceso laboral, no sorprende que todavía haya tantos miembros del colectivo que acaban encaminándose a la delincuencia o la prostitución. Los porcentajes resultan aún más pasmosos si tenemos en cuenta que son superiores a los del estudio realizado por The Archives of Sexual Behavior dos años antes. Todo esto, sin tener en cuenta la realidad de otros países.

Este especial de una hora se encuentra dirigido por Pilar Monsell, reconocido nombre en el género documental con experiencia en 'Salvados'. La directora de fotografía es Raquel Fernández, profesional con trayectoria internacional que ha sido premiada incluso en el Women's Independent Film Festival de Los Ángeles. Ellas, todas juntas y unidas, forman el mejor equipo para contar una historia que afecta a un colectivo pero también a una sociedad que debe huir de caracterizarse por la discriminación y el dolor y empezar a hacerlo por la libertad.