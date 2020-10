Gianmarco Onestini releva a Maestro Joao en 'Sola/Solo' como nuevo inquilino del pisito

'GH VIP 7' cambió la vida de Gianmarco Onestini por completo, pasando a ser un rostro muy conocido para el público español, esencialmente gracias a su idilio con Adara Molinero. Sin embargo, su breve relación acabó convirtiéndose en un espectáculo mediático protagonista de todos los formatos de la cadena. Desde ese momento, el italiano tomó la decisión de alejarse de la pequeña pantalla, centrándose así en su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset, retomando su faceta como modelo, acercándose al mundo influencer y lanzando "Maracaná", su primer single. Pues bien, el italiano ahora regresa a Telecinco y lo hace como nuevo participante de 'Sola/Solo', el reality de Mitele Plus en el que un famoso debe vivir solo durante unos días cumpliendo una misión propuesta.

Gianmarco Onestini en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Por el momento, Maestro Joao se encuentra aún viviendo en el reality exclusivo para los seguidores de la plataforma y desconoce que su gran amigo será quien le sustituya en el concurso. De hecho, el vidente llamó a su excompañero de 'GH VIP 7' cuando comenzó su experiencia en el pisito donde ambos mantuvieron una breve conversación. Ahora es el turno del ganador de 'El tiempo del descuento', que no solo vivirá su experiencia sino que entra con la idea de encontrar nueva pareja. En la web de Telecinco se ha abierto ya el casting para que cualquiera que quiera enamorar a Onestini pueda unirse al proceso de selección. "Si eres una de las escogidas, podrás tener una cita con él a través de videollamada en directo desde 'Solo' y comprobar de primera mano si tenéis química y saltan chispas entre vosotros", se explica en la web.

Su búsqueda del amor en Mediaset

Gianmarco Onestini no ha tenido mucha suerte en el amor últimamente y es que el joven de 23 años, pese a ser muy pasional y todo un seductor, tal y como se pudo ver en 'GH VIP 7' y en la versión italiana del reality show con Ivana Icardi, no ha conseguido encontrar a la chica de sus sueños. Tras entablar una amistad con Molinero en la casa de 'GH', este acabó enamorando a Molinero aunque su relación no terminó especialmente bien. Tras muchas idas y venidas, ambos rompieron durante el confinamiento por la Covid-19. Cabe destacar que en los últimos meses Onestini no ha mantenido ninguna relación seria, tan solo se le relacionó con Jennifer Baldini, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', pero nunca se confirmó la pareja.

Otros retos que tendrá que vivir en 'Sola/Solo'

Durante su estancia en el pisito, el italiano también tendrá que enfrentarse a desafíos más complicados que conocer a una posible pareja y es que probablemente deberá reencontrarse con algunos de sus enemigos con los que todavía no haya resuelto sus rencillas como Antonio David Flores, Hugo Sierra o Kiko Jiménez. También podrían pasar por ese lugar en el que desarrolla el reality algunas de sus exparejas. ¿Veremos a Molinero visitar el pisito o realizar una videollamada con el que fue su novio? ¿Lo hará Ivana Icardi? Es más que probable. Está claro que el italiano se enfrenta sin duda a un reto verdaderamente mayúsculo.