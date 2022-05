Tras despedir a Dani Rovira como conductor del programa durante dos temporadas, 'La noche D' dio la bienvenida a Eva Soriano como maestra de ceremonias durante el martes 3 de mayo. A pesar del esfuerzo de la humorista para estar a la altura de su antecesor, la audiencia le ha echado de menos. Eso sí, hubo una mayoría que no perdió la oportunidad de destacar lo "buenísima" que es.

A pesar de seguir con las características más importantes de sus ediciones anteriores, como mantener la temática global por programa con un toque de humor, el programa de entrevistas de RTVE puso en marcha sendos cambios para esta nueva etapa. De hecho, la Corporación ya confirmó la incorporación de rostros como Leo Harlem, Chenoa y Florentino Fernández para estar presentes en plató.

Como suele ser habitual, hay opiniones para todos los gustos entre los comentarios de los espectadores. Sin embargo, muchos de ellos destacaron que Soriano es muy buena improvisando, pero no terminan de verla al frente del espacio que produce The Good Mood Productions. Otros tantos recordaron a Rovira con cariño: "Dani era mucho Dani".

Con Eva Soriano me pasa como con Dani Rovira, que no la veo a ella... Sólo veo el guión (malo, pésimo) que le han dado y que le hacen leer de unos carteles que da la impresión de que le pone lo más lejos posible de la cámara. #LaNocheDBodas

#LaNocheDBodas No necesito ver más ????????, Es un buen programa. A Eva Soriano, este formato le queda raro, no se adapta lo suficiente a pesar de su experiencia ???????? ????????????????????????????????????????????

Me da mucha pena por Eva Soriano, ella es buenísima, pero es buenísima con lo suyo, improvisando, no con guiones casposos como el resto del programa y de colaboradores. Normal que Inés dijera que no, porque se olio el percal. Ánimo Eva tu eres genial te queremos #LaNocheDBodas