'La noche D' regresó a la televisión con una nueva temporada cargada de muchas novedades, como por ejemplo su presentadora, Eva Soriano, que se pone al frente tras la retirada de Dani Rovira a Movistar+. Otros nuevos rostros que se han incorporado son Chenoa, Florentino Fernández o Leo Harlem, pero el foco no estaba en ellos, sino en Paz Padilla, que acudía como invitada.

Paz Padilla, expresentadora de 'Sálvame'

Hablando de enlaces, la conductora del programa quiso recordar la boda de la humorista con Antonio Vidal, su marido, que falleció en 2020. Tras un vídeo recopilatorio de imágenes de ambos, la gaditana se emocionó y no pudo articular palabra. No obstante, recuperó fuerzas para hablar del que fue su pilar fundamental: "Yo me he casado seis veces. Dos con papeles, y seis sin ellos", matizaba, para sorpresa de Soriano y Bibiana Fernández, que era otra de las invitadas aquella noche.

"A mí me gusta mucho una fiesta... Me encanta. Yo lo celebro todo", dejaba así claro su afán de ver el lado positivo a la vida. Lo que sí es evidente es que la cómica prefiere tomarse las cosas con humor y naturalizarlas, incluso en algunos momentos difíciles: "Mi exmarido se enfadó conmigo por hacer una fiesta por nuestro divorcio. Eso es porque me ha dejado él, si le dejo yo, hago dos fiestas", aseguraba, provocando la risa de todo el plató.

Su enlace en la India

Padilla quiso darle una sorpresa a su marido en 2016 durante un viaje a la India, organizando una boda en secreto: "No se lo dije a Antonio. Hablé con mi guía de allí y le dije que quería casarme y montar una fiesta enorme". Además, la que fuera presentadora de 'La última cena' recalcó no tener ni idea de quiénes eran los 200 invitados a su enlace, pero confesó que lo pasaron tan bien que, posteriormente, en el mes de octubre, oficializaron su matrimonio en la playa del municipio gaditano de Zahara de los Atunes bailando al estilo Bollywood con el resto de invitados.