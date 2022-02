Loles León ('Tu cara me suena') y Rocío Carrasco ('Montealto')

La noche del viernes volvió a traer consigo un enfrentamiento entre dos modelos de televisión muy diferentes. Antena 3 desplegaba las alfombras rojas para recibir a uno de sus buques insignia: 'Tu cara me suena' (20%). El talent show volvió a enrocarse en el liderazgo de la noche, aunque viviendo una batalla bastante más apretada que hace siete días. Minutos antes, Telecinco emitía una nueva entrega de 'Montealto: Regreso a la casa', disparándose hasta el 19,1%. No obstante, cabe destacar que la de Mediaset no consiguió quedarse con la medalla de oro.

Mientras tanto, el reportaje de 'laSexta columna' (7,5%) en la cadena verde de Atresmedia se apuntó máximo de temporada, dejando un buen colchón a 'Equipo de investigación' (5%). De hecho, el formato que conduce Glòria Serra consiguió imponerse a 'En el punto de mira' (4,2%). En términos de cuota de pantalla, ambos espacios adelantaron al paupérrimo 3,5% de 'Las claves del siglo XXI'.

Prime time

'Tu cara me suena' (20% y -1,5) vuelve a liderar sin problemas su franja de emisión

La nueva entrega de 'Montealto' (19,1%) escala +5,1 enteros desde el viernes previo

'Las claves del siglo XXI' (3,5% y -0,6) sigue sin ver luz desde las pantallas de La 1

Antena 3

'Tu cara me suena: calentando motores': 1.953.000 y 13,3% 'Tu cara me suena': 2.286.000 y 20%

Telecinco

'Montealto: regreso a la casa': 1.889.000 y 19,1%

La 1

'La suerte en tus manos': 762.000 y 5,2% 'Las claves del siglo XXI': 451.000 y 3,5%

laSexta

'laSexta columna' "Pucherazo o pucheritos: la baja política": 1.076.000 y 7,5% 'Equipo de investigación' "Mafia okupa": 707.000 y 5%

Cuatro

'Fútbol: Liga francesa' "Paris Saint Germain - Stade Reims": 735.000 y 5,2% 'En el punto de mira' "El misterio de la muerte de Esther": 540.000 y 4,2%

La 2

'Artrevidos con Nate': 369.000 y 2,6% 'Historia de nuestro cine: presentación' "Un hombre llamado flor de otoño": 544.000 y 4% Incluye: - 'Historia de nuestro cine: película' "Un hombre llamado flor de otoño": 597.000 y 4,2%

Late night

La reposición de 'Tu cara me suena' (10,7%) desciende -1,3 puntos en siete días

'Equipo de investigación' (4,4% y +0,3) tampoco consigue destacar con su refrito

El coloquio de 'Historia de nuestro cine' (3,1%) destaca con buenas marcas en La 2

Telecinco

'Montealto: regreso a la casa' (Continuación): 1.889.000 y 19,1%

Antena 3

'Tu cara me suena': 496.000 y 10,7%

laSexta

'Equipo de investigación' "Desokupas": 466.000 y 4,4% 'Equipo de investigación' "Pisos x": 200.000 y 3,3% 'Equipo de investigación' "Narcopisos": 116.000 y 3,1%

Cuatro

'En el punto de mira' "La vida secreta del rey del cachopo": 215.000 y 2,6% 'En el punto de mira' "Maje, coleccionista de amantes": 111.000 y 2,7%

La 1

'Cine' "Steve Jobs": 153.000 y 2,5%

La 2

'Historia de nuestro cine: presentación' "Un hombre llamado flor de otoño": 544.000 y 4% - 'Historia de nuestro cine: coloquio' "El reclinatorio de Sacristán": 363.000 y 3,1% 'Cine' "Soldados de plomo": 151.000 y 1,9% 'Las noches del monumental' "Michael Olivera & The Cuban Jazz Syndicate": 17.000 y 0,4%

Sobremesa y tarde

'Tierra amarga' (17% y +1,2) sigue por las nubes en la tarde de Antena 3

Lo nuevo de 'Aquí la Tierra' (10,2%) escala +0,2 puntos y vuelve a ser lo más visto de la franja en La 1

'Sálvame naranja' (15,2%) vuelve a perder seguimiento y desciende -1,1 enteros desde el viernes anterior

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.259.000 y 12,7% 'Tierra amarga': 1.571.000 y 17% '¡Boom!': 1.269.000 y 13,2% 'Pasapalabra': 2.721.000 y 23,7%

Telecinco

'Sálvame Lemon Tea': 1.356.000 y 12,7% 'Sálvame naranja': 1.459.000 y 15,2% 'Ya son las ocho': 1.536.000 y 13,1%

La 1

'Victoria' "Brocket Hall": 708.000 y 6,9% 'Servir y proteger': 662.000 y 6,9% 'El cazador': 713.000 y 7,7% 'España directo': 695.000 y 6,8% 'Aquí la tierra': 1.229.000 y 10,2%

laSexta

'Zapeando': 732.000 y 6,9% 'Más vale tarde': 657.000 y 6,9% 'laSexta clave': 618.000 y 4,8%

Cuatro

'Todo es mentira': 502.000 y 4,7% 'Todo es mentira bis': 573.000 y 5,8% 'Cuatro al día': 571.000 y 6% 'Cuatro al día a las 20h': 547.000 y 4,9% 'Previo fútbol: Liga francesa' "Paris Saint Germain - Stade Reims": 294.000 y 2,4%

La 2

'Saber y ganar': 837.000 y 7,7% 'Grandes documentales': 393.000 y 3,9% Incluye: - 'El mar de Frisia': 394.000 y 3,8% - 'Zambia indómita' "El viaje de Mvula": 392.000 y 4% 'El escarabajo verde' "Coral": 311.000 y 3,3% 'Turismo rural en Europa': 259.000 y 2,8% 'La Italia oculta' "El marquesado de Saluzzo": 191.000 y 2% 'La Italia oculta' "Las Islas Borromeas e Isla Bella": 216.000 y 2,1% 'Jara y sedal' "30 años": 199.000 y 1,8% 'Días de cine': 159.000 y 1,2%

Mañana

' [email protected] ' (19,6%) sigue tocando el cielo mientras escala +2,1 puntos

' (19,6%) sigue tocando el cielo mientras escala +2,1 puntos Como es habitual, 'El programa de Ana Rosa' (19,9% y -0,2) se hace con el liderazgo matinal

'La ruleta de la suerte' (21,6%) vuelve a girar de manera triunfal mientras mejora +3 enteros

Telecinco

'El programa de Ana Rosa': 571.000 y 19,9% 'Ya es mediodía': 1.176.000 y 15,5%

laSexta

'En clave de noche': 9.000 y 1,1% '[email protected] el humorning': 245.000 y 14,5% '[email protected]': 471.000 y 19,6% 'Al rojo vivo': 530.000 y 12,3%

Antena 3

'Espejo público': 327.000 y 11,3% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Pollo con champiñones": 935.000 y 17,2% 'La ruleta de la suerte': 1.793.000 y 21,6%

La 1

'La hora de La 1': 228.000 y 9,1% Incluye: - 'Entrevista' "Luis Tudanca": 192.000 y 9,6% - 'La hora de actualidad': 238.000 y 8,7% 'Mejor contigo': 305.000 y 7% 'Corazón': 514.000 y 5,6%

Cuatro

'Minutos musicales': 0.000 y 0% 'Surferos TV': 13.000 y 1,5% 'Mejor llama a Kiko': 16.000 y 1,2% '¡Toma salami!' "Dúos inolvidables": 12.000 y 0,7% 'Alta tensión': 34.000 y 1,7% 'Alerta Cobra' "El nuevo": 94.000 y 3,9% 'Alerta Cobra' "Supersónico": 148.000 y 5,7% 'Alerta Cobra' "El ex": 201.000 y 7,3% 'Alerta Cobra' "Un largo camino": 197.000 y 6,1% 'Alta tensión': 271.000 y 5,6% 'First Dates Café': 124.000 y 1,5%

La 2

'Rescate': 6.000 y 0,7% 'Inglés en TVE': 7.000 y 0,6% 'En la Colombia salvaje' "Buscando una familia": 28.000 y 1,4% 'El señor de los bosques' "Sierra de Aralar, Navarra": 27.000 y 1,3% 'Aquí hay trabajo': 19.000 y 0,8% 'UNED': 14.000 y 0,6% 'El reino perdido de los faraones negros': 44.000 y 1,6% 'Espiando en la manada' "Los polos": 97.000 y 3,2% 'Mañanas de cine' "Sugar Colt": 280.000 y 5,4% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Cocinar con aceite de oliva": 205.000 y 2,1% 'Cazador de manjares, en la ruta de la seda' "Gan Nan": 318.000 y 2,9%

Informativos:

Sin novedad en el terreno informativo, con la principal cadena de Atresmedia coronándose. 'Antena 3 noticias 1' (21,4% y +0,5) se hizo con la victoria frente a 'Informativos Telecinco 15:00' (16,7%) y 'Telediario 1' (9,8%). Horas más tarde, 'Antena 3 noticias 2' (19% y -0,5) hizo lo propio, colocándose por delante de 'Informativos Telecinco 21:00' (12,2%) y 'Telediario 2' (9,4%).

La 1

'Telediario matinal': 147.000 y 14,7% 'Informativo territorial 1': 476.000 y 6,9% 'Noticias 24h': 5.000 y 0,1% (Desconexión regional) 'Telediario 1': 1.086.000 y 9,8% 'Informativo territorial 2': 981.000 y 9% 'Noticias 24h': 4.000 y 0% (Desconexión regional) 'El tiempo 1': 934.000 y 8,6% 'Telediario 2': 1.270.000 y 9,4%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 190.000 y 15,4% 'Antena 3 noticias 1': 2.353.000 y 21,4% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.039.000 y 9,6% 'Antena 3 noticias 2': 2.541.000 y 19%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 66.000 y 8,2% 'Informativos Telecinco Matinal': 139.000 y 11,2% 'Informativos Telecinco Matinal': 233.000 y 12% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.838.000 y 16,7% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.638.000 y 12,2%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro: El VAR': 221.000 y 2%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.175.000 y 11,6% 'laSexta noticias: Jugones': 794.000 y 7,2% 'laSexta noticias 20h': 747.000 y 6,7%

Cadenas: Antena 3 (16,5%)

La jornada del viernes terminó en manos de Antena 3, gracias al 16,5% de media que terminó apuntándose; de hecho, sin opciones de asaltar el liderazgo se quedó Telecinco (15,7%). La medalla de bronce fue para laSexta (7,2%), que terminó adelantando a La 1 (6,7%) y Cuatro (4,4%). Cabe destacar el hundimiento de la pública a consecuencia de sus malos datos en prime time. Cierran La 2 (3,1%), FDF (3%), Nova (2,5%), Trece (2,3%) y Energy (2,1%).