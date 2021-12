Edurne ('Got Talent España') y Chenoa ('Tu cara me suena')

La noche del jueves volvió a traernos a sus habituales duelistas, pero con sorpasso en la primera posición. Pese al notable 18,1% que se apuntó 'Tu cara me suena', el formato de Antena 3 no logró conservar la medalla de oro en pleno prime time. Precisamente, fue 'Got Talent España' (20,3%) quien asaltó el liderazgo gracias a su gala Final en esta séptima edición.

Ambas ofertas fueron capaces de aunar a la mayor parte de los espectadores, dejando sin opciones prácticamente a la competencia. De hecho, la tercera posición fue para 'Equipo de investigación' (6%), consiguiendo adelantar al pase cinéfilo "Johnny English de nuevo en acción" (5,4%) que emitió Cuatro. Las peores noticias llegan de la mano de La 1, pues "Cómo acabar con tu jefe" (5,3%) se convirtió en lo menos visto de las grandes cadenas generalistas.

Prime time

· La Final de 'Got Talent España' (20,3%) escala +4,9 enteros para coronarse como la oferta líder

· 'Tu cara me suena' (18,3% y -2) saca músculo frente a la dura competencia

· Lo nuevo de 'Equipo de investigación' (6%) mejora +1 punto para colgarse la medalla de bronce

Antena 3

'Tu cara me suena: calentando motores': 1.830.000 y 12,6% 'Tu cara me suena': 2.048.000 y 18,1%

Telecinco

'Got Talent España' (Final): 2.183.000 y 20,3%

La 1

'La suerte en tus manos': 805.000 y 5,6% 'Cine' "Como acabar con tu jefe": 740.000 y 5,3%

laSexta

'laSexta columna' "España y sus mitos: ¿Quién te has creído que eres?": 920.000 y 6,4% 'Equipo de investigación' "La fortuna de Julio": 856.000 y 6%

Cuatro

'First Dates': 398.000 y 3% 'First Dates': 910.000 y 6,5% 'Hazte un Blockbuster' "Johnny English de nuevo en acción": 781.000 y 5,4%

La 2

'Historia de nuestro cine: presentación' "Tata Mía": 455.000 y 3,3% Incluye: - 'Historia de nuestro cine: película' "Tata Mía": 516.000 y 3,7%

Late night

· 'Got Talent' (15,6% +3,1) escala posiciones con sus momentazos y se convierte en lo más visto

· La reposición de 'Tu cara me suena' (8,9%) protagoniza un duro descenso de -6 enteros

· 'Callejeros' (6,1%) destaca con la remisión de una de sus entregas para adultos

Telecinco

'Got Talent España: momentazos': 512.000 y 15,6%

Antena 3

'Tu cara me suena': 383.000 y 8,9%

laSexta

'Equipo de investigación' "Las 7 vidas de Moreno": 575.000 y 5,7% 'Equipo de investigación' "El genio de Calatrava": 372.000 y 6,4% 'Equipo de investigación' "Sexo, mentiras y cámaras de seguridad": 280.000 y 8,7%

Cuatro

'Cine Cuatro' "Johnny English Returns": 386.000 y 4,8% 'Callejeros' "Sexo a las afueras": 217.000 y 6,1%

La 1

'Cine 2' "Como acabar sin tu jefe 2": 379.000 y 4,2% 'La otra mirada': 113.000 y 2,8%

La 2

'Historia de nuestro cine: presentación' "Tata Mía": 455.000 y 3,3% Incluye: - 'Historia de nuestro cine: coloquio' "Imperio Argentina": 227.000 y 2% 'Cine' "Nobleza baturra (1965)": 173.000 y 2,2% 'Las noches del monumental' "Andalucía": 33.000 y 0,9%

Sobremesa y tarde

· 'Tierra amarga' (14,7% y +0,2) gana de nuevo la partida a 'Sálvame naranja' (14,2% y -1)

· Lo nuevo de 'Pasapalabra' (21,5% y -1,1) pierde seguimiento, pero vuelve a coronarse como líder

· 'Zapeando Zircus' (7%) escala +0,6 puntos con su especial

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.067.000 y 11,1% 'Tierra amarga': 1.384.000 y 14,7% '¡Boom!': 1.188.000 y 12% 'Pasapalabra': 2.501.000 y 21,5%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.319.000 y 12,9% 'Sálvame naranja': 1.362.000 y 14,2% 'Ya son las ocho': 1.431.000 y 12,2%

La 1

'Dos vidas': 537.000 y 5,5% 'Servir y proteger': 615.000 y 6,6% 'El cazador': 820.000 y 8,6% 'España directo': 701.000 y 6,6% 'Aquí la tierra': 1.139.000 y 9,6%

laSexta

'Zapeando Zircus': 711.000 y 7% 'Más vale tarde': 659.000 y 6,8% 'laSexta clave': 642.000 y 5%

Cuatro

'Todo es mentira': 514.000 y 5% 'Todo es mentira bis': 503.000 y 5,3% 'Cuatro al día': 531.000 y 5,5% 'Cuatro al día a las 20h': 499.000 y 4,4%

La 2

'Saber y ganar': 721.000 y 6,9% 'Grandes documentales': 397.000 y 4,1% Incluye: - 'Historias salvajes' "Los alquimistas mortales de la naturaleza": 406.000 y 4,1% - 'Los montes Tatras' "La vida al límite": 387.000 y 4,1% 'El escarabajo verde' "Una historia para no dormir": 268.000 y 2,8% 'Origen': 239.000 y 2,5% 'Expedición culinaria: alimentos de la tierra' "Flores": 199.000 y 2% 'Jara y sedal' "Lagos de Andorra": 126.000 y 1,1% 'Días de cine': 117.000 y 0,9% 'Lo mejor de evasión campestre': 226.000 y 1,6%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' (20,1%) no conoce rival y mejora +1,2 enteros

· De nuevo, '[email protected]' (18,4% y +1,2) sigue disparado en las mañanas de laSexta

· 'La ruleta de la suerte' (20,3%) sigue girando a ritmo de líder, escalando +1,1

Telecinco

'¡Toma salami!' "El club de los leones": 22.000 y 3,6% 'El programa de Ana Rosa': 584.000 y 20,1% 'Ya es mediodía': 1.228.000 y 16,7%

Antena 3

'Espejo Público': 374.000 y 12,9% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Gambones en salsa": 902.000 y 17% 'La ruleta de la suerte 2021': 1.609.000 y 20,3%

laSexta

La 1

'La hora de La 1': 227.000 y 9% Incluye: - 'La hora de actualidad': 239.000 y 8,6% 'Mejor contigo': 288.000 y 6,6% 'Corazón': 374.000 y 4,2%

Cuatro

'Mejor llama a Kiko': 7.000 y 0,7% '¡toma salami!' "Al mal tiempo, buena cara": 9.000 y 0,6% 'El precio justo': 47.000 y 2,6% 'Alerta Cobra' "Entre hermanos": 58.000 y 2,6% 'Alerta Cobra' "Vendetta": 96.000 y 3,7% 'Alerta Cobra' "Vendetta (2ª parte)": 134.000 y 4,6% 'Alerta Cobra' "Sobrevivir": 132.000 y 4% 'Alta tensión': 217.000 y 4,5% 'First Dates Café': 226.000 y 2,8%

La 2

'Escala humana' "Arquitectas con A": 10.000 y 1,1% 'Inglés en TVE': 4.000 y 0,3% 'Humedades salvajes': 20.000 y 1,1% '¡Qué animal!' "Gigantes": 21.000 y 1,1% 'Aquí hay trabajo': 21.000 y 0,9% 'UNED': 16.000 y 0,6% 'Nuestro planeta (One Strange Rock)' "Aliento": 24.000 y 0,9% 'El rey de la sabana' "El gran viaje": 90.000 y 3% 'Mañanas de cine' "Llega un jinete libre y salvaje": 262.000 y 5,3% 'Expedición culinaria: alimentos de la tierra' "El nuevo verde": 149.000 y 1,7% 'Polinesia: en busca de las profundidades': 160.000 y 1,5%

Informativos:

Sin sorpresas en el terreno informativo de las cadenas generalistas de nuestro país. 'Antena 3 noticias 1' (19,6% y -0,7) viajó a la isla de La Palma y terminó por delante de 'Informativos Telecinco 15:00' (17,1%), 'laSexta noticias 14h' (11,1%) y 'Telediario 1' (9,7%). Horas más tarde, 'Antena 3 noticias 2' (19,2% y -1,6) hizo lo propio derrotando a 'Informativos Telecinco 21:00' (12,5%) y 'Telediario 2' (9,4%).

La 1

'Telediario matinal': 136.000 y 13,4% 'Consejo de ministros': 0.000 y 0% (Desconexión regional) 'Informativo territorial 1': 428.000 y 6,5% 'Telediario 1': 1.039.000 y 9,7% 'Informativo territorial 2': 968.000 y 9,2% 'Noticias 24h': 3.000 y 0% (Desconexión regional) 'El tiempo 1': 845.000 y 8,1% 'Telediario 2': 1.268.000 y 9,4%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 179.000 y 14,7% 'Antena 3 noticias 1 con La Palma': 2.089.000 y 19,6% 'Tu tiempo con la palma': 891.000 y 8,6% 'Antena 3 noticias 2 con La Palma': 2.578.000 y 19,2%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 87.000 y 11,1% 'Informativos Telecinco Matinal': 137.000 y 11,1% 'Informativos Telecinco Matinal': 231.000 y 12,4% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.831.000 y 17,1% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.688.000 y 12,5%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 299.000 y 2,8%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.066.000 y 11% 'laSexta noticias: Jugones': 729.000 y 6,8% 'laSexta noticias 20h': 808.000 y 7,2%

Cadenas: Telecinco (15,9%)

La jornada del jueves terminó en manos de Telecinco (15,9% y +1,4) adelantando inesperadamente a Antena 3 (15,4%). La cadena de Atresmedia se quedó cerca de su habitual liderazgo y tuvo que conformarse con la medalla de plata. La sorpresa llega en la tercera posición del ranking: laSexta (7,3%) se corona como la tercera cadena más vista, superando al pobre 6,9% de La 1. Cuatro (4,5%) y La 2 (2,8%) quedaron por encima del resto de cadenas, destacando el 2,7% de Nova.