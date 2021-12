Los espectadores españoles nos hemos acostumbrado a la presencia constante de las plataformas en nuestro modo de consumir entretenimiento. Ahora decidimos qué ver y en qué momento, sin embargo, el gigante del streaming ha logrado volver a crear ese espíritu de evento en torno al estreno de alguna de sus producciones. Como ocurre cada semana, desde FormulaTV nos ponemos manos a la obra para elaborar un análisis de las audiencias que las ofertas de Netflix han conseguido amasar, centrándonos en el lapso temporal que va del 6 de diciembre hasta el día 12.

'La Casa de Papel

El anterior balance ya nos dejó entrever que 'La Casa de Papel' iba a asentarse en el trono de lo más visto en España durante varias semanas. Por el momento, la tendencia del liderazgo continúa colgándose de nuevo la preciada medalla de oro. No obstante, la ficción producida por Vancouver Media logra un hito que hasta entonces no había vivido: cuela su primera temporada en la cuarta posición, forzando el descenso de 'Perdidos en el espacio'.

No obstante, el tirón que está teniendo la producción estadounidense dentro de nuestras fronteras le permite también asentarse en la novena plaza del ranking. Pese a estos grandes resultados, 'La reina del flow' aguanta en envite y permanece inmóvil en el segundo y tercer puesto con sus dos primeras tandas de episodios. De esta manera, nueve de las diez ofertas presentes en el listado son series, mientras que 'Las cosas por limpiar' vuelve a ser el único documental. Eso sí, ya consigue la friolera de once semanas colándose en nuestros hogares.

Lo más visto en Netflix España del 6 al 12 de diciembre Posición Nombre del formato Tipo de producción Semanas en el top 10 1º La Casa de Papel (T5) Serie 7 2º La reina del flow (T2) Serie 4 3º La reina del flow (T1) Serie 4 4º La Casa de Papel (T1) Serie 4 5º Perdidos en el espacio (T3) Serie 2 6º Titanes (T3) Serie 1 7º The Blacklist (T8) Serie 4 8 Aquí no hay quién viva (T4) Serie 6 9º Perdidos en el espacio (T1) Serie 1 10º Las cosas por limpiar Documental 11





Durante la segunda semana de diciembre, 'Titanes' ha llegado para quedarse en el sexto puesto, mientras que 'Arcane', 'The Good Doctor' y la danesa 'Elfos' no han conseguido pasar el corte. La que sí aguanta envidiablemente es una de nuestras ficciones patrias más veteranas: 'Aquí no hay quien viva' sigue enganchándonos como el primer día, copando la octava posición, aunque descendiendo dos plazas en comparación a la semana previa.

El mundo se rinde a 'La Casa de Papel'

Con sello español, el atraco más televisado de la historia sigue arrasando a nivel global desde las pantallas de Netflix. La quinta parte acumula un total de 147.950.000 horas vistas. Cabe destacar que hay muchas personas que están volviendo a ver 'Money Heist' desde el principio, pues la primera y segunda parte de la ficción irrumpen con fuerza en el top mundial (19.870.000 y 8.170.000, respectivamente).

Países como Francia, Kenia, Nicaragua, Sri Lanka o Australia tienen en común su interés por 'La Casa de Papel', formando parte de los noventa y tres territorios en los que la serie se cuela entre lo más seguido. De esta manera, todos los capítulos con mención en el ranking sumarían un total de 175.990.000 horas vistas. Aun con todo esto, sigue muy lejos de los números amasados por 'El juego del calamar' del 27 de septiembre al 3 de octubre (571.760.000).

En términos de permanencia, la medalla de plata vuelve a ser para el producto de Corea del Sur, presente durante trece semanas. Entonces, vuelve a ser 'El amor es como el chachachá' quien lleva más tiempo (quince semanas) llamando al timbre de los hogares que cuentan con suscripción a Netflix. ¿Veremos alguna sorpresa en los próximos días gracias a la globalización?