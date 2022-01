En esta ocasión, el traspaso de 'El debate de las tentaciones' a Telecinco sí ha mejorado los datos que estaban cosechando en Cuatro, firmando un 12,9% de cuota de pantalla mientras que el pasado 27 de diciembre de 2021, Sandra Barneda y el resto de colaboradores anotaron un 7,9%, siendo una diferencia de tres puntos enteros. Por su parte, 'Inocentes' (10,7%) también ha tomado aire respecto a la semana pasada, subiendo +1,1 puntos en siete días.

En cuanto a 'MasterChef Junior', el cual está llegando a su recta final, ha crecido hasta un 10,2%, siendo todavía un dato bajo a pesar de la recuperación de +0,5 puntos. LaSexta y Cuatro apuestan por el cine y firmaron con "Blade Runner 2049" un 4,8% y con "Mortal Engines" un 6,3, respectivamente. La película "Jason y los argonautas" marcaron un 3,4% de cuota de pantalla en La 2.

