"Aquaman" (11,3%) vence al debate final de 'Secret Story' (11%) y al cine de La 1 (8,6%)

Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a unos días en los que la televisión vive unos datos algo descafeinados, la noche del 30 de diciembre de 2021 ha estado marcada por la película "Aquaman" que ha reunido a un 11,3% de cuota de pantalla y 1.214.000 espectadores, liderando la noche. Por su parte, 'Secret Story: La casa de los secretos' se despidió de su primera edición con el debate presentado por Carlos Sobera y consiguiendo un 11% y 1.173.000 espectadores.

Alejándonos de la continua guerra entre las dos principales de Atresmedia y Mediaset, nos topamos con que el cine de La 1, "Blancanieves y la leyenda del cazador" firma un 8,6% de share, "Annabelle vuelve a casa" en laSexta marca un 4% y 'Horizonte' anota un 7,3%, mientras que 'Los jinetes del alba' en La 2 se quedan con un 2,8% en su primera emisión en prime time.

· "Aquaman" (11,3%) pierde -1,6 puntos en comparación a "El peliculón" de la semana pasada

· El debate final de 'Secret Story' (11%) también se desinfla -4,6 puntos en siete días

· El cine de La 1 (8,6%) mejora el capítulo final de 'HIT' (6,6%)

· El terror en laSexta con "Annabelle vuelve a casa" (4%) les hace perder -1,5 puntos

· 'Horizonte' se mantiene con un 7,3%

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 919.000 y 6,2%

'Cine' "Annabelle vuelve a casa": 472.000 y 4%