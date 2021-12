Antena 3 emitió durante toda su noche 'Lego Masters', que finalizó pasadas las 3 de la mañana, cuando coronó a sus ganadores. En prime time marcó un 8,5%, descendiendo -0,6 puntos en una semana, mientras que en el late night consiguió mejorar sus datos, pues cosechó un 10,5% y un 14,7%. Por su parte, 'La isla de las tentaciones' se lleva el liderazgo al registrar un 15%, aunque eso supone una pérdida de -0,5 puntos. Además, es la única oferta que logra el doble dígito.

La 1 sustituyó 'Lazos de sangre' por el cine familiar, jugada que no le salió bien. "La familia Addams" anota un 5,5%, con lo que empeora al programa de Boris Izaguirre en -3,6 puntos. Quien sí vivió una buena noche fue 'Todo es verdad', que obtiene su segundo mejor dato de la temporada con un 7,4%, es decir, subiendo +3 puntos en 7 días. "Cuando menos te lo esperas", en laSexta, registra un 5,9%, mejorando en +0,7 puntos a la película del pasado miércoles.

'El intermedio: The very best': 996.000 y 6,4%

'Cine' "Cuando menos te lo esperas": 650.000 y 5,9%