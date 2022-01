'MasterChef Junior' ha concluido su edición menos vista, pero lo ha hecho marcando su máximo de temporada. Siendo lo más visto de la noche, más de 1,5 millones de espectadores vieron cómo Guillem se alzaba con el trofeo de ganador, otorgando un 12,6% a La 1 de Televisión Española. De esta manera, el talent culinario superó a las ofertas de cine del resto de cadenas generalistas.

La película más vista de la noche fue "Ocho apellidos vascos" (9,7%) en Telecinco, aunque por share fue superada por "Mujercitas" en Antena 3 (10,5%). Por su parte, "Firewall" firmó un 5,5% en laSexta, mientras que "The Shanghai Job" se quedó en un 2,7% en Cuatro tras el partido entre el Rayo Majadahonda y el At. Madrid, anotando un 7,1%.https://www.formulatv.com/admin-n/contenidos/noticias/

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 787.000 y 5,1%

'Cine' "Firewall": 676.000 y 5,5%