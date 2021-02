'60 Minutes' lidera la jornada y 'Card Sharks' consigue máximo de temporada

'60 Minutes' se convierte en el espacio más seguido por los espectadores estadounidenses durante la jornada, cosechando un rating de 0,7. El espacio de CBS anota el mismo resultado que la reposición de 'America's Funniest Home Videos', pero el programa de ABC se conforma con rondar los 5 millones de televidentes. Dos horas más tarde, 'Chicago Med' se apunta máximo de temporada en la NBC, aunque 'Card Sharks' se pone a la cabeza en esa franja de emisión con (0,5).

ABC: 0,5/3

CBS: 0,4/3

NBC: 0,3/2

Fox: 0,3/2

The CW: 0,2/1

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 4.895.000 [0,7/4] (2º)

08:00 - 'Who Wants To Be a Millionaire': 4.210.000 [0,5/3] (1º)

09:00 - 'Card Sharks' (Hasta las 11 p.m.): 2.965.000 [0,5/3] (1º)

10:00 - 'The Rookie': 1.650.000 [0,2/2] (3º)