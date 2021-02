'Mujer' lidera con un gran 17,5%, superando a 'El debate de las tentaciones', que baja a un 16,6%

Tras un primer duelo ganado por 'El debate de las tentaciones', el formato de Telecinco ha bajado en su segunda semana, perdiendo -0,8 puntos y quedando en segundo lugar en la noche con un 16,6%. Esto también se ha visto provocado por el hecho de que 'Mujer' le haya adelantado, anotando un gran 17,5% al subir +0,5 puntos respecto al lunes anterior.

En el caso de 'Maestros de la costura', ha logrado subir ligeramente respecto a su estreno, marcando un 10,2%, es decir, +0,3 puntos. Tras el final de 'Los Gipsy Kings', Cuatro ha mejorado notablemente con su cine, pues "The Doorman" ha cosechado un 8,2%, lo que se traduce en una mejoría de +3,6 puntos. En cambio, "Blade Runner 2049" no ha interesado en laSexta, por lo que firma un 4,5% y pierde -2,1 puntos en tanto a la película de la semana anterior.

· 'Mujer' lidera al mejorar +0,5 puntos a un 17,5%

· -0,8 puntos para 'El debate de las tentaciones', que anota un 16,6%

· El cine de Cuatro mejora en +3,6 puntos a 'Los Gipsy Kings'

Antena 3

Telecinco

'Love is in the air': 2.157.000 y 12,2%

'El debate de las tentaciones': 1.632.000 y 16,6%