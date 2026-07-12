"El secreto de Adaline" lidera la noche del sábado frente al "Último Asalto" de 'La Voz Kids'

Por Redacción |

Prime time

La 1

Informe semanal948.000 12,4% Plan de cine El secreto de Adaline 984.000 11,6% Plan de cine 2 Lo que el viento se llevó 392.000 7,6%

La 2

Malas lenguas noche403.000 5,7%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar682.000 8,5% La voz kids: último asalto881.000 10,9%

Cuatro

First Dates372.000 4,9% El blockbuster Trece vidas 304.000 3,9%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: expres470.000 5,8% Hay una cosa que te quiero decir606.000 8,9%

laSexta

Sábado clave214.000 2,9% laSexta explica257.000 3,6%

Late night

La 2

La noche temática Planeta finanzas 71.000 2,7% La naturaleza de la bestia67.000 2,6%

Antena 3

La voz: grandes momentos233.000 5,7%

Cuatro

Cine Cuatro Ascenso al límite 128.000 3,4%

Telecinco

Gran Madrid Show77.000 3,2%

laSexta

Equipo de investigación El cura: operación pájaro espino 84.000 3,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.406.000 15,6% Sesión de tarde Serena 1.104.000 13,2% Sesión de tarde 2 Historias de San Valentín 852.000 11,6% Aquí la Tierra651.000 10,0%

La 2

Saber y ganar: fin de semana414.000 4,6% Tour de Francia Périgueux-Bergerac 666.000 8,0% Post tour de Francia Périgueux-Bergerac 490.000 5,9% Grandes documentales292.000 3,7% Gigantes y salvajes Gigantes y las formas del agua 292.000 3,7% Atención obras144.000 2,0% Días de cine100.000 1,5% Cómo nos reímos Humor olímpico 69.000 1,1% Cómo nos reímos Dando la nota 181.000 2,6%

Antena 3

Multicine Encuentro con mi asesino 997.000 11,9% Multicine 2 El sacrificio de una madre 822.000 11,0% Multicine 3 Falsa amistad 571.000 8,6%

Cuatro

Home cinema Non-stop (sin escalas) 554.000 6,5% Home cinema 2 Pánico nuclear 539.000 7,3%

Telecinco

El show de Paz572.000 6,9% Fiesta673.000 9,7%

laSexta

Cine U.S. Marshals 410.000 4,9% Cine 2 El espía que me plantó 307.000 4,3%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026596.000 49,8% Audiencia abierta411.000 18,8% D Corazón708.000 12,5%

La 2

Ruralitas19.000 2,1% Los conciertos de la 2 Orquesta Filarmónica de Viena 42.000 2,6% Objetivo igualdad40.000 2,1% En lengua de signos29.000 1,4% Agrosfera56.000 2,5% Arqueomania Hermano neandertal (2 parte) 55.000 2,3% Arqueomania Las princesas del Argár 65.000 2,5% Jardines con historia Pazo de Mariñán 98.000 3,5% Jardines con historia Monasterio de Piedra 123.000 3,9% Página 2 Dan Brown 86.000 2,4% Mi familia en la mochila. Ruta España Taramundi 88.000 2,0% Tendido cero110.000 1,8% Saber y ganar: fin de semana142.000 1,7%

Antena 3

Los más...63.000 3,8% Los más TV63.000 3,8% Tu cara me suena307.000 12,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Albóndigas de carnaval 581.000 15,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Merluza rellena de puerro con costra de panceta 764.000 16,7% La ruleta de la suerte1.352.000 19,4%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,3% ¡Toma salami! Operación bikini 3.000 0,4% ¡Toma salami! Miami 17.000 1,1% Volando voy Concello de Allande, Asturias 85.000 4,9% Volando voy Albarracín 139.000 6,2% Viajeros Cuatro Pirineo aragonés 181.000 6,5% Viajeros Cuatro Filipinas 289.000 7,3%

Telecinco

Love shopping TV3.000 0,5% Got Talent España69.000 3,8% Más que coches74.000 2,8% El precio justo167.000 4,7% El precio justo394.000 6,0%

laSexta

Equipo de investigación Generación Z 50.000 3,7% Equipo de investigación Bandas juveniles 75.000 4,4% Equipo de investigación Se busca camarero 118.000 5,6% Equipo de investigación Clavadas 142.000 5,7% Equipo de investigación El país de los simpas 169.000 5,6% Equipo de investigación El chiringuito 221.000 5,4%

Informativos

La sobremesa del sábado deja un panorama de ligeros reajustes respecto a hace siete días. Antena 3 sigue mandando con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' (21,5%), aunque retrocede 1,1 puntos frente al 22,6% del 4 de julio. En el lado contrario, 'Telediario fin de semana 1' mejora dos décimas hasta el 14,4% y, más llamativo aún, 'Telediario fin de semana 2' da un salto de 3,4 puntos, el movimiento más destacado de la franja. 'Informativos Telecinco 15:00' cede 1,1 puntos hasta el 6,6%, mientras 'Noticias Cuatro 1' baja medio punto hasta el 8,1% y 'laSexta noticias 14h' se mantiene prácticamente plana con una décima de caída.

En la noche, el balance es más tranquilo. 'Informativos Telecinco 21:00' repite el 8,9% exacto de la semana pasada, sin variación. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' sube medio punto hasta el 13,2% y se coloca como líder de la franja, mientras 'Telediario fin de semana 2' también avanza, aunque queda por debajo. La caída más notable es la de 'laSexta noticias 20h', que pierde 0,7 puntos y se queda en un discreto 4,2% frente al 4,9% de hace siete días. 'Noticias Cuatro 2' es la excepción positiva en el bloque más modesto: sube 1,3 puntos hasta el 7,9%.

La 1

Fin de semana 24h198.000 32,5% Fin de semana 24h584.000 33,1% Fin de semana 24h340.000 12,2% Teled. fin semana 11.268.000 14,4% Teled. fin semana 2985.000 13,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.917.000 21,5% Antena 3 noticias 2 fin de semana950.000 13,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1530.000 8,1% El desmarque Cuatro 1450.000 5,1% Noticias Cuatro 2510.000 7,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00589.000 6,6% Informativos Telecinco 21:00634.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h493.000 7,5% La Sexta deportes 1374.000 4,3% laSexta noticias 20h269.000 4,2% La Sexta deportes 2204.000 2,9%

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