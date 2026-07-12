"El secreto de Adaline" lidera la noche del sábado frente al "Último Asalto" de 'La Voz Kids'

Audiencias Sábado 11 de Julio de 2026
12,8%
11,6%
7,2%
5,5%
4,3%
3,9%
2,6%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,0%
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Prime time
Informe semanal948.000 12,4%
Plan de cine 984.000 11,6%
Plan de cine 2 392.000 7,6%
Malas lenguas noche403.000 5,7%
La voz kids: a punto de empezar682.000 8,5%
La voz kids: último asalto881.000 10,9%
First Dates372.000 4,9%
El blockbuster 304.000 3,9%
Hay una cosa que te quiero decir: expres470.000 5,8%
Hay una cosa que te quiero decir606.000 8,9%
Sábado clave214.000 2,9%
laSexta explica257.000 3,6%
Late night
La noche temática 71.000 2,7%
La naturaleza de la bestia67.000 2,6%
La voz: grandes momentos233.000 5,7%
Cine Cuatro 128.000 3,4%
Gran Madrid Show77.000 3,2%
Equipo de investigación 84.000 3,1%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: directo al mundial1.406.000 15,6%
Sesión de tarde 1.104.000 13,2%
Sesión de tarde 2 852.000 11,6%
Aquí la Tierra651.000 10,0%
Saber y ganar: fin de semana414.000 4,6%
Tour de Francia 666.000 8,0%
Post tour de Francia 490.000 5,9%
Grandes documentales292.000 3,7%
Gigantes y salvajes 292.000 3,7%
Atención obras144.000 2,0%
Días de cine100.000 1,5%
Cómo nos reímos 69.000 1,1%
Cómo nos reímos 181.000 2,6%
Multicine 997.000 11,9%
Multicine 2 822.000 11,0%
Multicine 3 571.000 8,6%
Home cinema 554.000 6,5%
Home cinema 2 539.000 7,3%
El show de Paz572.000 6,9%
Fiesta673.000 9,7%
Cine 410.000 4,9%
Cine 2 307.000 4,3%
Mañana
Vive San Fermín 2026596.000 49,8%
Audiencia abierta411.000 18,8%
D Corazón708.000 12,5%
Ruralitas19.000 2,1%
Los conciertos de la 2 42.000 2,6%
Objetivo igualdad40.000 2,1%
En lengua de signos29.000 1,4%
Agrosfera56.000 2,5%
Arqueomania 55.000 2,3%
Arqueomania 65.000 2,5%
Jardines con historia 98.000 3,5%
Jardines con historia 123.000 3,9%
Página 2 86.000 2,4%
Mi familia en la mochila. Ruta España 88.000 2,0%
Tendido cero110.000 1,8%
Saber y ganar: fin de semana142.000 1,7%
Los más...63.000 3,8%
Los más TV63.000 3,8%
Tu cara me suena307.000 12,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 581.000 15,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 764.000 16,7%
La ruleta de la suerte1.352.000 19,4%
Love shopping TV2.000 0,3%
¡Toma salami! 3.000 0,4%
¡Toma salami! 17.000 1,1%
Volando voy 85.000 4,9%
Volando voy 139.000 6,2%
Viajeros Cuatro 181.000 6,5%
Viajeros Cuatro 289.000 7,3%
Love shopping TV3.000 0,5%
Got Talent España69.000 3,8%
Más que coches74.000 2,8%
El precio justo167.000 4,7%
El precio justo394.000 6,0%
Equipo de investigación 50.000 3,7%
Equipo de investigación 75.000 4,4%
Equipo de investigación 118.000 5,6%
Equipo de investigación 142.000 5,7%
Equipo de investigación 169.000 5,6%
Equipo de investigación 221.000 5,4%
Informativos
La sobremesa del sábado deja un panorama de ligeros reajustes respecto a hace siete días. Antena 3 sigue mandando con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' (21,5%), aunque retrocede 1,1 puntos frente al 22,6% del 4 de julio. En el lado contrario, 'Telediario fin de semana 1' mejora dos décimas hasta el 14,4% y, más llamativo aún, 'Telediario fin de semana 2' da un salto de 3,4 puntos, el movimiento más destacado de la franja. 'Informativos Telecinco 15:00' cede 1,1 puntos hasta el 6,6%, mientras 'Noticias Cuatro 1' baja medio punto hasta el 8,1% y 'laSexta noticias 14h' se mantiene prácticamente plana con una décima de caída.
En la noche, el balance es más tranquilo. 'Informativos Telecinco 21:00' repite el 8,9% exacto de la semana pasada, sin variación. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' sube medio punto hasta el 13,2% y se coloca como líder de la franja, mientras 'Telediario fin de semana 2' también avanza, aunque queda por debajo. La caída más notable es la de 'laSexta noticias 20h', que pierde 0,7 puntos y se queda en un discreto 4,2% frente al 4,9% de hace siete días. 'Noticias Cuatro 2' es la excepción positiva en el bloque más modesto: sube 1,3 puntos hasta el 7,9%.
Fin de semana 24h198.000 32,5%
Fin de semana 24h584.000 33,1%
Fin de semana 24h340.000 12,2%
Teled. fin semana 11.268.000 14,4%
Teled. fin semana 2985.000 13,9%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.917.000 21,5%
Antena 3 noticias 2 fin de semana950.000 13,2%
Noticias Cuatro 1530.000 8,1%
El desmarque Cuatro 1450.000 5,1%
Noticias Cuatro 2510.000 7,9%
Informativos Telecinco 15:00589.000 6,6%
Informativos Telecinco 21:00634.000 8,9%
laSexta noticias 14h493.000 7,5%
La Sexta deportes 1374.000 4,3%
laSexta noticias 20h269.000 4,2%
La Sexta deportes 2204.000 2,9%
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