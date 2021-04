'The Resident' y 'Young Rock' lideran la noche, pese a la bajada de la serie de NBC

Durante la jornada del martes 20 de abril, la batalla ha estado más ajustada que hace siete días. 'Young Rock', 'The Resident' y la reposición de ''NCIS empatan con un 0,5 en el rating a partir de las 20h00. Sin embargo, es la ficción de CBS la que consigue el mayor número de espectadores. Por contrario, la serie de NBC cae una décima, pero, aun así, es capaz de mantenerse en lo más alto de la jornada.

NBC

08:00 - 'Young Rock': 2.620.000 [0,5/4] (1º)

08:30 - 'Kenan': 1.970.000 [0,3/2] (4º)

09:00 - 'This Is Us' (R): 2.010.000 [0,3/2] (4º)

10:00 - 'New Amsterdam': 3.530.000 [0,4/3] (1º)