Pese a la fuerte competencia en la noche de los martes, 'Mujer' no cede su liderazgo y es más, mejora sus datos en +0,5 puntos respecto a la semana pasada, cosechando un 16,6%. 'Supervivientes: Tierra de nadie' también crece en Cuatro, alzándose +1,1 puntos hasta lograr el 13,1%. En el caso de 'MasterChef', mantiene el mismo 15% que firmó en su estreno el martes anterior.

'Supervivientes: Tierra de nadie' también crece en su previo en Telecinco, que suma +1,5 puntos hasta el 15,3%. Justo después, 'Love is in the air' se conforma con un 9%, perdiendo -1,5 puntos en tanto al episodio de hace 7 días. En laSexta, "Quédate a mi lado" marca un 5,1%, lo que supone -1,1 puntos respecto a la película de la semana pasada.

Prime time

· 'Mujer' lidera la noche subiendo +0,5 puntos a un 16,6%

· 'MasterChef' se mantiene en el 15% de su estreno

· 'Supervivientes: Tierra de nadie' mejora +1,1 puntos hasta el 13,1%

Antena 3

'El Hormiguero: Previo' "David Summers": 1.899.000 y 11,1% 'El Hormiguero' "David Summers": 2.844.000 y 16,5% 'Mujer': 2.073.000 y 16,6%

Telecinco

'Supervivientes: Tierra de nadie': 2.643.000 y 15,3% 'Love is in the air': 934.000 y 9%

La 1

'MasterChef: Previo': 2.051.000 y 11,9% 'MasterChef': 1.668.000 y 15%

laSexta

'laSexta clave': 753.000 y 5,1% 'El intermedio': 1.618.000 y 9,5% 'Cine' "Quédate a mi lado": 615.000 y 5,1%

Cuatro

'First dates: En anteriores citas...': 596.000 y 3,8% 'First dates': 959.000 y 5,6% 'Supervivientes: Tierra de nadie': 1.354.000 y 13,1%

La 2

'Megaestructuras legendarias: Las construcciones de Dios' "Lourdes, el santuario colosal": 350.000 y 2,2% 'Rutas bizarras' "El museo de la tortura y el laberinto más grande de España": 509.000 y 2,9% 'Un país xa reirlo' "Galicia, de la comedia y las costumbres": 375.000 y 2,5%

Late night

· Mejoría de 'El desmarque', que sube +1,3 puntos hasta un gran 8%

· Los momentazos de 'Got Talent España' mantiene el 7,1% de la semana pasada

· El cine de La 1 firma un 5,4%, perdiendo -3,8 puntos

Antena 3

'Mujer': 332.000 y 7,6%

Telecinco

'Got Talent España: Momentazos': 194.000 y 7,1%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 220.000 y 8%

La 1

'Cine' "Un misterio para Aurora Teagarden: Última escena en vida": 177.000 y 5,4%

laSexta

'Cine 2' "Doble embarazo": 145.000 y 4%

La 2

'Documentos tv' "El pueblo contra el agente naranja": 128.000 y 1,3% 'Metrópolis' "Toni Serra": 44.000 y 0,7% 'Conciertos Radio 3' "El altar del holocausto": 48.000 y 1,2% 'Documenta2': 38.000 y 1,6% Incluye: - 'El secreto de las momias de animales': 38.000 y 1,6%

Sobremesa y tarde

· 'El precio justo' baja a un 12,7%, lo que se traduce en -0,9 puntos

· 'Pasapalabra' registra un fortísimo 26,3%, mejorando +2,1 puntos en una semana

· Subidón de +1,1, puntos para 'Dos vidas', que logra un 6,8%

Telecinco

'Sálvame limon': 1.830.000 y 15,3% 'Sálvame naranja': 1.868.000 y 18,1% 'El precio justo': 1.636.000 y 12,7%

La 1

'Dos vidas': 759.000 y 6,8% 'Servir y proteger': 898.000 y 8,8% 'Acacias 38': 787.000 y 8% 'El cazador': 862.000 y 8,4% 'España directo': 764.000 y 6,6% 'Aquí la Tierra': 1.232.000 y 9,3%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.295.000 y 11,7% '¡Ahora caigo!': 1.135.000 y 11,5% '¡Boom!': 1.506.000 y 14,8% 'Pasapalabra': 3.342.000 y 26,3%

laSexta

'Zapeando': 824.000 y 6,8% 'Más Zapeando': 601.000 y 5,3% 'Más vale tarde: Avance': 529.000 y 5% 'Más vale tarde': 635.000 y 6,3%

Cuatro

'Todo es mentira': 822.000 y 6,8% 'Todo es mentira bis': 656.000 y 6,1% 'Cuatro al día': 477.000 y 4,8% 'Cuatro al día a las 20h': 493.000 y 4,2%

La 2

'Saber y ganar': 959.000 y 7,8% 'Grandes documentales': 522.000 y 4,8% Incluye: - 'Arsenal animal' "Maestros del disfraz": 592.000 y 5,2% - 'El año de la naturaleza canadiense': 453.000 y 4,4% - 'El año de la naturaleza canadiense': 442.000 y 4,3% 'Documenta2': 279.000 y 2,9% Incluye: - 'El misterio de los gigantes de la Edad de hielo': 279.000 y 2,9% - 'El misterio de los gigantes de la Edad de hielo': 275.000 y 2,8% 'Las recetas de Julie': 234.000 y 2,3% 'Pagina2': 136.000 y 1,2% 'Nacido explorador' "Sudáfrica: Encuentros inolvidables": 182.000 y 1,3%

Mañana

· 20,4% para 'El programa de Ana Rosa', que se deja -0,7 puntos en una semana

· Subida de +1 punto para 'Espejo público', que alcanza el 16,8%

· 'Al rojo vivo' experimenta un incremento de +0,5 puntos, situándose en un 11,5%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Los de CQC": 23.000 y 4,1% 'El programa de Ana Rosa': 693.000 y 20,4% 'Ya es mediodía': 1.415.000 y 15,7%

Antena 3

'Espejo Público': 464.000 y 16,8% 'Más Espejo público': 501.000 y 13,1% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Crema de boniato y manzana con guisantes": 936.000 y 14,7% 'La ruleta de la suerte': 1.700.000 y 17,6%

La 1

'La hora de La 1': 263.000 y 9,4% Incluye: - 'La hora política' "Aitor Esteban": 280.000 y 11,8% - 'La hora de actualidad': 250.000 y 7,9% 'Las cosas claras': 470.000 y 8,9% 'Las cosas claras': 655.000 y 6,1%

Cuatro

'Surferos tv': 15.000 y 1,6% 'Mejor llama a Kiko': 1.000 y 0,1% '¡Toma salami!' "Más estrellas que en el cielo": 16.000 y 0,7% 'El bribón': 68.000 y 2,8% 'Alerta Cobra' "Summer y Sharky": 94.000 y 3,3% 'Alerta Cobra' "En la línea de fuego": 138.000 y 4,5% 'Alerta Cobra' "¡Más alto, más rápido, más lejos!": 197.000 y 5,9% 'Alerta Cobra' "El precio de la amistad": 202.000 y 4,8% 'El concurso del año': 257.000 y 3,9% 'El concurso del año': 471.000 y 4,3%

laSexta

'En clave de noche': 1.000 y 0,2% 'En clave de noche': 4.000 y 0,4% '[email protected]: Previo': 230.000 y 12,3% '[email protected]': 426.000 y 15,4% 'Al rojo vivo: Previo': 362.000 y 10,8% 'Al rojo vivo': 738.000 y 11,5%

La 2

'Para todos La 2': 13.000 y 1,5% 'Inglés en TVE': 12.000 y 0,9% 'Cazadores creativos' "Las trincheras": 36.000 y 1,7% 'Agrosfera': 43.000 y 1,8% 'Aquí hay trabajo': 32.000 y 1,2% 'La aventura del saber': 32.000 y 1,1% Incluye: - 'Noticias culturales iberoamericanas': 56.000 y 1,9% 'Documenta2': 43.000 y 1,4% Incluye: - 'El espectáculo de la tierra' "El planeta dibujado": 43.000 y 1,4% 'Versalles, los desafíos del rey Sol': 87.000 y 2,5% 'Mañanas de cine' "Desenfunda": 203.000 y 3,6% 'El viaje a la India de Joanna Lumley': 134.000 y 1,3% 'Las recetas de Julie' "Versalles": 264.000 y 2,1%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' lidera su franja al cautivar a un 20,4%,mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' logra un 16,2% en su mismo emplazamiento. 'Telediario 1' cosecha un 10,4%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' no tiene competencia al reunir a un 21,7% frente al 13,8% de 'Informativos Telecinco 21:00', que se apunta un 13,8%. 'Telediario 2' no se queda muy lejos con un 11,4%.

La 1

'Telediario matinal': 159.000 y 17,4% 'Informativo territorial 1': 654.000 y 7,9% 'Telediario 1': 1.307.000 y 10,4% 'Informativo territorial 2': 1.320.000 y 10,8% Incluye: - 'Flash moda monográficos' "Andrés Sardá, en clave de sensualidad": 8.000 y 0,1% 'El tiempo 1': 1.109.000 y 9,3% 'Telediario 2': 1.815.000 y 11,4% Incluye: - 'El tiempo 2': 2.180.000 y 12,8%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 145.000 y 17,8% 'Noticias de la mañana': 300.000 y 14,2% 'Antena 3 noticias 1': 2.546.000 y 20,4% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.010.000 y 8,3% 'Antena 3 noticias 2': 3.348.000 y 21,7%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 77.000 y 9,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 132.000 y 11,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 225.000 y 10,5% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.027.000 y 16,2% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.127.000 y 13,8%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 481.000 y 3,8%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.170.000 y 10,2% 'laSexta noticias: Jugones': 814.000 y 6,4% 'laSexta noticias 20h': 854.000 y 7,2%

Cadenas:

Antena 3 lidera una jornada más al cautivar a un 15,4%, superando en 1 punto a Telecinco (14,4%). La 1 alcanza el doble dígito con el 10%, mientras que laSexta suma un 7,2% y Cuatro alcanza un 6,1%. Les siguen La 2 (2,7%), Nova (2,4%)y FDF (2%).