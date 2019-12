'The Price is Right at Night' con Seth Rogen lidera sin problemas una noche marcada por las reposiciones

Seth Rogen en 'The Price is Right at Night'

Adultos 18-49

La Navidad está ya aquí y se nota en la programación de las networks, plagada de reposiciones. CBS, sin embargo, apostó por la novedad con un especial de 'The Price Is Right at Night' con Seth Rogen , que. De este modo, dobla al resto de ofertas de su franja. El resto de opciones marcan discretos datos en la noche, destacando únicamente 'All rise', que consigue 0,6 puntos a las 21h, dándole también el liderazgo a CBS. The CW dedica su noche a 'The Christmas Caroler Challenge', pues marca sendos 0,1 puntos y poco más de medio millón de espectadores.

CBS: 0,7/4

NBC: 0,5/3

ABC: 0,4/2

FOX: 0,4/2

The CW: 0,1/1

NBC

08:00 - 'Holidays with the Houghs' (R): 2.420.000 [0,4/2] (3º) 09:00 - 'Saturday Night Live!' (9-11 p.m.) (R): 2.790.000 [0,6/3] (2º)

CBS

08:00 - 'The Price Is Right at Night: A Holiday Extravaganza' (Especial): 6.570.000 [0,9/5] (1º) 09:00 - 'All Rise' (R): 4.310.00 [0,6/3] (1º) 10:00 - 'Bull' (R): 3.980.000 [0,5/3] (2º)

ABC

08:00 - 'Same Time, Next Christmas' (8-10 p.m.) (R): 2.820.000 [0,4/3] (2º) 10:00 - 'The Good Doctor' (R): 2.270.000 [0,3/2] (3º)

Fox

08:00 - '9-1-1' (R): 2.300.000 [0,4/3] (4º) 09:00 - 'Prodigal Son' (R): 1.510.000 [0,4/2] (4º)

The CW