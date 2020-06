'Who Wants to Be a Millionaire' lidera con diferencia en su final de temporada en ABC

'Who Wants to Be a Millionaire'

'Who Wants to Be a Millionaire', el programa presentado por Jimmy Kimmel, se despide liderando ampliamente su franja de emisión en ABC. Firma un 0,8 de rating, al igual que la semana anterior, pero crece en espectadores (6.555.000) en su final de temporada. 'Holey Moley' y 'To Tell the Truth' igual los espectadores de siete días atrás y, aunque bajan una décima de rating, otorgan un claro liderato a ABC.

Adultos 18-49

ABC: 0,7/5

CBS: 0,5/3

NBC: 0,3/2

Fox: 0,3/2

The CW: 0,1/1

ABC

08:00 - 'Who Wants to Be a Millionaire' (Final temporada): 6.555.000 [0,8/6] (1º) 09:00 - 'Holey Moley': 3.940.000 [0,7/5] (1º) 10:00 - 'To Tell the Truth': 3.570.000 [0,6/4] (1º)

CBS

08:00 - 'Young Sheldon' (R): 5.060.000 [0,6/4] (2º) 08:30 - 'Man With a Plan': 4.750.000 [0,6/4] (2º) 09:00 - 'Mom' (R): 4.600.000 [0,6/4] (2º) 09:30 - 'Broke': 4.040.000 [0,5/3] (2º) 10:00 - 'S.W.A.T.' (R): 2.840.000 [0,3/2] (2º)

NBC

08:00 - 'Council of Dads': 3.080.000 [0,4/3] (3º) 09:00 - 'Blindspot': 2.040.000 [0,3/2] (3º) 10:00 - 'NBC News: America en Crisis': 1.890.000 [0,3/2] (2º)

Fox

08:00 - 'Celebrity Watch Party': 1.620.000 [0,4/3] (3º) 09:00 - 'Labor of Love': 980.000 [0,3/2] (3º)

The CW