'Antena 3 noticias' (19,5%) alcanza su mejor febrero en cuatro años y lidera sobre el 'Telediario' (13,8%)

En febrero también es momento de observar los datos de audiencia de los espacios informativos y lo hacemos gracias al informe de Dos 30'. 'Antena 3 noticias' consolida su liderazgo absoluto en el ranking total de informativos con un 19,5% de share de media y 2.125.000, llegando a su mejor febrero en cuatro años. La distancia respecto a su principal competidor es amplia, ya que el 'Telediario' de La 1 se sitúa en 1.478.000 con un 13,8% de cuota.
Por detrás, 'Informativos Telecinco' registra un 8,4% con 903.000 espectadores, 'laSexta noticias' firma un 7,9% con 715.000 espectadores y 'Noticias Cuatro' completa el ranking con un 6,6% y 571.000 espectadores, repitiendo la jerarquía del mes de enero también. En el desglose de lunes a viernes, Antena 3 domina con claridad tanto en la primera edición como en la segunda. La 1 mantiene la segunda posición en ambas ediciones, mientras que Telecinco, laSexta y Cuatro registran cifras más contenidas y relativamente estables, por debajo del millón de espectadores.
En conjunto, febrero confirma una tendencia clara: Antena 3 mantiene una posición hegemónica en el consumo informativo diario, con especial fortaleza en las ediciones nocturnas de lunes a viernes. La 1 resiste como segunda opción consolidada y muestra capacidad competitiva en momentos concretos, como la segunda edición del fin de semana.
Fines de semana
Cuatro vs. laSexta
En febrero, 'laSexta Noticias' y 'Noticias Cuatro' mantienen posiciones intermedias pero con comportamientos diferenciados según la franja. La cadena secundaria de Atresmedia cierra el mes con 715.000 espectadores y un 7,9% de share, situándose claramente por delante de Cuatro (571.000 y 6,6%). Pasando a los datos desglosados de lunes a viernes o de fin de semana, laSexta gana en todas las opciones a la cadena secundaria de Mediaset España.