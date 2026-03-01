'Antena 3 noticias' (19,5%) alcanza su mejor febrero en cuatro años y lidera sobre el 'Telediario' (13,8%)

Por Redacción |

En febrero también es momento de observar los datos de audiencia de los espacios informativos y lo hacemos gracias al informe de Dos 30'. 'Antena 3 noticias' consolida su liderazgo absoluto en el ranking total de informativos con un 19,5% de share de media y 2.125.000, llegando a su mejor febrero en cuatro años. La distancia respecto a su principal competidor es amplia, ya que el 'Telediario' de La 1 se sitúa en 1.478.000 con un 13,8% de cuota.

Por detrás, 'Informativos Telecinco' registra un 8,4% con 903.000 espectadores, 'laSexta noticias' firma un 7,9% con 715.000 espectadores y 'Noticias Cuatro' completa el ranking con un 6,6% y 571.000 espectadores, repitiendo la jerarquía del mes de enero también. En el desglose de lunes a viernes, Antena 3 domina con claridad tanto en la primera edición como en la segunda. La 1 mantiene la segunda posición en ambas ediciones, mientras que Telecinco, laSexta y Cuatro registran cifras más contenidas y relativamente estables, por debajo del millón de espectadores.

Audiencias de informativos en febrero de 2026

En conjunto, febrero confirma una tendencia clara: Antena 3 mantiene una posición hegemónica en el consumo informativo diario, con especial fortaleza en las ediciones nocturnas de lunes a viernes. La 1 resiste como segunda opción consolidada y muestra capacidad competitiva en momentos concretos, como la segunda edición del fin de semana.

Fines de semana

Emisiones informativas más vistas de febrero

Cuatro vs. laSexta

Durante los fines de semana de febrero se observan algunos matices relevantes.

En febrero, 'laSexta Noticias' y 'Noticias Cuatro' mantienen posiciones intermedias pero con comportamientos diferenciados según la franja. La cadena secundaria de Atresmedia cierra el mes con 715.000 espectadores y un 7,9% de share, situándose claramente por delante de Cuatro (571.000 y 6,6%). Pasando a los datos desglosados de lunes a viernes o de fin de semana, laSexta gana en todas las opciones a la cadena secundaria de Mediaset España.