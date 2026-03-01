Antena 3 (13%) sube y lidera en febrero, La 1 (12,3%) mejora y Telecinco promedia un 8,7%

Febrero ha llegado a su final y es el momento de hacer balance de cómo ha funcionado cada cadena durante estos 28 días. Antena 3 no solo mantiene el liderazgo mensual sino que con su 13% mejora una décima respecto al mes de enero y dos en comparación al mes de febrero en 2025.
Por su parte, La 1 mejora también una décima respecto a enero y anota un 12,3% manteniéndose como la segunda opción, aunque sí que mejora +1,8 puntos en un año, marcando así su mejor febrero en catorce años. En cambio, Telecinco apunta un 8,7%, lo que se convierte en su peor febrero histórico perdiendo 9 décimas respecto al anterior. Eso sí, mejora ligeramente 0,2 puntos respecto a enero.
En cuanto a las segundas cadenas, Cuatro y laSexta empatan en esta ocasión con un 6,1% en febrero, lo que supone una mejora de una décima respecto al anterior para la cadena de Mediaset y una pérdida de medio punto para la de Atresmedia (que crece una décima respecto a enero). Vamos a conocer el resto de detalles gracias al informe de Dos 30' elaborado a partir de datos de Kantar Media.
Ranking de emisiones en abierto
Le sigue 'El hormiguero' de Pablo Motos con el 14,5% y 1.877.000 espectadores. Los Premios Goya se cuelan en lo más alto del ranking con su gala 40º aniversario, que firma un 26% de share y 2.396.000 espectadores en La 1. El 'Telediario 2', liderado por Pepa Bueno, es el programa diario más visto del canal (12,9% y una media de 1.560.000 espectadores).
Ranking de cadenas autonómicas
TV3 (15,7%) crece seis décimas y se mantiene como la cadena de FORTA con mejores resultados y la única líder de su ámbito de emisión. Le sigue Aragón TV (12,8%), que mejora dos décimas su resultado de enero. Gran crecimiento de Canal Sur (10,5%), que mejora 1,4 puntos respecto a enero, registrando su mejor dato mensual desde febrero de 2014. Se sitúa como la segunda cadena más vista del mes en Andalucía.
ETB2 (10%) crece medio punto, firma su mejor dato mensual desde diciembre de 2021 y se coloca como la 2º cadena más vista del mes en Euskadi. TV Canaria (8,2%) crece ocho décimas y firma su mejor mes de febrero desde 2011. Por su parte, La 7TV en Murcia (3,8%) crece a su mejor dato mensual de la temporada.
Ranking de canales de pago
DAZN LaLiga (4,3%) es la cadena número uno entre los canales de pago en febrero tras crecer seis décimas respecto al mes anterior. Le sigue LaLiga TV por M+, empatado con el 4,3% de share. Eurosport (2,5%) crece 1,2 puntos y cierra el TOP 3 gracias a la emisión de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Warner TV con un 2,2% de share sobre el pago, es la cadena de entretenimiento más vista de España del universo pago. El partido de Liga entre el Valencia y el Real Madrid en DAZN LaLiga es la emisión más vista del mes en el pago con un 49,8% de share y 1.348.000 espectadores.
Liderazgo por grupos audiovisuales
Liderazgo por targets
La 1 es la cadena líder entre los hombres (12% de share) y en el grupo comprendido entre los 13 y los 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 12,9% de cuota. Por su parte, Antena 3 es la opción líder en España en las mujeres (15,1%), en los mayores de 65 años (15,8%) y en los núcleos de población de hasta 200.000 habitantes.
Antena 3 alcanza el liderazgo en la sobremesa con el 17,8% de share y en el prime time con el 14% de cuota, mejorando su rendimiento en tres décimas respecto a enero. La 1 es la cadena más vista en las mañanas (15%), las tardes (11,6%) y los fines de semana. Telecinco mantiene la primera posición en la franja de late night con el 11,4% de cuota.
Antena 3 es la cadena líder en 8 territorios en el mes de febrero. Destaca en Andalucía, territorio en el que crece por segundo mes consecutivo hasta el 14,5% de share. La 1 es la cadena más vista en 8 territorios, sobresaliendo en territorios como Madrid (14,3% de share) o Euskadi (13,7%). TV3 es la cadena más vista en Cataluña, liderando en este ámbito de emisión con el 15,7% de share, siendo la única cadena de FORTA que lidera en su ámbito de emisión.