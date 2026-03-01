Antena 3 (13%) sube y lidera en febrero, La 1 (12,3%) mejora y Telecinco promedia un 8,7%

Por Redacción | |

Febrero ha llegado a su final y es el momento de hacer balance de cómo ha funcionado cada cadena durante estos 28 días. Antena 3 no solo mantiene el liderazgo mensual sino que con su 13% mejora una décima respecto al mes de enero y dos en comparación al mes de febrero en 2025.

Por su parte, La 1 mejora también una décima respecto a enero y anota un 12,3% manteniéndose como la segunda opción, aunque sí que mejora +1,8 puntos en un año, marcando así su mejor febrero en catorce años. En cambio, Telecinco apunta un 8,7%, lo que se convierte en su peor febrero histórico perdiendo 9 décimas respecto al anterior. Eso sí, mejora ligeramente 0,2 puntos respecto a enero.

'Anatomía de un instante' destaca entre las series de febrero

En cuanto a las segundas cadenas, Cuatro y laSexta empatan en esta ocasión con un 6,1% en febrero, lo que supone una mejora de una décima respecto al anterior para la cadena de Mediaset y una pérdida de medio punto para la de Atresmedia (que crece una décima respecto a enero). Vamos a conocer el resto de detalles gracias al informe de Dos 30' elaborado a partir de datos de Kantar Media.

Ranking cadenas en abierto

Ranking de emisiones en abierto

El contenido diario más visto de la televisión en febrero es la segunda edición de 'Antena 3 Noticias', liderada por Vicente Vallés y Esther Vaquero, de lunes a viernes (18,9% de share y 2.337.000 espectadores),. 'Pasapalabra' es el programa de entretenimiento diario más visto, en el mes de entrega de su bote, congregando una media de 2.142.000 espectadores con un 20,6% de share.

Le sigue 'El hormiguero' de Pablo Motos con el 14,5% y 1.877.000 espectadores. Los Premios Goya se cuelan en lo más alto del ranking con su gala 40º aniversario, que firma un 26% de share y 2.396.000 espectadores en La 1. El 'Telediario 2', liderado por Pepa Bueno, es el programa diario más visto del canal (12,9% y una media de 1.560.000 espectadores).

Ranking de programas no deportivos

Ranking de cadenas autonómicas

TV3 (15,7%) crece seis décimas y se mantiene como la cadena de FORTA con mejores resultados y la única líder de su ámbito de emisión. Le sigue Aragón TV (12,8%), que mejora dos décimas su resultado de enero. Gran crecimiento de Canal Sur (10,5%), que mejora 1,4 puntos respecto a enero, registrando su mejor dato mensual desde febrero de 2014. Se sitúa como la segunda cadena más vista del mes en Andalucía.

ETB2 (10%) crece medio punto, firma su mejor dato mensual desde diciembre de 2021 y se coloca como la 2º cadena más vista del mes en Euskadi. TV Canaria (8,2%) crece ocho décimas y firma su mejor mes de febrero desde 2011. Por su parte, La 7TV en Murcia (3,8%) crece a su mejor dato mensual de la temporada.

Ranking de emisiones autonómicas

Ranking de canales de pago

DAZN LaLiga (4,3%) es la cadena número uno entre los canales de pago en febrero tras crecer seis décimas respecto al mes anterior. Le sigue LaLiga TV por M+, empatado con el 4,3% de share. Eurosport (2,5%) crece 1,2 puntos y cierra el TOP 3 gracias a la emisión de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Warner TV con un 2,2% de share sobre el pago, es la cadena de entretenimiento más vista de España del universo pago. El partido de Liga entre el Valencia y el Real Madrid en DAZN LaLiga es la emisión más vista del mes en el pago con un 49,8% de share y 1.348.000 espectadores.

Ranking de emisiones de pago

Liderazgo por grupos audiovisuales

Liderazgo por targets

La 1 es la cadena líder entre los hombres (12% de share) y en el grupo comprendido entre los 13 y los 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 12,9% de cuota. Por su parte, Antena 3 es la opción líder en España en las mujeres (15,1%), en los mayores de 65 años (15,8%) y en los núcleos de población de hasta 200.000 habitantes.

Liderazgo por franjas y días

Antena 3 alcanza el liderazgo en la sobremesa con el 17,8% de share y en el prime time con el 14% de cuota, mejorando su rendimiento en tres décimas respecto a enero. La 1 es la cadena más vista en las mañanas (15%), las tardes (11,6%) y los fines de semana. Telecinco mantiene la primera posición en la franja de late night con el 11,4% de cuota.

Liderazgo por ámbitos en febrero

Antena 3 es la cadena líder en 8 territorios en el mes de febrero. Destaca en Andalucía, territorio en el que crece por segundo mes consecutivo hasta el 14,5% de share. La 1 es la cadena más vista en 8 territorios, sobresaliendo en territorios como Madrid (14,3% de share) o Euskadi (13,7%). TV3 es la cadena más vista en Cataluña, liderando en este ámbito de emisión con el 15,7% de share, siendo la única cadena de FORTA que lidera en su ámbito de emisión.

Ranking por géneros

Ranking de concursos en febrero

Ranking de series en febrero

Ranking de realities y talents en febrero

Ranking de emisiones en diferido

Consumo televisivo