'Entre tierras' (14,5%) resucita y lidera pese al máximo de 'GH Dúo' (13,7%)

Tras dos días consecutivos de Copa del Rey en abierto, las aguas se han calmado y las cadenas generalistas han recuperado sus dinámicas habituales. De hecho, el contraste es más que evidente en comparación con el jueves previo, cuando el Atlético-Real Madrid de la competición copera amasó en La 1 un colosal 32% durante el tiempo reglamentario y un 40,8% en la prórroga, dejando con una menor parte del pastel a las propuestas de Antena 3 y Telecinco.

En esta ocasión, el buque insignia de Atresmedia ha regresado a la pole con 'Entre tierras', que ha pasado de un 9,4% a un meritorio 14,5% de share, que se traduce en el seguimiento de 1,415 millones de espectadores. Por su parte, 'GH Dúo' no se rinde y se sitúa en un 13,7% que supone su máximo de temporada, aunque no logra rebasar la barrera del millón de televidentes. Mientras tanto, la cadena pública no pasa de un 8,2% con 'Aquellos que desean mi muerte', Cuatro anota un 7% con 'Horizonte' y laSexta, un 3,7% con 'El bosque de los suicidios'.

'GH Dúo'

Prime time

'Entre tierras' resurge tras perder el doble dígito y alcanza un dominante 14,5% (+5,1 puntos)

Mejoría de +1,8 puntos para 'GH Dúo' (13,7%), que pone un nuevo techo en la segunda edición

'Cifras y letras' se refuerza +0,6 puntos para rubricar un 3,2% en La 2

'El intermedio' (7%) también nota la ausencia de fútbol y crece +1,5 puntos

'First Dates' (7,9% y +1,3 puntos) vuelve a convencer a más de un millón de espectadores

La 1

4 estrellas854.000 6,3% Cine Aquellos que desean mi muerte 822.000 8,2%

La 2

Cifras y letras430.000 3,2% El condensador de fluzo293.000 2,2% Apocalipsis de la antigüedad La ciudad perdida de Hélice 261.000 2,4%

Antena 3

El hormiguero Bad Gyal 2.277.000 16,8% Entre tierras1.415.000 14,5%

Cuatro

First Dates714.000 5,5% First Dates1.066.000 7,9% Horizonte505.000 7%

Telecinco

GH Dúo: Express1.008.000 7,5% GH Dúo957.000 13,7%

laSexta

El intermedio958.000 7% Cine El bosque de los suicidios 352.000 3,7%

Late night

La primera reposición de 'Entre tierras' (7,2%) mengua -0,8 puntos

'El desmarque' (4,4%) asciende +0,8 puntos en su versión de madrugada

La segunda sesión de cine de laSexta crece +1,2 puntos hasta un 3,4%

La 1

Cine 2 Cuestión de justicia 288.000 7,4%

La 2

Cine José Martí. Patria, agonía y deber 101.000 1,4% Carlos V. Los caminos del emperador64.000 1,5% Conciertos Radio 3 Bum motion club 28.000 0,9% La ciencia de las emociones Sanar las emociones 18.000 0,8%

Antena 3

Entre tierras399.000 7,2% Entre tierras161.000 5,5%

Cuatro

Horizonte (Continuación)505.000 7% El desmarque: Madrugada103.000 4,4%

Telecinco

GH Dúo (Continuación)957.000 13,7% Casino gran Madrid online show125.000 5,6%

laSexta

Cine 2 Zombie adolescente 124.000 3,4% Pokerstars casino live58.000 2,9%

Sobremesa y tarde

'La promesa' (12,3%) iguala los espectadores del jueves pasado, pero sube +0,8 puntos

'TardeAR' (10,6%) se consolida en el doble dígito pese a perder -0,2 puntos

'Y ahora, Sonsoles' (13,5%) no se resiente y, de hecho, sube +1,6 puntos

La 1

La Moderna715.000 8,1% La promesa980.000 12,3% El cazador772.000 9,4% El cazador1.041.000 10,8% Aquí la Tierra1.393.000 12,1%

La 2

Saber y ganar727.000 7,5% Grandes documentales307.000 3,6% Incluye: - La reina sin tierra360.000 4% - La reina sin tierra308.000 3,4% - Luchadores salvajes La lucha por amor 249.000 3,1% Documenta2167.000 2,1% Incluye: - La ciencia de las emociones Creando emociones artificiales 167.000 2,1% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Córcega 160.000 1,9% Grandes diseños: La casa del año136.000 1,3% Grandes diseños: La casa del año223.000 1,8%

Antena 3

Amar es para siempre1.230.000 13,2% Pecado original1.058.000 12,9% Y ahora, Sonsoles1.131.000 13,5% Pasapalabra2.239.000 20,4%

Cuatro

Todo es mentira487.000 5,4% Cuatro al día325.000 3,9% Cuatro al día a las 20h452.000 4,3%

Telecinco

Así es la vida876.000 9,4% TardeAR874.000 10,6% Reacción en cadena1.147.000 10,6%

laSexta

Zapeando513.000 5,5% Más vale tarde539.000 6,5%

Mañana

Subida de +1,5 puntos para 'La hora de La 1' (11,3%) con respecto al anterior jueves

'La ruleta de la suerte' coge impulso y se pone en un 23,8% (22,1%)

'Al rojo vivo' (10,1%) pierde -1,3 puntos en una semana

La 1

La hora de La 1221.000 11,3% Mañaneros267.000 8,7% Ahora o nunca572.000 7,2%

La 2

That's English0.000 0% Inglés en TVE0.000 0% Zoom tendencias9.000 0,6% Grandes diseños: La casa del año27.000 1,5% Pueblo de dios Esperanza desde Guatemala 29.000 1,6% Aquí hay trabajo48.000 2,3% La aventura del saber20.000 0,9% Documenta229.000 1,2% Incluye: - La fabulosa historia del esquí29.000 1,3% - La fabulosa historia del esquí27.000 1,2% Culturas 217.000 0,7% Mi río de libélulas71.000 2,3% Mañanas de cine Johnny el vengador 202.000 3,5% La Francia secreta de Rick Stein Perigord 207.000 2,2%

Antena 3

Espejo público314.000 12,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Coliflor braseada con tomillo y romero 928.000 19,5% La ruleta de la suerte1.727.000 23,8%

Cuatro

¡Toma salami! Año 1998 8.000 0,7% Mejor llama a Kiko7.000 0,4% Heldt El hombre de Viena 9.000 0,5% Heldt Estafados 59.000 3,1% Alerta Cobra Operación Job 86.000 4% Alerta Cobra Encargadas, secuestradas, entregadas 108.000 4,9% Alerta Cobra Los guardianes de Engonia 117.000 4,6% En boca de todos190.000 3,6%

Telecinco

Reacción en cadena15.000 2,2% La mirada crítica244.000 12,1% Vamos a ver466.000 17% Vamos a ver más788.000 11,8%

laSexta

Remescar, cosmética al instante7.000 0,9% Aruser@s el humorning210.000 13,7% Aruser@s403.000 19,6% Al rojo vivo390.000 10,1%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' es la emisión más vista de toda la jornada con sus 2,517 millones de espectadores, que se transforman en un 19,5% de cuota de pantalla contra el que poco pueden hacer 'Telediario 2' (10,3%) e 'Informativos Telecinco 21:00' (9,1%). En el horario anterior, el telediario de la cadena naranja alcanza un 22,7% de share al atraer a 2,2 millones de espectadores, mientras que La 1 anota un 11,1% y Telecinco, un 10,5%.

La 1

Telediario matinal141.000 14,8% Informativo territorial 1451.000 7,6% Telediario 11.092.000 11,1% Informativo territorial 2973.000 10% Informativo 24h0.000 0% El tiempo 1775.000 8,1% Telediario 21.340.000 10,3%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 13,8% Antena 3 noticias 12.200.000 22,7% Antena 3 noticias 22.517.000 19,5%

Cuatro

El desmarque Cuatro 1209.000 2,2%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal55.000 5,6% Informativos Telecinco Matinal82.000 5,8% Informativos Telecinco Matinal141.000 7,5% Informativos Telecinco 15:001.013.000 10,5% Informativos Telecinco 21:001.171.000 9,1%

laSexta

laSexta noticias 14h858.000 9,5% laSexta noticias: Jugones720.000 7,3% laSexta noticias 20h699.000 6,7% laSexta clave532.000 4,2%

Cadenas:

Antena 3 vuelve a hacerse con la mejor cuota diaria tras el liderato logrado por La 1 el miércoles. La cadena principal de Atresmedia anota un 15,1% que se pone a una distancia abismal de Telecinco (10,5%) y aún más de La 1 (9,2%). Después aparecen laSexta (6,7%) y Cuatro (4,9%), la descendente La 2 (2,5%) y las apuestas más destacadas de la TDT: FDF (2,9%), Energy (2,5%), Nova (2,3%) y Neox (2%).