'La revuelta' (16,3%) también lidera en el prime time frente a 'Gran Hermano' (14,4%) y 'Hermanos' (13,3%)

El cambio de horario no ha pinchado el globo de 'La revuelta'. Debido a la irrupción del fútbol, que copó el access prime time del martes 15 de octubre en La 1, el programa de David Broncano dio un salto al prime time que se ha saldado con otra victoria. En esta ocasión, el formato de humor ha amasado un 16,3% de share al congregar a 1,746 millones de fieles. De este modo, anota su peor registro de televidentes, aunque con un gran asterisco, ya que se emite en una franja de menor consumo, por lo que con ese rendimiento no tiene problemas a la hora de sobrepasar a la competencia.

Previamente, cuenta con un telonero de excepción, ya que el España-Serbia de la Nations League lleva a una media de 3,472 millones de espectadores, es decir, a un 26,3% del público, a engancharse a La 1. A pesar de esa dura amenaza, 'El hormiguero' no se hunde y, de hecho, asciende ligeramente a un 14,7%, llegando incluso a superar a 'La revuelta' en su franja de coincidencia de una media hora, durante la cual Motos se asegura un 17,8% y Broncano, un 16,1%. No obstante, 'La revuelta' no encuentra rival en su particular franja, en la que aplaca a Telecinco (12%) y Antena 3 (11,6%) al despuntar más que 'Gran Hermano: Límite 48 horas' (14,4%) y 'Hermanos' (13,3%). Por su parte, 'Código 10' cae a un 5,3% y 'Pesadilla en la cocina' se queda en un 5,5%.

'Hermanos'

Prime time

'La revuelta' (16,3%) supera en +8,8 puntos a 'La bien cantá' con el respaldo del fútbol

'Gran Hermano: Límite 48 horas' (14,4%) roza los 900.000 espectadores al subir +0,8 puntos

'Hermanos' suma +1 punto completo con su 13,3%

La 1

Fútbol: UEFA Nations League España-Serbia 3.472.000 26,3% La revuelta Julio Maldonado-Alejandro Montalvo 1.746.000 16,3%

La 2

Reformas extraordinarias de George Clarke323.000 2,7% Cifras y letras580.000 4,2% Rommel: El soldado, su hijo y Hitler326.000 2,4% Órbita Laika351.000 3,2%

Antena 3

El hormiguero Inés Sastre, Judit Mascó, Laura Ponte y Nieves Álvarez 1.975.000 14,7% Hermanos997.000 13,3%

Cuatro

First Dates608.000 4,6% First Dates892.000 6,5% Código 10367.000 5,3%

Telecinco

Gran Hermano: Límite 48 horas: Express1.040.000 7,9% Gran Hermano: Límite 48 horas894.000 14,4%

laSexta

El intermedio756.000 5,5% Pesadilla en la cocina519.000 5,5%

Late night

El cine nocturno de La 1 (6,8%) supera los 300.000 televidentes

+1,8 puntos para la reposición de 'Hermanos' (6,8%)

'El desmarque' (2,5%) se desploma -3,3 puntos en una semana

La 1

Nuestro cine El buen patrón 309.000 6,8% La noche en 24h: Portada Julius Ruiz-Jesús Núñez 113.000 5,8%

La 2

Late Xou con Marc Giró191.000 2,9% La bola de cristal: 40 años68.000 1,9% Conciertos Radio 3 Driive 8.000 0,4%

Antena 3

Hermanos212.000 6,8%

Cuatro

Código 10 (Continuación)367.000 5,3% El desmarque: Madrugada51.000 2,5%

Telecinco

Gran Hermano: Límite 48 horas (Continuación)894.000 14,4% Gran Madrid show125.000 6,6%

laSexta

Pesadilla en la cocina194.000 4,9% Pokerstars casino live35.000 1,8%

Sobremesa y tarde

'Valle Salvaje' (6,2%) pierde -1,7 puntos con respecto al martes anterior

+1,5 puntos para 'Y ahora, Sonsoles', que se sitúa en un 11,4%

'TardeAR' (10,5%) se deja -0,4 puntos en siete días

La 1

La Moderna785.000 9,2% La promesa938.000 12,1% Valle Salvaje464.000 6,2% El cazador554.000 6,6% Previo fútbol: UEFA Nations League España-Serbia 1.056.000 10,5%

La 2

Saber y ganar634.000 6,7% Grandes documentales249.000 3% Incluye: - La vida secreta de los canguros La vida de un macho 275.000 3,2% - Una banda muy salvaje Las armas del asesino 224.000 2,8% Documenta2233.000 3,1% Incluye: - Volcanes: El fuego del interior232.000 3,1% - Volcanes: El fuego del interior202.000 2,7% Grandes viajes ferroviarios por Asia De Hue a la bahía de Halong 179.000 2,3% Culturas 2124.000 1,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.361.000 14,9% Y ahora, Sonsoles893.000 11,4% Pasapalabra1.599.000 15,6%

Cuatro

Todo es mentira596.000 6,8% Lo sabe, no lo sabe444.000 5,9% ¡Boom!275.000 3,5%

Telecinco

El diario de Jorge El diario de Jorge 690.000 7,8% TardeAR806.000 10,5% Reacción en cadena1.107.000 10,8%

laSexta

Zapeando455.000 5,1% Más vale tarde575.000 7,4%

Mañana

'Extra Mañaneros' (5,2%) empeora el 5,3% de 'El gran premio de la cocina' del martes previo, aunque logra más espectadores

'La ruleta de la suerte' (21,9%) se refuerza +0,8 puntos en una semana

'Aruser@s' emula el gran 19,2% de la semana pasada

La 1

La hora de La 1285.000 14% Mañaneros306.000 9,3% Extra Mañaneros436.000 5,2%

La 2

That's English4.000 0,6% Inglés en TVE4.000 0,4% Caravana educativa7.000 0,6% Zorros, pequeños con una gran personalidad23.000 1,3% Agrosfera26.000 1,4% Aquí hay trabajo34.000 1,6% La aventura del saber33.000 1,4% Zoom tendencias44.000 1,8% Documenta241.000 1,6% Incluye: - La tumba tóxica de Tutankamón41.000 1,6% - La tumba tóxica de Tutankamón39.000 1,5% Las rutas DAmbrosio Cuadrilla de Añana 75.000 2,5% Mañanas de cine El juez de la horca 188.000 3,3% Curro Jiménez La promesa 371.000 3,9%

Antena 3

Espejo público358.000 13,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Espárragos verdes con bechamel de jamón 757.000 15,4% La ruleta de la suerte1.659.000 21,9%

Cuatro

Love shopping TV4.000 0,4% ¡Toma salami! Cámaras ocultas 15.000 1,2% ¡Toma salami! Políticos 7.000 0,4% Callejeros viajeros Acapulco 20.000 1,1% Callejeros viajeros Paraíso mexicano 34.000 1,5% Viajeros Cuatro Guadalajara y Puerto Vallarta 52.000 2,1% En boca de todos182.000 5%

Telecinco

La mirada crítica215.000 10,3% Vamos a ver457.000 15,5% Vamos a ver más827.000 11,9%

laSexta

Remescar, cosmética al instante6.000 0,8% Aruser@s el humorning221.000 14,8% Aruser@s426.000 19,2% Al rojo vivo470.000 11,4%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' es el telediario más visto de la jornada con su media de 2,164 millones de espectadores, con los cuales alcanza un 22,7% de share. Así pues, se impone sin problemas a las propuestas de La 1 (11,4%) y Telecinco (11%). Por la noche, el informativo de Antena 3 (15,2%) tan solo se enfrenta al del dial azul de Mediaset (8,4%), ya que el fútbol se hace con el access en el ente público.

La 1

Telediario matinal141.000 16% Informativo territorial 1449.000 7% Telediario 11.096.000 11,4% Informativo territorial 2908.000 9,6% Informativo 24h0.000 0% El tiempo 1753.000 8,2%

Antena 3

Noticias de la mañana183.000 14,7% Antena 3 noticias 12.164.000 22,7% Antena 3 noticias 21.963.000 15,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1547.000 7,1% El desmarque Cuatro 1332.000 3,5% Noticias Cuatro 2389.000 4,1%

Telecinco

El matinal60.000 6,1% El matinal117.000 7,1% Informativos Telecinco 15:001.056.000 11% Informativos Telecinco 21:001.080.000 8,4%

laSexta

laSexta noticias 14h800.000 8,7% laSexta noticias: Jugones637.000 6,6% laSexta noticias 20h765.000 7,9% laSexta clave473.000 3,9%

Cadenas:

A pesar del enorme impacto del fútbol, Antena 3 no se baja de su trono y vuelve a ser la cadena más vista en la televisión española. El canal naranja promedia un dominante 14,1% al que se aproxima La 1 con un 13,2%, mientras que Telecinco observa desde la distancia de su 10,1%. Después aparecen laSexta (7,1%) y Cuatro (5%). Por último, La 2 se hace con un 2,9% y en TDT destacan FDF (2,3%), Energy (2,1%) y Nova (2%).