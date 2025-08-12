FormulaTV
AUDIENCIAS 'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo

AUDIENCIAS TDT 11 DE AGOSTO

'An eye for an eye' en Trece (3,8%) acecha a 'Bright Minds' de Atreseries, que es lo más visto del día

En el cómputo diario, FDF lidera de la jornada con un 3,1% y tres episodios de 'La que se avecina' en el top.

'An eye for an eye' en Trece (3,8%) acecha a 'Bright Minds' de Atreseries, que es lo más visto del día
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Martes 12 Agosto 2025 09:19 (hace 4 horas)

Audiencias Lunes 11 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,1%

  • logola1

    10,5%

  • logotelecinco

    8,1%

  • logolasexta

    5,6%

  • logocuatro

    5,1%

  • logola2

    3,8%

  • logofdf

    3,1%

  • logoenergy

    2,8%

  • logonova

    2,4%

  • logo13tv

    2,4%

  • logoneox

    2,1%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoparamount-network

    1,7%

  • logodivinity

    1,5%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logoclan

    1,0%

  • logoboing

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

El capítulo del prime time de 'Bright Minds' en Atreseries' consigue ser lo más visto de la jornada con 292.000 espectadores, marcando un 3,3% y liderando la lista de las diez ofertas más seguidas de la jornada. Sin embargo, el western de Trece 'An Eye for an Eye' se queda muy cerca con 289.000 espectadores y, con 10.000 espectadores menos, 'Amarte así, frijolito', ocupa la tercera posición. FDF lidera el día con un 3,1% de share promedio y con tres capítulos de 'La que se avecina' que cierran el top 10.

&#39;An eye for an eye&#39;, western de Trece

'An eye for an eye', western de Trece

Ranking cadenas TDT Lunes, 11 de Agosto de 2025

FDF 3,1%

Energy 2,8%

Nova 2,4%

TRECE 2,4%

Neox 2,1%

Atreseries 2,1%

BEMADtv 1,9%

DMAX 1,8%

Paramount Network 1,7%

Divinity 1,5%

Mega (España) 1,5%

DKiss 1,3%

Ten 1,1%

Clan TVE 1,0%

Boing 1,0%

Canal 24 Horas 0,9%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds El estornino
21:57
22:46
292.000
3,3%
TRECE
Cine An eye for an eye
20:17
21:53
289.000
3,8%
Nova
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
279.000
3,9%
TRECE
Cine western El marginado
18:30
20:17
278.000
4,1%
Nova
Emanet
14:57
16:29
276.000
3,2%
Nova
Mar de amor
16:30
17:59
275.000
3,5%
Neox
Los Simpson
15:15
15:39
272.000
3,1%
FDF
La que se avecina Alcohol, langostinos y el ...
16:04
17:34
264.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una rehabilitación integral, ...
20:59
22:55
264.000
3,1%
FDF
La que se avecina Swingers, una boda expres y ...
14:43
16:04
257.000
3,0%

Ranking FDF (3,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Alcohol, langostinos y el ...
16:04
17:34
264.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una rehabilitación integral, ...
20:59
22:55
264.000
3,1%
FDF
La que se avecina Swingers, una boda expres y ...
14:43
16:04
257.000
3,0%
FDF
La que se avecina Una vedette molesta, un león ...
17:34
19:11
216.000
2,9%
FDF
Aida Yogur Bye Lennin
13:20
14:43
182.000
3,2%

Ranking Energy (2,8%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:12
25:49
217.000
3,2%
Energy
Hawai 5.0 La piedra angular
15:19
16:05
197.000
2,2%
Energy
C. S. I. Besitos y adiós
19:29
20:12
192.000
2,9%
Energy
C. S. I. La niña de papá
18:40
19:29
179.000
2,6%
Energy
C. S. I. Naturaleza muerta
16:56
17:47
163.000
2,1%

Ranking Nova (2,4%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
279.000
3,9%
Nova
Emanet
14:57
16:29
276.000
3,2%
Nova
Mar de amor
16:30
17:59
275.000
3,5%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:06
239.000
2,8%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:30
20:54
234.000
3,5%

Ranking TRECE (2,4%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine An eye for an eye
20:17
21:53
289.000
3,8%
TRECE
Cine western El marginado
18:30
20:17
278.000
4,1%
TRECE
Sesión doble Tarzán y el safari perdido
16:52
18:29
231.000
3,0%
TRECE
El cascabel
21:57
24:28
224.000
2,8%
TRECE
Sesión doble Callejón sangriento
14:44
16:52
122.000
1,4%

Ranking Neox (2,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:15
15:39
272.000
3,1%
Neox
Los Simpson
14:54
15:15
251.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:39
16:02
249.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:30
14:54
235.000
3,1%
Neox
Los Simpson
16:02
16:24
234.000
2,8%

Ranking Atreseries (2,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds El estornino
21:57
22:46
292.000
3,3%
Atreseries
Bright Minds Irezumi
22:46
23:52
243.000
3,0%
Atreseries
Bright Minds Invisible
20:49
21:57
192.000
2,4%
Atreseries
Bright Minds Miedo obsesivo (2 parte)
23:52
24:51
181.000
3,2%
Atreseries
El mentalista Fuego y azufre
19:20
20:01
153.000
2,3%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El secreto de Thomas Crown
15:34
17:39
212.000
2,6%
BEMADtv
Cine Declaradme culpable
17:39
19:53
173.000
2,4%
BEMADtv
Cine The wicker man
22:01
23:45
169.000
2,0%
BEMADtv
Cine El juramento
19:53
22:01
104.000
1,4%
BEMADtv
Cine Súper agente Cody Banks
13:44
15:34
87.000
1,2%

Ranking DMAX (1,8%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tecnología imposible Monumentos ...
23:20
24:11
180.000
2,5%
DMAX
Aventura en pelotas
15:19
16:15
154.000
1,8%
DMAX
Tecnología imposible Moviendo montañas
22:30
23:14
153.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro
16:15
17:10
149.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
144.000
1,6%

Ranking Paramount Network (1,7%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Eliminators
22:00
23:54
206.000
2,4%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot El misterio de la guía ...
16:11
18:14
183.000
2,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Los pescadores
18:14
20:03
162.000
2,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El tahur
20:03
22:00
114.000
1,5%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot El espejo del ...
15:08
16:11
111.000
1,3%

Ranking Divinity (1,5%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:52
17:47
131.000
1,7%
Divinity
Chicago Med Había visto las señales
23:37
24:26
130.000
2,0%
Divinity
Tu casa a juicio
17:47
18:41
129.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
21:13
22:01
123.000
1,5%
Divinity
Chicago Med Nunca volverá a ser lo mismo
24:26
25:05
123.000
2,6%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La espada gancho
22:12
22:59
162.000
1,8%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada Claymore
21:19
22:12
148.000
1,8%
Mega (España)
Mountain Men Cambio de marea
14:49
15:34
118.000
1,4%
Mega (España)
Desafío en la arena
19:44
20:05
114.000
1,7%
Mega (España)
Forjado a fuego: En la carretera
22:59
23:44
114.000
1,4%

Ranking DKiss (1,3%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Tu casa en 100 días
22:08
23:00
126.000
1,4%
DKiss
Maestros de la restauración
09:43
10:31
95.000
4,9%
DKiss
El panadero carnicero: En la mente del asesino ...
23:00
24:46
92.000
1,3%
DKiss
Maestros de la restauración
08:56
09:43
83.000
5,1%
DKiss
Cómo (casi) me libro de la cárcel
17:25
18:13
77.000
1,0%

Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:02
17:03
132.000
1,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:02
18:55
117.000
1,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:03
16:02
106.000
1,2%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:55
19:44
105.000
1,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:44
20:38
99.000
1,5%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del truco ...
22:42
23:51
78.000
0,9%
Clan TVE
Grand prix: El pre - Show
18:24
18:52
75.000
1,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Ni tú ni nadie
25:02
26:17
71.000
2,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Nunca digas nunca
23:52
25:02
70.000
1,3%
Clan TVE
Ana y los 7 Querida hija...
02:30
03:16
55.000
4,3%

Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Tiny Toons: Looniversidad
18:18
18:38
76.000
1,0%
Boing
Lego dreamzzz: Entra al ciberjuego
19:08
19:28
65.000
1,0%
Boing
Los Thunderman El arco de la ley
23:05
23:26
60.000
0,7%
Boing
Los Thunderman Los Thunderman en el paraíso (2 ...
22:43
23:03
58.000
0,7%
Boing
Los Thunderman Los Thunderman en el ...
22:17
22:39
52.000
0,6%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
22:58
97.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
88.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
85.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:30
82.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:42
71.000
0,9%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de relevos (d) ...
18:59
21:57
60.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Supercopa femenino (d) Barcelona - R. ...
21:59
23:35
58.000
0,7%
Teledeporte
Ciclismo: París - Roubaix (d)
15:47
18:57
57.000
0,7%
Teledeporte
Natación artística: Campeonato de Europa mixto (d) ...
23:45
24:30
38.000
0,6%
Teledeporte
Natación artística: Campeonato de Europa (d) ...
24:32
25:08
29.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Ejecución extrema
21:35
23:20
107.000
1,2%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:31
40.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Los jinetes del terror
15:35
17:03
34.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine Asesinos ocultos
23:20
24:52
33.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:09
19:27
27.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Combate a muerte
22:01
23:31
80.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó El último cartucho
13:52
15:12
67.000
0,9%
Squirrel
Cine Blood money (2012)
23:31
25:19
64.000
1,1%
Squirrel
Cine The assassin\'s code
20:25
22:01
64.000
0,8%
Squirrel
Cine Lassiter
15:12
16:52
61.000
0,7%
