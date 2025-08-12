'An eye for an eye' en Trece (3,8%) acecha a 'Bright Minds' de Atreseries, que es lo más visto del día

Publicado: Martes 12 Agosto 2025 09:19 (hace 4 horas)|
Audiencias Lunes 11 de Agosto de 2025
13,1%
10,5%
8,1%
5,6%
5,1%
3,8%
3,1%
2,8%
2,4%
2,4%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,0%
Ranking cadenas TDT Lunes, 11 de Agosto de 2025
3,1%
2,8%
2,4%
2,4%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds El estornino
21:57
22:46
292.000
3,3%
Cine An eye for an eye
20:17
21:53
289.000
3,8%
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
279.000
3,9%
Cine western El marginado
18:30
20:17
278.000
4,1%
Emanet
14:57
16:29
276.000
3,2%
Mar de amor
16:30
17:59
275.000
3,5%
Los Simpson
15:15
15:39
272.000
3,1%
La que se avecina Alcohol, langostinos y el ...
16:04
17:34
264.000
3,3%
La que se avecina Una rehabilitación integral, ...
20:59
22:55
264.000
3,1%
La que se avecina Swingers, una boda expres y ...
14:43
16:04
257.000
3,0%
Ranking FDF (3,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Alcohol, langostinos y el ...
16:04
17:34
264.000
3,3%
La que se avecina Una rehabilitación integral, ...
20:59
22:55
264.000
3,1%
La que se avecina Swingers, una boda expres y ...
14:43
16:04
257.000
3,0%
La que se avecina Una vedette molesta, un león ...
17:34
19:11
216.000
2,9%
Aida Yogur Bye Lennin
13:20
14:43
182.000
3,2%
Ranking Energy (2,8%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:12
25:49
217.000
3,2%
Hawai 5.0 La piedra angular
15:19
16:05
197.000
2,2%
C. S. I. Besitos y adiós
19:29
20:12
192.000
2,9%
C. S. I. La niña de papá
18:40
19:29
179.000
2,6%
C. S. I. Naturaleza muerta
16:56
17:47
163.000
2,1%
Ranking Nova (2,4%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
279.000
3,9%
Emanet
14:57
16:29
276.000
3,2%
Mar de amor
16:30
17:59
275.000
3,5%
Triunfo del amor
20:55
23:06
239.000
2,8%
Por ella... Soy Eva
19:30
20:54
234.000
3,5%
Ranking TRECE (2,4%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine An eye for an eye
20:17
21:53
289.000
3,8%
Cine western El marginado
18:30
20:17
278.000
4,1%
Sesión doble Tarzán y el safari perdido
16:52
18:29
231.000
3,0%
El cascabel
21:57
24:28
224.000
2,8%
Sesión doble Callejón sangriento
14:44
16:52
122.000
1,4%
Ranking Neox (2,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:15
15:39
272.000
3,1%
Los Simpson
14:54
15:15
251.000
3,0%
Los Simpson
15:39
16:02
249.000
2,9%
Los Simpson
14:30
14:54
235.000
3,1%
Los Simpson
16:02
16:24
234.000
2,8%
Ranking Atreseries (2,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds El estornino
21:57
22:46
292.000
3,3%
Bright Minds Irezumi
22:46
23:52
243.000
3,0%
Bright Minds Invisible
20:49
21:57
192.000
2,4%
Bright Minds Miedo obsesivo (2 parte)
23:52
24:51
181.000
3,2%
El mentalista Fuego y azufre
19:20
20:01
153.000
2,3%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El secreto de Thomas Crown
15:34
17:39
212.000
2,6%
Cine Declaradme culpable
17:39
19:53
173.000
2,4%
Cine The wicker man
22:01
23:45
169.000
2,0%
Cine El juramento
19:53
22:01
104.000
1,4%
Cine Súper agente Cody Banks
13:44
15:34
87.000
1,2%
Ranking DMAX (1,8%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tecnología imposible Monumentos ...
23:20
24:11
180.000
2,5%
Aventura en pelotas
15:19
16:15
154.000
1,8%
Tecnología imposible Moviendo montañas
22:30
23:14
153.000
1,7%
La fiebre del oro
16:15
17:10
149.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
144.000
1,6%
Ranking Paramount Network (1,7%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Eliminators
22:00
23:54
206.000
2,4%
Agatha Christie Poirot El misterio de la guía ...
16:11
18:14
183.000
2,3%
Los asesinatos de Midsomer Los pescadores
18:14
20:03
162.000
2,3%
Los asesinatos de Midsomer El tahur
20:03
22:00
114.000
1,5%
Agatha Christie Poirot El espejo del ...
15:08
16:11
111.000
1,3%
Ranking Divinity (1,5%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:52
17:47
131.000
1,7%
Chicago Med Había visto las señales
23:37
24:26
130.000
2,0%
Tu casa a juicio
17:47
18:41
129.000
1,7%
Tu casa a juicio
21:13
22:01
123.000
1,5%
Chicago Med Nunca volverá a ser lo mismo
24:26
25:05
123.000
2,6%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La espada gancho
22:12
22:59
162.000
1,8%
Forjado a fuego La espada Claymore
21:19
22:12
148.000
1,8%
Mountain Men Cambio de marea
14:49
15:34
118.000
1,4%
Desafío en la arena
19:44
20:05
114.000
1,7%
Forjado a fuego: En la carretera
22:59
23:44
114.000
1,4%
Ranking DKiss (1,3%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa en 100 días
22:08
23:00
126.000
1,4%
Maestros de la restauración
09:43
10:31
95.000
4,9%
El panadero carnicero: En la mente del asesino ...
23:00
24:46
92.000
1,3%
Maestros de la restauración
08:56
09:43
83.000
5,1%
Cómo (casi) me libro de la cárcel
17:25
18:13
77.000
1,0%
Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
16:02
17:03
132.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
18:02
18:55
117.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
15:03
16:02
106.000
1,2%
Caso cerrado: Edición estelar
18:55
19:44
105.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
19:44
20:38
99.000
1,5%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del truco ...
22:42
23:51
78.000
0,9%
Grand prix: El pre - Show
18:24
18:52
75.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó Ni tú ni nadie
25:02
26:17
71.000
2,6%
Cuéntame cómo pasó Nunca digas nunca
23:52
25:02
70.000
1,3%
Ana y los 7 Querida hija...
02:30
03:16
55.000
4,3%
Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tiny Toons: Looniversidad
18:18
18:38
76.000
1,0%
Lego dreamzzz: Entra al ciberjuego
19:08
19:28
65.000
1,0%
Los Thunderman El arco de la ley
23:05
23:26
60.000
0,7%
Los Thunderman Los Thunderman en el paraíso (2 ...
22:43
23:03
58.000
0,7%
Los Thunderman Los Thunderman en el ...
22:17
22:39
52.000
0,6%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:30
22:58
97.000
1,1%
Telediario 1
14:57
15:35
88.000
1,0%
Informativo 24h
23:30
24:00
85.000
1,2%
Informativo 24h
22:00
22:30
82.000
0,9%
Telediario 2
21:00
21:42
71.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato del mundo de relevos (d) ...
18:59
21:57
60.000
0,8%
Fútbol: Supercopa femenino (d) Barcelona - R. ...
21:59
23:35
58.000
0,7%
Ciclismo: París - Roubaix (d)
15:47
18:57
57.000
0,7%
Natación artística: Campeonato de Europa mixto (d) ...
23:45
24:30
38.000
0,6%
Natación artística: Campeonato de Europa (d) ...
24:32
25:08
29.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ejecución extrema
21:35
23:20
107.000
1,2%
Real Madrid conecta
19:36
21:31
40.000
0,6%
Cine Los jinetes del terror
15:35
17:03
34.000
0,4%
Cine Asesinos ocultos
23:20
24:52
33.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
17:09
19:27
27.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 11 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Combate a muerte
22:01
23:31
80.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó El último cartucho
13:52
15:12
67.000
0,9%
Cine Blood money (2012)
23:31
25:19
64.000
1,1%
Cine The assassin\'s code
20:25
22:01
64.000
0,8%
Cine Lassiter
15:12
16:52
61.000
0,7%