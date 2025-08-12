FormulaTV
AUDIENCIAS 'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo

AUDIENCIAS LUNES 11 DE AGOSTO

'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo, y 'Casper' llega con un 5,4%

La primera semifinal del 'Grand Prix' roza peligrosamente el unidígito y es vista por 735.000 espectadores.

'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo, y 'Casper' llega con un 5,4%
Publicado: Martes 12 Agosto 2025 09:00 (hace 5 horas) | Última actualización: Martes 12 Agosto 2025 09:49 (hace 4 horas)

Audiencias Lunes 11 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,1%

  • logola1

    10,5%

  • logotelecinco

    8,1%

  • logolasexta

    5,6%

  • logocuatro

    5,1%

  • logola2

    3,8%

  • logofdf

    3,1%

  • logoenergy

    2,8%

  • logonova

    2,4%

  • logo13tv

    2,4%

  • logoneox

    2,1%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoparamount-network

    1,7%

  • logodivinity

    1,5%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logoclan

    1,0%

  • logoboing

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'Grand Prix' ha celebrado su primera semifinal en la que se vieron las caras Cubas de la Sagra y Urduliz. Después de haber dominado todas sus entregas, el programa presentado por Ramón García perdió el liderazgo al reunir a un redondo 10%. De este modo, se deja -2,6 puntos tras la remontada de la semana anterior y anota su mínimo.

El control de la noche fue para 'Renacer', que mantuvo sus datos con un 10,8% después de subir ligeramente +0,1 puntos. Por otro lado, Cuatro estrenó 'Casper, el último padrino', que llega a la cadena con un 5,4% y una mejoría de +1,8 puntos respecto a la emisión de 'Río Salvaje' de hace 7 días.

'Desaparecidos' sigue en baja forma en Telecinco. La ficción pierde -0,4 puntos en una semana y se coloca en un 5,4% que lo iguala a la oferta de su compañera de Cuatro. Es más, 'Los siete magníficos', en La 2, consigue un mejor resultado con un 5,7%. Por último, 'Superagente Mackey' registra un 5,6%, por lo que empeora en -1,5 puntos a la película del pasado lunes.

&#39;Renacer&#39; lideró la noche con un 10,8%

'Renacer' lideró la noche con un 10,8%

Prime time

  • 'Renacer' se hace con el control con un 10,8% (+0,1)
  • 'Grand Prix' marca un 10% tras caer -2,6 puntos
  • 5,4% para el estreno de 'Casper'
  • 'Desaparecidos' continúa su sangría con un 5,4% (-0,4)
  • -1,5 puntos baja 'El taquillazo' (5,6%)
La 1

Grand Prix: El pre-show649.000 7,4%

Grand Prix735.000 10,0%

La 2

Cifras y letras288.000 3,7%

Cifras y letras514.000 6,0%

Cine clásico 469.000 5,7%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos 838.000 9,5%

Renacer760.000 10,8%

Cuatro

Viajeros Cuatro 227.000 2,8%

Viajeros Cuatro 474.000 5,4%

Casper, el último padrino 395.000 5,4%

Telecinco

First Dates839.000 9,5%

Desaparecidos. La serie331.000 5,4%

laSexta

El intermedio: The very best377.000 4,3%

El taquillazo 379.000 5,6%

Fotograma de &#39;Casper, el último padrino&#39;

Fotograma de 'Casper, el último padrino'

Late night

  • -3 puntos cae la reposición de 'Grand Prix' (7,4%)
  • 'Río salvaje' marca un 4,5% y un 3,4% con sus reposiciones
  • El cine de laSexta anota un 6,9% tras dejarse -1,2 puntos
  • 5,1% para 'El rey del mando' (-1,5)
  • 'Renacer' sube +2 puntos a un 7,8%
La 1

Grand Prix209.000 7,4%

La 2

Cine 157.000 4,5%

Antena 3

Renacer251.000 7,8%

Sportium game show50.000 2,9%

Cuatro

Río salvaje183.000 4,5%

Río salvaje71.000 3,4%

Telecinco

El rey del mando 155.000 5,1%

Gran Madrid show47.000 2,4%

laSexta

Cine 194.000 6,9%

&#39;Agárrate al sillón&#39; consigue su mejor dato de diario

'Agárrate al sillón' consigue su mejor dato de diario

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas703.000 8,7%

Valle Salvaje819.000 10,7%

La promesa867.000 12,3%

Malas lenguas431.000 6,5%

Aquí la Tierra684.000 9,5%

La 2

Saber y ganar466.000 5,4%

Grandes documentales239.000 3,2%

Incluye:

- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 305.000 3,8%

- Océanos épicos 280.000 3,6%

- La gran aventura en tren de Nick Knowles 181.000 2,5%

- Carreteras extremas 195.000 2,8%

Malas lenguas257.000 3,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.199.000 14,5%

YAS verano739.000 10,2%

Pasapalabra1.377.000 19,5%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM457.000 5,7%

Lo sabe, no lo sabe370.000 5,4%

Telecinco

Tardear581.000 7,3%

El diario de verano636.000 9,4%

Agárrate al sillón665.000 9,3%

laSexta

Zapeando411.000 5,0%

Más vale tarde de verano408.000 5,7%

&#39;Mañaneros 360&#39; lidera su franja

'Mañaneros 360' lidera su franja

Mañana

La 1

La hora de La 1295.000 17,7%

Incluye:

- Entrevista 255.000 17,1%

Mañaneros 360418.000 14,1%

Mañaneros 360716.000 9,6%

La 2

De parque en parque 4.000 0,7%

Pipper en ruta 15.000 1,9%

Planeta selva 11.000 1,3%

Infierno arábigo 33.000 2,8%

El escarabajo verde 39.000 2,4%

Reduce tu huella 47.000 2,5%

El western de La 2 50.000 2,3%

El cazador47.000 1,7%

El cazador93.000 2,3%

La pirámide91.000 1,4%

Saber y ganar215.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano286.000 11,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 792.000 16,0%

La ruleta de la suerte1.614.000 22,9%

Cuatro

¡Toma salami! 11.000 1,4%

Alerta cobra 18.000 1,7%

Alerta cobra 67.000 4,3%

Alerta cobra 77.000 4,0%

En boca de todos187.000 6,2%

Telecinco

Agárrate al sillón12.000 2,4%

La mirada crítica189.000 10,6%

Vamos a ver verano279.000 10,4%

Vamos a ver más verano544.000 8,6%

laSexta

¿Quién vive ahí?11.000 1,6%

¿Quién vive ahí?24.000 2,1%

Aruser@s fresh202.000 10,7%

Al rojo vivo248.000 7,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' lidera la sobremesa tras conquistar a un 22,2%. 'Telediario 1' se apunta un 13,4%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 9,1%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera con un 17,9%, a más de 7 puntos de 'Telediario 2' (10,7%). 'Informativos Telecinco 21:00' firma un 8,2%.

La 1

Telediario matinal170.000 21,5%

Telediario 11.167.000 13,4%

Telediario 2847.000 10,7%

Antena 3

Noticias de la mañana101.000 12,8%

Antena 3 Noticias 11.932.000 22,2%

Antena 3 Noticias 21.412.000 17,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1426.000 6,2%

El Desmarque Cuatro 1409.000 4,8%

Noticias Cuatro 2379.000 5,5%

Telecinco

El matinal62.000 9,3%

El matinal88.000 10,3%

El matinal137.000 11,1%

Informativos Telecinco 15:00796.000 9,1%

Informativos Telecinco 21:00655.000 8,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h565.000 7,5%

laSexta Noticias: Jugones472.000 5,4%

laSexta Noticias 20h438.000 6,4%

laSexta Noticias: Especial374.000 4,9%

