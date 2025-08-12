'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo, y 'Casper' llega con un 5,4%

Audiencias Lunes 11 de Agosto de 2025
13,1%
10,5%
8,1%
5,6%
5,1%
3,8%
3,1%
2,8%
2,4%
2,4%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,0%
'Grand Prix' ha celebrado su primera semifinal en la que se vieron las caras Cubas de la Sagra y Urduliz. Después de haber dominado todas sus entregas, el programa presentado por Ramón García perdió el liderazgo al reunir a un redondo 10%. De este modo, se deja -2,6 puntos tras la remontada de la semana anterior y anota su mínimo.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
El control de la noche fue para 'Renacer', que mantuvo sus datos con un 10,8% después de subir ligeramente +0,1 puntos. Por otro lado, Cuatro estrenó 'Casper, el último padrino', que llega a la cadena con un 5,4% y una mejoría de +1,8 puntos respecto a la emisión de 'Río Salvaje' de hace 7 días.
'Desaparecidos' sigue en baja forma en Telecinco. La ficción pierde -0,4 puntos en una semana y se coloca en un 5,4% que lo iguala a la oferta de su compañera de Cuatro. Es más, 'Los siete magníficos', en La 2, consigue un mejor resultado con un 5,7%. Por último, 'Superagente Mackey' registra un 5,6%, por lo que empeora en -1,5 puntos a la película del pasado lunes.
'Renacer' lideró la noche con un 10,8%
Prime time
- 'Renacer' se hace con el control con un 10,8% (+0,1)
- 'Grand Prix' marca un 10% tras caer -2,6 puntos
- 5,4% para el estreno de 'Casper'
- 'Desaparecidos' continúa su sangría con un 5,4% (-0,4)
- -1,5 puntos baja 'El taquillazo' (5,6%)
Grand Prix: El pre-show649.000 7,4%
Grand Prix735.000 10,0%
Cifras y letras288.000 3,7%
Cifras y letras514.000 6,0%
Cine clásico 469.000 5,7%
El Hormiguero 19 años juntos 838.000 9,5%
Renacer760.000 10,8%
Viajeros Cuatro 227.000 2,8%
Viajeros Cuatro 474.000 5,4%
Casper, el último padrino 395.000 5,4%
First Dates839.000 9,5%
Desaparecidos. La serie331.000 5,4%
El intermedio: The very best377.000 4,3%
El taquillazo 379.000 5,6%
Fotograma de 'Casper, el último padrino'
Late night
- -3 puntos cae la reposición de 'Grand Prix' (7,4%)
- 'Río salvaje' marca un 4,5% y un 3,4% con sus reposiciones
- El cine de laSexta anota un 6,9% tras dejarse -1,2 puntos
- 5,1% para 'El rey del mando' (-1,5)
- 'Renacer' sube +2 puntos a un 7,8%
Grand Prix209.000 7,4%
Cine 157.000 4,5%
Renacer251.000 7,8%
Sportium game show50.000 2,9%
Río salvaje183.000 4,5%
Río salvaje71.000 3,4%
El rey del mando 155.000 5,1%
Gran Madrid show47.000 2,4%
Cine 194.000 6,9%
'Agárrate al sillón' consigue su mejor dato de diario
Sobremesa y tarde
- La segunda entrega de 'Malas lenguas' (6,5%) mejora a 'La pirámide' en +1,3 puntos y eleva 'Aquí la Tierra' (9,5%) +1,8 puntos
- 'Agárrate al sillón' registra un 9,3%, su mejor dato de diario
- -0,6 puntos pierde 'Más vale tarde' (5,7%)
- 'Sueños de libertad' crece +1,3 puntos a un 14,5%
- Mejoría de +0,4 puntos para 'Lo sabe, no lo sabe', que alcanza un 5,4%
Malas lenguas703.000 8,7%
Valle Salvaje819.000 10,7%
La promesa867.000 12,3%
Malas lenguas431.000 6,5%
Aquí la Tierra684.000 9,5%
Saber y ganar466.000 5,4%
Grandes documentales239.000 3,2%
Incluye:
- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 305.000 3,8%
- Océanos épicos 280.000 3,6%
- La gran aventura en tren de Nick Knowles 181.000 2,5%
- Carreteras extremas 195.000 2,8%
Malas lenguas257.000 3,8%
Sueños de libertad1.199.000 14,5%
YAS verano739.000 10,2%
Pasapalabra1.377.000 19,5%
Todo es mentira: Summer TEM457.000 5,7%
Lo sabe, no lo sabe370.000 5,4%
Tardear581.000 7,3%
El diario de verano636.000 9,4%
Agárrate al sillón665.000 9,3%
Zapeando411.000 5,0%
Más vale tarde de verano408.000 5,7%
'Mañaneros 360' lidera su franja
Mañana
- 'La hora de La 1' (17,7%) y 'Mañaneros 360' (14,1%) replican sus datos de hace 7 días
- Mejoría de +0,5 puntos para 'Espejo público de verano' (11,9%)
- 'En boca de todos' firma un buen 6,2%, que crece +1,1 puntos
- -1,6 puntos pierde 'Vamos a ver', que anota un 10,4%
- 'Al rojo vivo' (7,2%) se alza +0,4 puntos
La hora de La 1295.000 17,7%
Incluye:
- Entrevista 255.000 17,1%
Mañaneros 360418.000 14,1%
Mañaneros 360716.000 9,6%
De parque en parque 4.000 0,7%
Pipper en ruta 15.000 1,9%
Planeta selva 11.000 1,3%
Infierno arábigo 33.000 2,8%
El escarabajo verde 39.000 2,4%
Reduce tu huella 47.000 2,5%
El western de La 2 50.000 2,3%
El cazador47.000 1,7%
El cazador93.000 2,3%
La pirámide91.000 1,4%
Saber y ganar215.000 2,5%
Espejo público verano286.000 11,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 792.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.614.000 22,9%
¡Toma salami! 11.000 1,4%
Alerta cobra 18.000 1,7%
Alerta cobra 67.000 4,3%
Alerta cobra 77.000 4,0%
En boca de todos187.000 6,2%
Agárrate al sillón12.000 2,4%
La mirada crítica189.000 10,6%
Vamos a ver verano279.000 10,4%
Vamos a ver más verano544.000 8,6%
¿Quién vive ahí?11.000 1,6%
¿Quién vive ahí?24.000 2,1%
Aruser@s fresh202.000 10,7%
Al rojo vivo248.000 7,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' lidera la sobremesa tras conquistar a un 22,2%. 'Telediario 1' se apunta un 13,4%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 9,1%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera con un 17,9%, a más de 7 puntos de 'Telediario 2' (10,7%). 'Informativos Telecinco 21:00' firma un 8,2%.
Telediario matinal170.000 21,5%
Telediario 11.167.000 13,4%
Telediario 2847.000 10,7%
Noticias de la mañana101.000 12,8%
Antena 3 Noticias 11.932.000 22,2%
Antena 3 Noticias 21.412.000 17,9%
Noticias Cuatro 1426.000 6,2%
El Desmarque Cuatro 1409.000 4,8%
Noticias Cuatro 2379.000 5,5%
El matinal62.000 9,3%
El matinal88.000 10,3%
El matinal137.000 11,1%
Informativos Telecinco 15:00796.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00655.000 8,2%
laSexta Noticias 14h565.000 7,5%
laSexta Noticias: Jugones472.000 5,4%
laSexta Noticias 20h438.000 6,4%
laSexta Noticias: Especial374.000 4,9%