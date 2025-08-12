'Renacer' (10,8%) le quita el liderazgo al 'Grand Prix' (10%), que firma mínimo, y 'Casper' llega con un 5,4%

Por Redacción | |

'Grand Prix' ha celebrado su primera semifinal en la que se vieron las caras Cubas de la Sagra y Urduliz. Después de haber dominado todas sus entregas, el programa presentado por Ramón García perdió el liderazgo al reunir a un redondo 10%. De este modo, se deja -2,6 puntos tras la remontada de la semana anterior y anota su mínimo.

El control de la noche fue para 'Renacer', que mantuvo sus datos con un 10,8% después de subir ligeramente +0,1 puntos. Por otro lado, Cuatro estrenó 'Casper, el último padrino', que llega a la cadena con un 5,4% y una mejoría de +1,8 puntos respecto a la emisión de 'Río Salvaje' de hace 7 días.

'Desaparecidos' sigue en baja forma en Telecinco. La ficción pierde -0,4 puntos en una semana y se coloca en un 5,4% que lo iguala a la oferta de su compañera de Cuatro. Es más, 'Los siete magníficos', en La 2, consigue un mejor resultado con un 5,7%. Por último, 'Superagente Mackey' registra un 5,6%, por lo que empeora en -1,5 puntos a la película del pasado lunes.

La 1

Grand Prix: El pre-show649.000 7,4% Grand Prix735.000 10,0%

La 2

Cifras y letras288.000 3,7% Cifras y letras514.000 6,0% Cine clásico Los siete magníficos (1960) 469.000 5,7%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos José Luis Rodríguez El Puma 838.000 9,5% Renacer760.000 10,8%

Cuatro

Viajeros Cuatro Cartagena de Indias 227.000 2,8% Viajeros Cuatro Los Ángeles 474.000 5,4% Casper, el último padrino El dinero por castigo 395.000 5,4%

Telecinco

First Dates839.000 9,5% Desaparecidos. La serie331.000 5,4%

laSexta

El intermedio: The very best377.000 4,3% El taquillazo Superagente Makey 379.000 5,6%

-3 puntos cae la reposición de 'Grand Prix' (7,4%)

'Río salvaje' marca un 4,5% y un 3,4% con sus reposiciones

El cine de laSexta anota un 6,9% tras dejarse -1,2 puntos

5,1% para 'El rey del mando' (-1,5)

'Renacer' sube +2 puntos a un 7,8%

La 1

Grand Prix209.000 7,4%

La 2

Cine Indiana Jones y el dial del destino 157.000 4,5%

Antena 3

Renacer251.000 7,8% Sportium game show50.000 2,9%

Cuatro

Río salvaje183.000 4,5% Río salvaje71.000 3,4%

Telecinco

El rey del mando El verano ya llego 155.000 5,1% Gran Madrid show47.000 2,4%

laSexta

Cine Perdiendo el este 194.000 6,9%

'Agárrate al sillón' consigue su mejor dato de diario

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas703.000 8,7% Valle Salvaje819.000 10,7% La promesa867.000 12,3% Malas lenguas431.000 6,5% Aquí la Tierra684.000 9,5%

La 2

Saber y ganar466.000 5,4% Grandes documentales239.000 3,2% Incluye: - Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 más rápidos 305.000 3,8% - Océanos épicos Costas 280.000 3,6% - La gran aventura en tren de Nick Knowles Perú 181.000 2,5% - Carreteras extremas Cruzando las columnas de Hércules 195.000 2,8% Malas lenguas257.000 3,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.199.000 14,5% YAS verano739.000 10,2% Pasapalabra1.377.000 19,5%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM457.000 5,7% Lo sabe, no lo sabe370.000 5,4%

Telecinco

Tardear581.000 7,3% El diario de verano636.000 9,4% Agárrate al sillón665.000 9,3%

laSexta

Zapeando411.000 5,0% Más vale tarde de verano408.000 5,7%

'Mañaneros 360' lidera su franja

Mañana

La 1

La hora de La 1295.000 17,7% Incluye: - Entrevista José Manuel Albares 255.000 17,1% Mañaneros 360418.000 14,1% Mañaneros 360716.000 9,6%

La 2

De parque en parque Parque nacional de la sierra de Guadarrama 4.000 0,7% Pipper en ruta Costa Brava 15.000 1,9% Planeta selva El bosque infinito 11.000 1,3% Infierno arábigo Cuando vienen las lluvias 33.000 2,8% El escarabajo verde De aquellos barros 39.000 2,4% Reduce tu huella Agua, viento y tierra 47.000 2,5% El western de La 2 El sheriff breaker 50.000 2,3% El cazador47.000 1,7% El cazador93.000 2,3% La pirámide91.000 1,4% Saber y ganar215.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano286.000 11,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Manitas de cordero con patatas 792.000 16,0% La ruleta de la suerte1.614.000 22,9%

Cuatro

¡Toma salami! Bodas, boditas y bodorrios 11.000 1,4% Alerta cobra Miedo 18.000 1,7% Alerta cobra Mil muertes 67.000 4,3% Alerta cobra Duelo en el bosque 77.000 4,0% En boca de todos187.000 6,2%

Telecinco

Agárrate al sillón12.000 2,4% La mirada crítica189.000 10,6% Vamos a ver verano279.000 10,4% Vamos a ver más verano544.000 8,6%

laSexta

¿Quién vive ahí?11.000 1,6% ¿Quién vive ahí?24.000 2,1% Aruser@s fresh202.000 10,7% Al rojo vivo248.000 7,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' lidera la sobremesa tras conquistar a un 22,2%. 'Telediario 1' se apunta un 13,4%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 9,1%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera con un 17,9%, a más de 7 puntos de 'Telediario 2' (10,7%). 'Informativos Telecinco 21:00' firma un 8,2%.

La 1

Telediario matinal170.000 21,5% Telediario 11.167.000 13,4% Telediario 2847.000 10,7%

Antena 3

Noticias de la mañana101.000 12,8% Antena 3 Noticias 11.932.000 22,2% Antena 3 Noticias 21.412.000 17,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1426.000 6,2% El Desmarque Cuatro 1409.000 4,8% Noticias Cuatro 2379.000 5,5%

Telecinco

El matinal62.000 9,3% El matinal88.000 10,3% El matinal137.000 11,1% Informativos Telecinco 15:00796.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00655.000 8,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h565.000 7,5% laSexta Noticias: Jugones472.000 5,4% laSexta Noticias 20h438.000 6,4% laSexta Noticias: Especial374.000 4,9%

