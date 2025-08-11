FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 10 DE AGOSTO

'El pueblo' y 'La que se avecina' se cuelan en un Top 10 dominado por el cine

El Atletismo cierra el Top 10 con el Campeonato de Europa Sub 20 en Teledeporte.

'El pueblo' y 'La que se avecina' se cuelan en un Top 10 dominado por el cine
Por RedacciónPublicado: Lunes 11 Agosto 2025 09:48 (hace 15 horas)

Audiencias Domingo 10 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    10,9%

  • logola1

    10,9%

  • logotelecinco

    7,1%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    4,7%

  • logola2

    3,0%

  • logofdf

    3,0%

  • logoenergy

    2,7%

  • logo13tv

    2,4%

  • logodiscoverymax

    2,2%

  • logobemadtv

    2,2%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logodivinity

    1,9%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logonova

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Vídeos FormulaTV
Cinco películas se cuelan en el Top 10 de la jornada del domingo, siendo la que lidera 'El sargento negro' con un 3,7% en Trece. Más allá del cine, ocupan sus plazas dos capítulos de 'La que se avecina' y uno de 'El pueblo' en FDF, una entrega de 'Aventura en pelotas' en DMAX y el Campeonato de Europa Sub 20 de Atletismo que apunta un 2,6% en Teledeporte.

&amp;#39;El sargenteo negro&amp;#39; lidera la TDT

'El sargenteo negro' lidera la TDT

Ranking cadenas TDT Domingo, 10 de Agosto de 2025

FDF 3,0%

Energy 2,7%

TRECE 2,4%

DMAX 2,2%

BEMADtv 2,2%

Atreseries 2,0%

Neox 1,9%

Divinity 1,9%

Canal 24 Horas 1,4%

Teledeporte 1,4%

Mega (España) 1,4%

Paramount Network 1,3%

DKiss 1,2%

Ten 1,2%

Nova 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El sargento negro
18:48
20:55
263.000
3,7%
FDF
El pueblo
17:13
18:41
230.000
3,0%
BEMADtv
Cine Resacón en Las Vegas
22:02
23:45
229.000
2,7%
TRECE
Viva el cine español. Tv Cuarenta grados a la ...
15:25
17:09
216.000
2,7%
FDF
Cine The Bourne Identity (El caso Bourne)
22:20
24:20
216.000
2,7%
TRECE
Cine El guardaespaldas de la primera dama
20:55
22:21
211.000
2,6%
DMAX
Aventura en pelotas
14:27
16:11
209.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
18:41
20:12
206.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
20:12
22:14
204.000
2,6%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de europa sub 20
15:41
19:28
201.000
2,6%

Ranking FDF (3,0%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
17:13
18:41
230.000
3,0%
FDF
Cine The Bourne Identity (El caso Bourne)
22:20
24:20
216.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
18:41
20:12
206.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
20:12
22:14
204.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una maleta errante, un ...
13:49
15:26
200.000
3,1%

Ranking Energy (2,7%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales El imitador
14:49
15:40
196.000
2,6%
Energy
Maratón the Rookie land
15:40
25:50
159.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Hermanos hotchner
14:01
14:49
151.000
2,5%
Energy
Mentes criminales Plena vista
13:17
14:01
119.000
2,7%
Energy
Mentes criminales Obligación
11:42
12:28
97.000
3,1%

Ranking TRECE (2,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El sargento negro
18:48
20:55
263.000
3,7%
TRECE
Viva el cine español. Tv Cuarenta grados a la ...
15:25
17:09
216.000
2,7%
TRECE
Cine El guardaespaldas de la primera dama
20:55
22:21
211.000
2,6%
TRECE
Cine Mr. Majestyk
22:21
24:03
196.000
2,4%
TRECE
Viva el cine español. Tv Objetivo ...
17:09
18:48
185.000
2,4%

Ranking DMAX (2,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Aventura en pelotas
14:27
16:11
209.000
2,8%
DMAX
Control de fronteras: España
21:03
21:25
178.000
2,3%
DMAX
Control de fronteras: España
20:09
20:31
159.000
2,3%
DMAX
Control de carreteras
23:20
23:42
159.000
2,0%
DMAX
Control de carreteras
21:30
21:53
156.000
1,9%

Ranking BEMADtv (2,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Resacón en Las Vegas
22:02
23:45
229.000
2,7%
BEMADtv
Cine Taxi 5
20:14
21:56
172.000
2,3%
BEMADtv
Cine Taxi 2
15:38
17:08
144.000
1,8%
BEMADtv
Cine Taxi 3
17:08
18:42
142.000
1,8%
BEMADtv
Cine Resacón 2 ¡Ahora en Tailandia!
23:45
25:28
135.000
2,6%

Ranking Atreseries (2,0%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Canal cocotte
22:05
23:06
169.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico Coeur bouliki
23:06
24:19
163.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:38
22:05
111.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el trópico Figuier maudit
24:19
25:11
89.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico Fort - De - France
25:11
26:06
75.000
2,6%

Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:26
14:53
194.000
2,9%
Neox
Los Simpson
14:53
15:16
181.000
2,4%
Neox
Cine San Andrés
15:42
17:38
179.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:16
15:41
173.000
2,2%
Neox
Cine El hombre de acero
17:38
19:57
146.000
2,0%

Ranking Divinity (1,9%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Mark y Priscilla
19:43
20:23
193.000
2,8%
Divinity
La casa de mis sueños Danielle y Chad
21:17
22:09
174.000
2,1%
Divinity
La casa de mis sueños Catherine y Eric
20:23
21:17
174.000
2,4%
Divinity
La casa de mis sueños Marla y Adam
18:53
19:43
174.000
2,4%
Divinity
La casa de mis sueños Sandra y Kyle
18:03
18:53
171.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:43
99.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:47
98.000
1,2%
Canal 24 Horas
Repor Del trote al galope
22:30
22:56
91.000
1,0%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
24:00
24:29
86.000
1,5%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:30
81.000
0,9%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de europa sub 20
15:41
19:28
201.000
2,6%
Teledeporte
Baloncesto: Campeonato de Europa femenino sub 20 ...
21:31
23:10
102.000
1,2%
Teledeporte
Post baloncesto: Campeonato de Europa femenino sub 20 ...
23:10
23:34
84.000
1,0%
Teledeporte
Tenis playa: Torneo de luanco(d) R. Gasquet - D. ...
19:29
21:15
54.000
0,8%
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso(d) España - R. Checa
13:52
15:35
53.000
0,8%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:29
23:53
169.000
2,0%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:10
22:29
138.000
1,6%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:53
25:23
132.000
2,6%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
17:11
18:37
87.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:37
19:52
86.000
1,2%

Ranking Paramount Network (1,3%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Templario
15:52
18:04
132.000
1,7%
Paramount Network
Cine The phantom (El hombre enmascarado)
20:08
22:01
128.000
1,7%
Paramount Network
Cine El misterio del dragón
18:04
20:08
108.000
1,5%
Paramount Network
Cine Sanson
13:53
15:52
94.000
1,4%
Paramount Network
Top cine Congo
22:01
23:58
89.000
1,1%

Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
17:22
18:09
87.000
1,1%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
16:31
17:22
87.000
1,1%
DKiss
Mi casa soñada
14:05
14:29
82.000
1,4%
DKiss
Mi casa soñada
13:41
14:05
80.000
1,6%
DKiss
Mi casa soñada
13:19
13:40
79.000
1,9%

Ranking Ten (1,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:30
19:24
142.000
1,9%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:24
20:12
126.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:35
16:33
124.000
1,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:33
18:30
113.000
1,5%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:33
17:33
111.000
1,4%

Ranking Nova (0,9%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pecado original
17:54
19:59
116.000
1,6%
Nova
Pecado original
15:46
17:54
107.000
1,4%
Nova
Pecado original
13:38
15:46
73.000
1,1%
Nova
¡Llama a la comadrona!
21:05
22:10
52.000
0,6%
Nova
Pecado original
13:15
13:38
51.000
1,2%

Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Los Thunderman La historia de enemistad
22:11
22:32
93.000
1,1%
Boing
Hero inside
14:03
14:18
71.000
1,3%
Boing
Los Thunderman El miedo a la capa
22:36
22:57
63.000
0,7%
Boing
Cine Doraemon y el nacimiento de Japón
15:22
17:05
63.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:23
10:44
62.000
2,6%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del testigo ...
22:51
23:50
68.000
0,8%
Clan TVE
H2o Pista falsa
22:28
22:51
67.000
0,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó El día D
25:04
26:16
64.000
2,2%
Clan TVE
Academia unicornio
20:40
21:00
59.000
0,8%
Clan TVE
Academia unicornio
21:00
21:21
59.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Cualquier bala servirá
21:35
23:28
59.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine La mascara de cuero
15:33
16:51
51.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Los pistoleros de casa grande
23:28
25:01
31.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
16:56
21:01
24.000
0,3%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
14:58
22.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Infierno en la montaña
12:05
13:40
91.000
2,5%
Squirrel
Cine Hasta que la muerte los separe
13:40
15:12
84.000
1,4%
Squirrel
Cine El último forajido
22:01
23:32
68.000
0,8%
Squirrel
Cine Tipos legales
20:28
22:01
67.000
0,9%
Squirrel
Cine Bel Ami, historia de un seductor
15:12
16:59
65.000
0,8%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas