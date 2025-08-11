'El pueblo' y 'La que se avecina' se cuelan en un Top 10 dominado por el cine

Publicado: Lunes 11 Agosto 2025 09:48 (hace 15 horas)|
Audiencias Domingo 10 de Agosto de 2025
10,9%
10,9%
7,1%
6,0%
4,7%
3,0%
3,0%
2,7%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,0%
'El sargenteo negro' lidera la TDT
Ranking cadenas TDT Domingo, 10 de Agosto de 2025
3,0%
2,7%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
Ranking programas TDT Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El sargento negro
18:48
20:55
263.000
3,7%
El pueblo
17:13
18:41
230.000
3,0%
Cine Resacón en Las Vegas
22:02
23:45
229.000
2,7%
Viva el cine español. Tv Cuarenta grados a la ...
15:25
17:09
216.000
2,7%
Cine The Bourne Identity (El caso Bourne)
22:20
24:20
216.000
2,7%
Cine El guardaespaldas de la primera dama
20:55
22:21
211.000
2,6%
Aventura en pelotas
14:27
16:11
209.000
2,8%
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
18:41
20:12
206.000
2,9%
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
20:12
22:14
204.000
2,6%
Atletismo: Campeonato de europa sub 20
15:41
19:28
201.000
2,6%
Ranking FDF (3,0%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
17:13
18:41
230.000
3,0%
Cine The Bourne Identity (El caso Bourne)
22:20
24:20
216.000
2,7%
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
18:41
20:12
206.000
2,9%
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
20:12
22:14
204.000
2,6%
La que se avecina Una maleta errante, un ...
13:49
15:26
200.000
3,1%
Ranking Energy (2,7%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales El imitador
14:49
15:40
196.000
2,6%
Maratón the Rookie land
15:40
25:50
159.000
2,2%
Mentes criminales Hermanos hotchner
14:01
14:49
151.000
2,5%
Mentes criminales Plena vista
13:17
14:01
119.000
2,7%
Mentes criminales Obligación
11:42
12:28
97.000
3,1%
Ranking TRECE (2,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El sargento negro
18:48
20:55
263.000
3,7%
Viva el cine español. Tv Cuarenta grados a la ...
15:25
17:09
216.000
2,7%
Cine El guardaespaldas de la primera dama
20:55
22:21
211.000
2,6%
Cine Mr. Majestyk
22:21
24:03
196.000
2,4%
Viva el cine español. Tv Objetivo ...
17:09
18:48
185.000
2,4%
Ranking DMAX (2,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aventura en pelotas
14:27
16:11
209.000
2,8%
Control de fronteras: España
21:03
21:25
178.000
2,3%
Control de fronteras: España
20:09
20:31
159.000
2,3%
Control de carreteras
23:20
23:42
159.000
2,0%
Control de carreteras
21:30
21:53
156.000
1,9%
Ranking BEMADtv (2,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Resacón en Las Vegas
22:02
23:45
229.000
2,7%
Cine Taxi 5
20:14
21:56
172.000
2,3%
Cine Taxi 2
15:38
17:08
144.000
1,8%
Cine Taxi 3
17:08
18:42
142.000
1,8%
Cine Resacón 2 ¡Ahora en Tailandia!
23:45
25:28
135.000
2,6%
Ranking Atreseries (2,0%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Canal cocotte
22:05
23:06
169.000
1,9%
Crimen en el trópico Coeur bouliki
23:06
24:19
163.000
2,2%
Crimen en el paraíso
10:38
22:05
111.000
1,8%
Crimen en el trópico Figuier maudit
24:19
25:11
89.000
1,9%
Crimen en el trópico Fort - De - France
25:11
26:06
75.000
2,6%
Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:26
14:53
194.000
2,9%
Los Simpson
14:53
15:16
181.000
2,4%
Cine San Andrés
15:42
17:38
179.000
2,3%
Los Simpson
15:16
15:41
173.000
2,2%
Cine El hombre de acero
17:38
19:57
146.000
2,0%
Ranking Divinity (1,9%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Mark y Priscilla
19:43
20:23
193.000
2,8%
La casa de mis sueños Danielle y Chad
21:17
22:09
174.000
2,1%
La casa de mis sueños Catherine y Eric
20:23
21:17
174.000
2,4%
La casa de mis sueños Marla y Adam
18:53
19:43
174.000
2,4%
La casa de mis sueños Sandra y Kyle
18:03
18:53
171.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:43
99.000
1,3%
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:47
98.000
1,2%
Repor Del trote al galope
22:30
22:56
91.000
1,0%
Fin de semana 24h
24:00
24:29
86.000
1,5%
Fin de semana 24h
22:00
22:30
81.000
0,9%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato de europa sub 20
15:41
19:28
201.000
2,6%
Baloncesto: Campeonato de Europa femenino sub 20 ...
21:31
23:10
102.000
1,2%
Post baloncesto: Campeonato de Europa femenino sub 20 ...
23:10
23:34
84.000
1,0%
Tenis playa: Torneo de luanco(d) R. Gasquet - D. ...
19:29
21:15
54.000
0,8%
Baloncesto: Amistoso(d) España - R. Checa
13:52
15:35
53.000
0,8%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:29
23:53
169.000
2,0%
Batalla de restaurantes
21:10
22:29
138.000
1,6%
Pesadilla en la cocina
23:53
25:23
132.000
2,6%
Pesadilla en la cocina
17:11
18:37
87.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
18:37
19:52
86.000
1,2%
Ranking Paramount Network (1,3%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Templario
15:52
18:04
132.000
1,7%
Cine The phantom (El hombre enmascarado)
20:08
22:01
128.000
1,7%
Cine El misterio del dragón
18:04
20:08
108.000
1,5%
Cine Sanson
13:53
15:52
94.000
1,4%
Top cine Congo
22:01
23:58
89.000
1,1%
Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
17:22
18:09
87.000
1,1%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
16:31
17:22
87.000
1,1%
Mi casa soñada
14:05
14:29
82.000
1,4%
Mi casa soñada
13:41
14:05
80.000
1,6%
Mi casa soñada
13:19
13:40
79.000
1,9%
Ranking Ten (1,2%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
18:30
19:24
142.000
1,9%
Caso cerrado: Edición estelar
19:24
20:12
126.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
15:35
16:33
124.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
17:33
18:30
113.000
1,5%
Caso cerrado: Edición estelar
16:33
17:33
111.000
1,4%
Ranking Nova (0,9%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pecado original
17:54
19:59
116.000
1,6%
Pecado original
15:46
17:54
107.000
1,4%
Pecado original
13:38
15:46
73.000
1,1%
¡Llama a la comadrona!
21:05
22:10
52.000
0,6%
Pecado original
13:15
13:38
51.000
1,2%
Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Thunderman La historia de enemistad
22:11
22:32
93.000
1,1%
Hero inside
14:03
14:18
71.000
1,3%
Los Thunderman El miedo a la capa
22:36
22:57
63.000
0,7%
Cine Doraemon y el nacimiento de Japón
15:22
17:05
63.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
10:23
10:44
62.000
2,6%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del testigo ...
22:51
23:50
68.000
0,8%
H2o Pista falsa
22:28
22:51
67.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó El día D
25:04
26:16
64.000
2,2%
Academia unicornio
20:40
21:00
59.000
0,8%
Academia unicornio
21:00
21:21
59.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cualquier bala servirá
21:35
23:28
59.000
0,7%
Cine La mascara de cuero
15:33
16:51
51.000
0,6%
Cine Los pistoleros de casa grande
23:28
25:01
31.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
16:56
21:01
24.000
0,3%
Conecta informativo
14:30
14:58
22.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 10 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Infierno en la montaña
12:05
13:40
91.000
2,5%
Cine Hasta que la muerte los separe
13:40
15:12
84.000
1,4%
Cine El último forajido
22:01
23:32
68.000
0,8%
Cine Tipos legales
20:28
22:01
67.000
0,9%
Cine Bel Ami, historia de un seductor
15:12
16:59
65.000
0,8%