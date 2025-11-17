'Arma letal' (3,4%) adelanta al western de Trece y Neox lidera el día con un 2,5%

400.000 espectadores siguieron la primera entrega de la saga de 'Arma letal' en Neox, siendo lo más visto del día en las cadenas TDT y anotando un 3,4%. En Trece, su cine western sigue potente con un 3,6%, pero con 364.000 espectadores en la franja de tarde y la tercera emisión más vista es 'Control de fronteras: España' en DMAX. En el cómputo diario, Neox es líder con un 2,5% y con tres películas más en el ranking.
Ranking cadenas TDT Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Ranking programas TDT Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Arma letal
19:51
21:59
400.000
3,4%
Cine Duelo en diablo
18:22
20:24
364.000
3,6%
Control de fronteras: España
20:26
20:59
319.000
2,8%
Viva el cine español. TV Tres de la cruz ...
16:46
18:22
316.000
3,3%
Crimen en el trópico Petite Anse
22:01
23:02
296.000
2,4%
Cine El protector (The enforcer)
15:53
17:37
296.000
3,1%
Cine Arma letal 3
17:37
19:51
286.000
2,9%
Cine Arma letal 4
22:00
24:25
284.000
2,9%
Cine El nombre de la rosa
18:23
20:55
284.000
2,7%
Control de fronteras: España
20:59
21:29
282.000
2,2%
Ranking Neox (2,5%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Arma letal
19:51
21:59
400.000
3,4%
Cine El protector (The enforcer)
15:53
17:37
296.000
3,1%
Cine Arma letal 3
17:37
19:51
286.000
2,9%
Cine Arma letal 4
22:00
24:25
284.000
2,9%
Los Simpson
15:27
15:53
235.000
2,4%
Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ultimátum a la tierra
22:20
24:27
264.000
2,8%
La que se avecina Una eco - Finca, un obus y una ...
20:18
22:14
258.000
2,1%
El pueblo
16:58
18:35
253.000
2,7%
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
18:35
20:18
231.000
2,3%
La que se avecina Un tetalibán, un ...
15:13
16:58
204.000
2,1%
Ranking Energy (2,2%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Sin nombre, sin cara
14:14
15:10
176.000
2,1%
Mentes criminales Obsesionado
15:10
15:59
171.000
1,8%
Mentes criminales ... Y vuelta aquí
13:15
14:14
157.000
2,8%
Maraton The Rookie Land
17:51
26:29
156.000
1,8%
Mentes criminales Calculador
15:59
16:55
148.000
1,5%
Ranking BEMADtv (2,2%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El nombre de la rosa
18:23
20:55
284.000
2,7%
Cine Robin Hood, príncipe de los ladrones
15:33
18:23
274.000
2,9%
Cine Beowulf, la leyenda
20:55
22:18
223.000
1,7%
Cine Air America
22:23
24:33
144.000
1,6%
Cine Alejandro magno
12:22
15:33
106.000
1,6%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Duelo en diablo
18:22
20:24
364.000
3,6%
Viva el cine español. TV Tres de la cruz ...
16:46
18:22
316.000
3,3%
Tu cine Furia silenciosa
20:24
22:14
221.000
1,8%
Viva el cine español. TV El alma se ...
14:42
16:46
214.000
2,3%
Cine Delta Force 2
22:14
24:09
153.000
1,5%
Ranking Divinity (2,0%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Lizzy y Dave
19:25
20:20
188.000
1,8%
La casa de mis sueños Debra y Dan
18:40
19:25
184.000
1,9%
La casa de mis sueños Leslie y Tim
21:21
22:23
180.000
1,4%
La casa de mis sueños Nathan y Jessica
20:20
21:21
174.000
1,5%
La casa de mis sueños Barbara y Greg
17:46
18:40
172.000
1,8%
Ranking Paramount Network (2,0%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Old Henry
16:47
18:46
259.000
2,7%
Cine The salvation
15:22
16:47
257.000
2,7%
Cine Hasta que llegó su hora
18:46
22:00
250.000
2,2%
Top cine Infierno de cobardes
22:01
24:25
176.000
1,8%
Cine El último hijo
13:26
15:22
86.000
1,2%
Ranking DMAX (1,9%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
20:26
20:59
319.000
2,8%
Control de fronteras: España
20:59
21:29
282.000
2,2%
Control de fronteras: España
19:59
20:26
247.000
2,3%
Control de fronteras: España
19:38
19:59
241.000
2,3%
Seprona en acción
22:31
22:52
225.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Petite Anse
22:01
23:02
296.000
2,4%
Crimen en el trópico Riviere Salee
23:02
24:01
215.000
2,4%
Crimen en el paraíso
10:25
22:01
128.000
1,6%
Crimen en el trópico Morne Gommier
24:01
25:02
98.000
1,8%
Alli abajo Agur Lehendakari
09:12
10:25
66.000
2,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Objetivo igualdad
16:42
16:58
145.000
1,5%
50 años del gran cambio La democracia no se ...
15:50
16:42
134.000
1,4%
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:43
127.000
1,3%
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
103.000
0,8%
Fin de semana 24h
08:00
14:58
101.000
2,6%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:26
23:49
238.000
2,3%
Batalla de restaurantes
21:10
22:26
218.000
1,7%
Pesadilla en la cocina
19:48
21:09
160.000
1,4%
Pesadilla en la cocina
18:17
19:48
113.000
1,1%
La casa de empeños
13:17
14:10
100.000
1,8%
Ranking Boing (1,2%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Gru 2: Mi villano favorito
20:17
22:17
176.000
1,4%
Cine Scooby Doo 2 desatado
18:32
20:09
125.000
1,2%
Cine ¡Canta!
16:19
18:19
120.000
1,3%
Cine El gato con botas
14:35
16:10
114.000
1,2%
Cine Stand by me Doraemon 2
12:03
13:57
52.000
1,1%
Ranking Nova (1,2%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasion de gavilanes
20:56
21:50
217.000
1,7%
Pasion de gavilanes
20:03
20:56
168.000
1,5%
Vera El manto de barro
16:07
18:00
138.000
1,4%
Vera La noche más oscura
21:59
23:48
129.000
1,2%
Vera Promesas incumplidas
14:16
16:07
114.000
1,3%
Ranking DKiss (1,0%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi casa soñada
15:28
15:56
99.000
1,0%
Mi casa soñada
13:39
14:07
91.000
1,5%
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
22:06
23:05
89.000
0,7%
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
20:10
21:07
84.000
0,7%
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
23:05
24:04
83.000
0,9%
Ranking Ten (0,7%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:16
18:16
141.000
1,5%
Caso cerrado
21:46
22:45
84.000
0,7%
Caso cerrado
16:13
17:16
73.000
0,8%
Fútbol: Liga española 2 D Córdoba - Deportivo ...
18:34
20:35
67.000
0,6%
Caso cerrado
15:12
16:13
61.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche Clan
20:11
21:57
52.000
0,4%
Las mañanas de Clan
09:58
10:56
50.000
1,6%
MasterChef Celebrity
22:00
24:56
44.000
0,5%
Mediodía Clan
10:57
13:57
40.000
0,9%
La sobremesa Clan
14:00
16:38
40.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto: Amistoso femenino España - ...
17:02
18:50
69.000
0,7%
European qualifiers
23:00
23:49
62.000
0,6%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
20:33
21:09
57.000
0,5%
Balonmano: Liga Asobal Ademar León - ...
19:02
20:30
55.000
0,5%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
23:50
25:03
44.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Domingo, 16 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine A puño limpio
21:36
23:21
76.000
0,6%
Cine El gran triunfo de Hércules
15:36
16:50
57.000
0,6%
Cine Hombre sin fronteras
23:21
24:56
55.000
0,8%
Ciudad Real Madrid
09:31
15:28
35.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
16:50
21:30
32.000
0,3%
