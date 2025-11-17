'Arma letal' (3,4%) adelanta al western de Trece y Neox lidera el día con un 2,5%

Por Redacción |

400.000 espectadores siguieron la primera entrega de la saga de 'Arma letal' en Neox, siendo lo más visto del día en las cadenas TDT y anotando un 3,4%. En Trece, su cine western sigue potente con un 3,6%, pero con 364.000 espectadores en la franja de tarde y la tercera emisión más vista es 'Control de fronteras: España' en DMAX. En el cómputo diario, Neox es líder con un 2,5% y con tres películas más en el ranking.

