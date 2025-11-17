'Mientras dure la guerra' (16,2%) arrasa ante el debate de 'GH' (10,7%), que crece con las 'Tentaciones' (9%)

Audiencias Domingo 16 de Noviembre de 2025
Telecinco ha intentado salvar al soldado 'Gran Hermano' tras el pobre dato de su gala más reciente, la emitida el jueves 13 de noviembre. Para tratar de revertir la situación, la cadena de Mediaset recurrió al debate de 'La isla de las tentaciones', exclusivo de Infinity, como antesala del segundo debate de esta edición del reality de Zeppelin. De este modo, el formato presentado por Sandra Barneda ha aguantado los reveses del access, aunque se ha conformado con un 9% de cuota de pantalla, y ha permitido que se eleve la media de 'GH', que pasa de un 9,4% a un 10,7%.
Sin embargo, ese truco no implica una mejoría en el número de espectadores, ya que 'Gran Hermano: El debate' pierde casi 100.000 telespectadores en una semana. En la otra cara de la moneda se encuentra el cine de La 1, que arrasa en el prime time con la emisión de 'Mientras dure la guerra'. La cinta dirigida por Alejandro Amenábar amasa un sobresaliente 16,2% de share con más de 1,8 millones de fieles para ser, de lejos, lo más visto de la noche.
A su vez, 'Una nueva vida' no se amedrenta y se eleva a un 12,3% con más de un millón de espectadores, por lo que, pese a perder la primera plaza, se mantiene por encima de la oferta de Telecinco. Por último, laSexta mejora con 'Salvados', que anota un 7,4%, y Cuatro también sube de una semana a otra con 'Cuarto milenio' (7%).
'Gran Hermano: El debate' no logra superar a las propuestas de La 1 y Antena 3
Prime time
- 'La película de la semana' (16,2%) se dispara +6,5 puntos en una semana
- 'Una nueva vida' (12,3%) amplía su buena racha al sumar +1,1 puntos
- +0,5 puntos para 'Cuarto milenio' (7%)
La película de la semana 1.827.000 16,2%
Cine 626.000 11,6%
Imprescindibles227.000 1,8%
Incluye:
- José María Pou, el hombre que respira teatro227.000 1,8%
Al cielo con ella290.000 2,7%
Cachitos de hierro y cromo 126.000 1,8%
Una nueva vida1.050.000 12,3%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21697.000 5,4%
Cuarto milenio676.000 7,0%
El debate de las tentaciones1.103.000 9,0%
Gran Hermano: El debate641.000 10,7%
Salvados 938.000 7,4%
Salvados 458.000 4,5%
Salvados 193.000 3,4%
'Una nueva vida' sigue al alza y mejora sus cifras en Antena 3
Late night
- Las reposiciones de 'Cachitos' (1,9% y 2,4%) descienden ligeramente (-0,1 y -0,3 puntos)
- El segundo episodio de 'Una nueva vida' (7%) crece +0,3 puntos
- La NFL (9,5%) asciende +1,1 puntos en Cuatro
Cine 2 154.000 7,2%
Cachitos de hierro y cromo 70.000 1,9%
Cachitos de hierro y cromo 46.000 2,4%
Una nueva vida175.000 7,0%
Cuarto milenio271.000 8,7%
Fútbol americano: NFL 153.000 9,5%
Gran Madrid show133.000 7,4%
Salvados 94.000 3,5%
Pokerstars casino live34.000 2,1%
Cuatro emite el Miami Dolphins-Washington Commanders de la NFL disputado en Madrid
Sobremesa y tarde
- El partido de la NFL jugado en el Bernabéu alcanza un 7,9% en Cuatro
- +2,2 puntos para 'Aquí la Tierra' (13,3%)
- La primera sesión de 'Multicine' consigue un gran 12,6% (+2,1 puntos)
De boda en boda 1.018.000 10,6%
De boda en boda 2 876.000 9,1%
De boda en boda 3 933.000 9,1%
Aquí la Tierra1.521.000 13,3%
Saber y ganar: Fin de semana344.000 3,6%
Grandes documentales166.000 1,7%
Incluye:
- Gloriosas avutardas196.000 2,0%
- El círculo mágico del arrecife 137.000 1,4%
- La carrera de la vida 179.000 1,8%
Documentales de La 2244.000 2,4%
Incluye:
- Las siete maravillas del mundo antiguo 244.000 2,4%
Beatus ille 174.000 1,7%
Ciberdelitos123.000 1,1%
Calabria, hermosa y auténtica165.000 1,3%
Multicine 1.209.000 12,6%
Multicine 2 959.000 9,9%
Multicine 3 895.000 8,3%
Llegó la hora 732.000 7,6%
Incluye:
- Fútbol americano: NFL 759.000 7,9%
- Prórroga fútbol americano: NFL 755.000 7,6%
Home cinema 405.000 4,0%
Fiesta844.000 8,7%
Agárrate al sillón890.000 8,0%
La Roca517.000 5,3%
laSexta meteo 2578.000 4,7%
'D Corazón' crece al doble dígito en la mañana de La 1
Mañana
- 'D Corazón' mejora +1,3 puntos a un 10,2%
- '¡Vaya fama!' anota un 7,1% al ceder -0,4 puntos
- 'La ruleta de la suerte' triunfa con un 16,6% (+0,4 puntos)
Agrosfera125.000 18,3%
Vuelvo a empezar267.000 13,8%
Hasta el fin del mundo368.000 10,1%
D Corazón674.000 10,2%
Universo UNED8.000 1,5%
Las siete maravillas del mundo antiguo 17.000 2,1%
Los conciertos de La 2 19.000 1,4%
Medina20.000 1,0%
Buenas noticias TV31.000 1,4%
Shalom37.000 1,5%
Últimas preguntas71.000 2,4%
El día del señor217.000 6,1%
Incluye:
- Santa misa227.000 6,3%
Pueblo de Dios 125.000 3,3%
Saber vivir97.000 2,5%
Zoom tendencias110.000 2,6%
Flash moda80.000 1,7%
El escarabajo verde 66.000 1,1%
¡Qué animal! 54.000 0,8%
¡Qué animal! 74.000 0,9%
Saber y ganar: Fin de semana151.000 1,6%
Pelopicopata25.000 3,6%
Los más...81.000 4,8%
Incluye:
- Lo mejor de cada casa81.000 4,8%
Centímetros cúbicos94.000 3,2%
Los más...132.000 3,7%
Incluye:
- Los más... 132.000 3,7%
Juego de pelotas197.000 5,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 323.000 7,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 563.000 10,4%
La ruleta de la suerte1.259.000 16,6%
Minutos musicales12.000 2,4%
Love shopping TV11.000 2,0%
¡Toma salami! 19.000 2,7%
¡Toma salami! 53.000 5,6%
Volando voy118.000 7,0%
Volando voy 351.000 11,0%
Viajeros Cuatro 344.000 9,1%
Viajeros Cuatro 435.000 9,0%
Miramimúsica4.000 0,8%
Minutos musicales5.000 0,8%
Enphorma5.000 0,7%
Love shopping RV8.000 0,8%
Got Talent España: Momentazos53.000 3,1%
Got Talent España283.000 8,0%
¡Vaya fama!476.000 7,1%
Centímetros cúbicos14.000 2,5%
Aruser@s Weekend111.000 9,2%
MotoGP en Atresmedia 417.000 8,9%
Incluye:
- Motociclismo: Mundial: MotoGP: Entrenamientos libres 162.000 6,8%
- Motociclismo: Mundial: MotoGP: Sprint race (d) 183.000 6,6%
- Motociclismo: Mundial: Moto3 332.000 9,1%
- Post motociclismo: Mundial: Moto3 333.000 8,9%
- Motociclismo: Mundial: Moto2 382.000 9,3%
- Post motociclismo: Mundial: Moto2 400.000 9,1%
- Motociclismo: Mundial: MotoGP 889.000 12,0%
- Post motociclismo: Mundial: MotoGP 591.000 6,7%
Informativos
Antena 3 lidera en las dos ediciones de informativos. En la primera logra una ventaja mucho más amplia y, de hecho, se trata de la emisión más vista de todo el día con un 21,9% de share y más de 2 millones de espectadores, frente al 13,5% de La 1 y el 8,1% de Telecinco. Por la noche, el telediario de Antena 3 (14,3%) siente la amenaza del de la cadena pública (14%), pero no del de Mediaset (8,9%).
Fin de semana 24h106.000 19,7%
Fin de semana 24h162.000 14,8%
Telediario Fin de Semana 11.280.000 13,5%
Telediario Fin de Semana 21.788.000 14,0%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.057.000 21,9%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.808.000 14,3%
Noticias Cuatro 1669.000 9,8%
Noticias Cuatro 2626.000 5,6%
Informativos Telecinco 15:00757.000 8,1%
Informativos Telecinco 21:001.124.000 8,9%
laSexta Noticias 14h344.000 3,6%
laSexta Noticias 20h839.000 7,6%
laSexta Deportes 2658.000 5,1%