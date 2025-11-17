'Mientras dure la guerra' (16,2%) arrasa ante el debate de 'GH' (10,7%), que crece con las 'Tentaciones' (9%)

Por Redacción | |

Telecinco ha intentado salvar al soldado 'Gran Hermano' tras el pobre dato de su gala más reciente, la emitida el jueves 13 de noviembre. Para tratar de revertir la situación, la cadena de Mediaset recurrió al debate de 'La isla de las tentaciones', exclusivo de Infinity, como antesala del segundo debate de esta edición del reality de Zeppelin. De este modo, el formato presentado por Sandra Barneda ha aguantado los reveses del access, aunque se ha conformado con un 9% de cuota de pantalla, y ha permitido que se eleve la media de 'GH', que pasa de un 9,4% a un 10,7%.

Sin embargo, ese truco no implica una mejoría en el número de espectadores, ya que 'Gran Hermano: El debate' pierde casi 100.000 telespectadores en una semana. En la otra cara de la moneda se encuentra el cine de La 1, que arrasa en el prime time con la emisión de 'Mientras dure la guerra'. La cinta dirigida por Alejandro Amenábar amasa un sobresaliente 16,2% de share con más de 1,8 millones de fieles para ser, de lejos, lo más visto de la noche.

A su vez, 'Una nueva vida' no se amedrenta y se eleva a un 12,3% con más de un millón de espectadores, por lo que, pese a perder la primera plaza, se mantiene por encima de la oferta de Telecinco. Por último, laSexta mejora con 'Salvados', que anota un 7,4%, y Cuatro también sube de una semana a otra con 'Cuarto milenio' (7%).

'Gran Hermano: El debate' no logra superar a las propuestas de La 1 y Antena 3

Prime time

'La película de la semana' (16,2%) se dispara +6,5 puntos en una semana

'Una nueva vida' (12,3%) amplía su buena racha al sumar +1,1 puntos

+0,5 puntos para 'Cuarto milenio' (7%)

La 1

La película de la semana Mientras dure la guerra 1.827.000 16,2% Cine Verano en rojo 626.000 11,6%

La 2

Imprescindibles227.000 1,8% Incluye: - José María Pou, el hombre que respira teatro227.000 1,8% Al cielo con ella290.000 2,7% Cachitos de hierro y cromo Benidorm Fest 126.000 1,8%

Antena 3

Una nueva vida1.050.000 12,3%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21697.000 5,4% Cuarto milenio676.000 7,0%

Telecinco

El debate de las tentaciones1.103.000 9,0% Gran Hermano: El debate641.000 10,7%

laSexta

Salvados Radiografía de una legislatura 938.000 7,4% Salvados Caballero legionario 458.000 4,5% Salvados El protegido 193.000 3,4%

'Una nueva vida' sigue al alza y mejora sus cifras en Antena 3

Late night

Las reposiciones de 'Cachitos' (1,9% y 2,4%) descienden ligeramente (-0,1 y -0,3 puntos)

El segundo episodio de 'Una nueva vida' (7%) crece +0,3 puntos

La NFL (9,5%) asciende +1,1 puntos en Cuatro

La 1

Cine 2 Dragon Rapide 154.000 7,2%

La 2

Cachitos de hierro y cromo Los otros festivales 70.000 1,9% Cachitos de hierro y cromo Carnivale 46.000 2,4%

Antena 3

Una nueva vida175.000 7,0%

Cuatro

Cuarto milenio271.000 8,7% Fútbol americano: NFL Philadelphia Eagles - Detroit Lions 153.000 9,5%

Telecinco

Gran Madrid show133.000 7,4%

laSexta

Salvados Tras el volcán 94.000 3,5% Pokerstars casino live34.000 2,1%

Cuatro emite el Miami Dolphins-Washington Commanders de la NFL disputado en Madrid

Sobremesa y tarde

El partido de la NFL jugado en el Bernabéu alcanza un 7,9% en Cuatro

+2,2 puntos para 'Aquí la Tierra' (13,3%)

La primera sesión de 'Multicine' consigue un gran 12,6% (+2,1 puntos)

La 1

De boda en boda Mi gran boda griega 1.018.000 10,6% De boda en boda 2 Mi gran boda griega 2 876.000 9,1% De boda en boda 3 Mi gran boda griega 3 933.000 9,1% Aquí la Tierra1.521.000 13,3%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana344.000 3,6% Grandes documentales166.000 1,7% Incluye: - Gloriosas avutardas196.000 2,0% - El círculo mágico del arrecife El paraíso de coral 137.000 1,4% - La carrera de la vida Corre como el viento 179.000 1,8% Documentales de La 2244.000 2,4% Incluye: - Las siete maravillas del mundo antiguo El coloso de Rodas 244.000 2,4% Beatus ille Riogordo 174.000 1,7% Ciberdelitos123.000 1,1% Calabria, hermosa y auténtica165.000 1,3%

Antena 3

Multicine Encontrando el amor en Navidad 1.209.000 12,6% Multicine 2 El baile navideño 959.000 9,9% Multicine 3 Navidad en el Majestic 895.000 8,3%

Cuatro

Llegó la hora Miami Dolphins - Washington Commanders 732.000 7,6% Incluye: - Fútbol americano: NFL Miami Dolphins - Washington Commanders 759.000 7,9% - Prórroga fútbol americano: NFL Miami Dolphins - Washington Commanders 755.000 7,6% Home cinema Devorador 405.000 4,0%

Telecinco

Fiesta844.000 8,7% Agárrate al sillón890.000 8,0%

laSexta

La Roca517.000 5,3% laSexta meteo 2578.000 4,7%

'D Corazón' crece al doble dígito en la mañana de La 1

Mañana

La 1

Agrosfera125.000 18,3% Vuelvo a empezar267.000 13,8% Hasta el fin del mundo368.000 10,1% D Corazón674.000 10,2%

La 2

Universo UNED8.000 1,5% Las siete maravillas del mundo antiguo Artemisa, la metamorfosis de un templo 17.000 2,1% Los conciertos de La 2 Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid 19.000 1,4% Medina20.000 1,0% Buenas noticias TV31.000 1,4% Shalom37.000 1,5% Últimas preguntas71.000 2,4% El día del señor217.000 6,1% Incluye: - Santa misa227.000 6,3% Pueblo de Dios Prosperar entre barrancos 125.000 3,3% Saber vivir97.000 2,5% Zoom tendencias110.000 2,6% Flash moda80.000 1,7% El escarabajo verde Las fotos, para después 66.000 1,1% ¡Qué animal! Metamorfosis 54.000 0,8% ¡Qué animal! Viajeros 74.000 0,9% Saber y ganar: Fin de semana151.000 1,6%

Antena 3

Pelopicopata25.000 3,6% Los más...81.000 4,8% Incluye: - Lo mejor de cada casa81.000 4,8% Centímetros cúbicos94.000 3,2% Los más...132.000 3,7% Incluye: - Los más... Divertidos 132.000 3,7% Juego de pelotas197.000 5,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso 323.000 7,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Hamburguesas de bonito con mahonesa de guindillas 563.000 10,4% La ruleta de la suerte1.259.000 16,6%

Cuatro

Minutos musicales12.000 2,4% Love shopping TV11.000 2,0% ¡Toma salami! Lo petaron 19.000 2,7% ¡Toma salami! La batalla de las estrellas 53.000 5,6% Volando voy118.000 7,0% Volando voy Sierra de Grazalema 351.000 11,0% Viajeros Cuatro Cádiz 344.000 9,1% Viajeros Cuatro Córdoba 435.000 9,0%

Telecinco

Miramimúsica4.000 0,8% Minutos musicales5.000 0,8% Enphorma5.000 0,7% Love shopping RV8.000 0,8% Got Talent España: Momentazos53.000 3,1% Got Talent España283.000 8,0% ¡Vaya fama!476.000 7,1%

laSexta

Centímetros cúbicos14.000 2,5% Aruser@s Weekend111.000 9,2% MotoGP en Atresmedia G.P. Comunitat Valenciana 417.000 8,9% Incluye: - Motociclismo: Mundial: MotoGP: Entrenamientos libres G.P. Comunitat Valenciana 162.000 6,8% - Motociclismo: Mundial: MotoGP: Sprint race (d) G.P. Comunitat Valenciana 183.000 6,6% - Motociclismo: Mundial: Moto3 G.P. Comunitat Valenciana 332.000 9,1% - Post motociclismo: Mundial: Moto3 G.P. Comunitat Valenciana 333.000 8,9% - Motociclismo: Mundial: Moto2 G.P. Comunitat Valenciana 382.000 9,3% - Post motociclismo: Mundial: Moto2 G.P. Comunitat Valenciana 400.000 9,1% - Motociclismo: Mundial: MotoGP G.P. Comunitat Valenciana 889.000 12,0% - Post motociclismo: Mundial: MotoGP G.P. Comunitat Valenciana 591.000 6,7%

Informativos

Antena 3 lidera en las dos ediciones de informativos. En la primera logra una ventaja mucho más amplia y, de hecho, se trata de la emisión más vista de todo el día con un 21,9% de share y más de 2 millones de espectadores, frente al 13,5% de La 1 y el 8,1% de Telecinco. Por la noche, el telediario de Antena 3 (14,3%) siente la amenaza del de la cadena pública (14%), pero no del de Mediaset (8,9%).

La 1

Fin de semana 24h106.000 19,7% Fin de semana 24h162.000 14,8% Telediario Fin de Semana 11.280.000 13,5% Telediario Fin de Semana 21.788.000 14,0%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.057.000 21,9% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.808.000 14,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1669.000 9,8% Noticias Cuatro 2626.000 5,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00757.000 8,1% Informativos Telecinco 21:001.124.000 8,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h344.000 3,6% laSexta Noticias 20h839.000 7,6% laSexta Deportes 2658.000 5,1%

