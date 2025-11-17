FormulaTV
Conectar
AUDIENCIAS 'La ruleta de la suerte' (11,8%) sube y lidera

AUDIENCIAS TDT 15 DE NOVIEMBRE

Energy lidera gracias a la fortaleza de 'CSI: Nueva York, pero Trece domina el ranking con su cine

'Crimen en el paraíso', en Atreseries, destaca como lo más visto del prime time.

Energy lidera gracias a la fortaleza de 'CSI: Nueva York, pero Trece domina el ranking con su cine
Por RedacciónPublicado: Lunes 17 Noviembre 2025 09:13 (hace 3 horas) | Última actualización: Lunes 17 Noviembre 2025 09:34 (hace 2 horas)

Audiencias Sábado 15 de Noviembre de 2025

  • logola1

    14,2%

  • logoantena3

    10,4%

  • logotelecinco

    8,4%

  • logocuatro

    7,3%

  • logolasexta

    5,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logo13tv

    2,3%

  • logofdf

    2,1%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logodivinity

    1,9%

  • logola2

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logonova

    1,4%

  • logoboing

    1,4%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoparamount-network

    1,2%

  • logoclan

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoten

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Energy firma un 2,4% con el que logra el liderazgo de TDT en el sábado. Esto se debe a 'CSI: Nueva York', que prima en su programación y consigue tres huecos entre lo más visto. Sin embargo, el líder del ranking es Trece con dos de sus películas en lo más alto, especialmente 'Encrucijada de destinos', que cautiva a un 3,4% y 330.000 espectadores.

'Crimen en el paraíso' también destaca con el bronce al reunir a un 2,3% y ser, además, lo más visto del prime time. Be Mad y Neox tienen un hueco cada una con sus respectivas opciones cinematográficas. Para terminar, 'Pasión de Gavilanes', en Nova, firma un 2,2%.

Fotograma de &#39;CSI: Nueva York&#39;
Fotograma de 'CSI: Nueva York'
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Sábado, 15 de Noviembre de 2025

Energy 2,4%

TRECE 2,3%

FDF 2,1%

BEMADtv 2,0%

Neox 1,9%

Divinity 1,9%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

Boing 1,4%

Nova 1,4%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,2%

Paramount Network 1,2%

DKiss 1,2%

Clan TVE 0,9%

Teledeporte 0,6%

Ten 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Encrucijada de destinos
19:09
21:00
330.000
3,4%
TRECE
Cine Después de una guerra
17:20
19:08
272.000
3,0%
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:12
22:05
260.000
2,3%
BEMADtv
Cine Una historia del Bronx
22:23
24:30
253.000
2,7%
Energy
C.S.I. Nueva York Hospital de muñecas
21:06
21:58
252.000
2,3%
TRECE
Tu cine Espía por accidente
21:00
22:25
245.000
2,2%
Neox
Cine A todo tren 2
16:59
18:34
238.000
2,6%
Nova
Pasión de gavilanes
20:49
21:40
234.000
2,2%
Energy
C.S.I. Nueva York Mala racha
20:21
21:06
228.000
2,3%
Energy
C.S.I. Nueva York Atrapado
22:48
23:36
228.000
2,2%

Ranking Energy (2,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Hospital de muñecas
21:06
21:58
252.000
2,3%
Energy
C.S.I. Nueva York Atrapado
22:48
23:36
228.000
2,2%
Energy
C.S.I. Nueva York Mala racha
20:21
21:06
228.000
2,3%
Energy
C.S.I. Nueva York Jamalot
21:58
22:48
211.000
1,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Despilfarro
23:36
24:28
198.000
2,5%

Ranking TRECE (2,3%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Encrucijada de destinos
19:09
21:00
330.000
3,4%
TRECE
Cine Después de una guerra
17:20
19:08
272.000
3,0%
TRECE
Tu cine Espía por accidente
21:00
22:25
245.000
2,2%
TRECE
Cine Un vaquero sin rumbo
15:05
17:20
217.000
2,4%
TRECE
Cine El único
22:25
23:57
191.000
1,9%

Ranking FDF (2,1%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Mari(dos)
22:20
24:13
208.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un churumbel, una lobotomía ...
14:53
17:02
199.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un espetero-hostelero, una ...
20:21
22:14
186.000
1,7%
FDF
El pueblo
17:02
18:44
150.000
1,7%
FDF
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
18:44
20:21
150.000
1,6%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Una historia del Bronx
22:23
24:30
253.000
2,7%
BEMADtv
Cine La guerra de Hart
20:23
22:23
220.000
2,0%
BEMADtv
Cine Caza terrorista
15:30
17:10
181.000
2,0%
BEMADtv
Cine Shade: Juego de asesinos
17:10
18:51
168.000
1,8%
BEMADtv
Cine Monster\'s ball
24:30
26:18
133.000
3,2%

Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine A todo tren 2
16:59
18:34
238.000
2,6%
Neox
Cine ¡A todo tren! Destino Asturias
15:17
16:58
222.000
2,4%
Neox
Cine Superagente Makey
20:09
21:59
218.000
2,1%
Neox
Cine El mensajero (Snitch)
22:00
24:22
209.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:48
15:17
197.000
2,2%

Ranking Divinity (1,9%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
14:59
16:01
199.000
2,2%
Divinity
La casa de mis sueños Lindsay y Tyler
18:55
19:50
173.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Shirley y Kevin
21:26
22:25
171.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños Sara y Kevin
17:56
18:55
164.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Bliss y Jaeme
17:00
17:56
153.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:12
22:05
260.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Pointe des cerisiers
22:05
23:16
207.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el trópico Cap macre
23:16
24:20
176.000
2,0%
Atreseries
Crimen en el trópico La lezarde
24:20
25:10
129.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:40
21:12
116.000
1,6%

Ranking DMAX (1,7%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
España al descubierto
15:58
16:54
180.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
20:01
20:28
179.000
1,9%
DMAX
Control de fronteras: España
21:01
21:22
177.000
1,6%
DMAX
España al descubierto
16:54
17:51
160.000
1,8%
DMAX
062: Alerta ciudadana
22:00
22:24
156.000
1,4%

Ranking Boing (1,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine ¡Canta!
21:29
23:31
162.000
1,5%
Boing
Cine La pirámide misteriosa. Aventura en ...
14:45
15:36
118.000
1,3%
Boing
Cine Los Minions
15:46
17:24
111.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
13:56
14:16
110.000
1,8%
Boing
Cine El bebé jefazo: Negocios de familia
19:24
21:20
103.000
1,0%

Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
20:49
21:40
234.000
2,2%
Nova
Pasión de gavilanes
20:02
20:49
209.000
2,1%
Nova
Pasión de gavilanes
21:40
22:26
203.000
1,8%
Nova
Pasión de gavilanes
22:26
23:00
171.000
1,6%
Nova
Pasión de gavilanes
19:16
20:02
170.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:07
22:22
192.000
1,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:49
21:07
130.000
1,3%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:22
23:53
112.000
1,1%
Mega (España)
Moto GP en Atresmedia G. P. Comunitat ...
10:00
15:38
106.000
2,2%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
15:38
17:00
102.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
09:00
10:00
108.000
5,1%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:26
102.000
0,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
14:28
94.000
2,5%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
94.000
1,0%
Canal 24 Horas
Audiencia abierta
14:28
14:57
84.000
1,0%

Ranking Paramount Network (1,2%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine La bella y la bestia (2014)
15:51
18:02
160.000
1,8%
Paramount Network
Cine Shall We Dance? (¿Bailamos?)
22:00
24:06
108.000
1,1%
Paramount Network
Cine Al diablo con el diablo
20:05
21:59
105.000
1,0%
Paramount Network
Cine Dime con cuántos
18:02
20:04
102.000
1,1%
Paramount Network
Pata negra Ricardo Castella
26:05
26:29
90.000
4,0%

Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Los asesinatos de Elm Street
25:49
26:29
108.000
4,3%
DKiss
Novias curvy: La boutique
15:30
15:58
95.000
1,0%
DKiss
Los asesinatos de Elm Street
24:59
25:49
95.000
2,3%
DKiss
Los asesinatos de Elm Street
24:06
24:59
88.000
1,4%
DKiss
Novias curvy: La boutique
15:01
15:29
85.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Campeones
24:07
26:02
97.000
2,0%
Clan TVE
La noche Clan
21:30
22:56
83.000
0,7%
Clan TVE
Las mañanas de Clan
10:01
11:04
71.000
2,5%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la escena ...
22:57
24:07
69.000
0,7%
Clan TVE
Mediodía Clan
11:06
14:04
61.000
1,6%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Post fútbol: Clasificación mundial Georgia - ...
19:56
21:18
88.000
0,9%
Teledeporte
European Qualifiers
17:00
17:29
80.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol: Clasificación mundial (D) Georgia - ...
21:22
23:08
75.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
23:10
23:46
56.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol sala: Liga nacional Alzira - Palma ...
13:03
14:43
54.000
1,0%

Ranking Ten (0,6%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:01
15:59
88.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:59
18:50
86.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
18:50
19:44
82.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
20:34
21:35
57.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
15:59
16:59
54.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Doc (Duelo a muerte en Ok Corral)
22:01
23:42
84.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Oklahoma John
23:42
25:15
66.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Un atraco de ida y vuelta
15:47
17:13
64.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
09:46
15:41
30.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:20
21:57
28.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Jack hunter y el tesoro perdido de ...
20:19
22:00
164.000
1,5%
Squirrel
Cine El libro negro
16:10
18:37
162.000
1,8%
Squirrel
Cine Jack hunter y la estrella celestial
18:37
20:19
159.000
1,7%
Squirrel
Cine Asalto a wall street
22:00
23:41
154.000
1,5%
Squirrel
Cine Blood money(2012)
23:41
25:26
96.000
1,5%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas