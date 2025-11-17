Energy firma un 2,4% con el que logra el liderazgo de TDT en el sábado. Esto se debe a ' CSI: Nueva York', que prima en su programación y consigue tres huecos entre lo más visto. Sin embargo, el líder del ranking es Trece con dos de sus películas en lo más alto, especialmente 'Encrucijada de destinos', que cautiva a un 3,4% y 330.000 espectadores.
'
Crimen en el paraíso' también destaca con el bronce al reunir a un 2,3% y ser, además, lo más visto del prime time. Be Mad y Neox tienen un hueco cada una con sus respectivas opciones cinematográficas. Para terminar, ' Pasión de Gavilanes', en Nova, firma un 2,2%.
Fotograma de 'CSI: Nueva York'
Ranking cadenas TDT Sábado, 15 de Noviembre de 2025
2,4%
2,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5% Ranking programas TDT Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Encrucijada de destinos
19:09
21:00
330.000
3,4%
Cine
Después de una guerra
17:20
19:08
272.000
3,0%
Crimen en el paraíso
21:12
22:05
260.000
2,3%
Cine
Una historia del Bronx
22:23
24:30
253.000
2,7%
C.S.I. Nueva York
Hospital de muñecas
21:06
21:58
252.000
2,3%
Tu cine
Espía por accidente
21:00
22:25
245.000
2,2%
Cine
A todo tren 2
16:59
18:34
238.000
2,6%
Pasión de gavilanes
20:49
21:40
234.000
2,2%
C.S.I. Nueva York
Mala racha
20:21
21:06
228.000
2,3%
C.S.I. Nueva York
Atrapado
22:48
23:36
228.000
2,2%
Ranking Energy (
2,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York
Hospital de muñecas
21:06
21:58
252.000
2,3%
C.S.I. Nueva York
Atrapado
22:48
23:36
228.000
2,2%
C.S.I. Nueva York
Mala racha
20:21
21:06
228.000
2,3%
C.S.I. Nueva York
Jamalot
21:58
22:48
211.000
1,9%
C.S.I. Nueva York
Despilfarro
23:36
24:28
198.000
2,5%
Ranking TRECE (
2,3%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Encrucijada de destinos
19:09
21:00
330.000
3,4%
Cine
Después de una guerra
17:20
19:08
272.000
3,0%
Tu cine
Espía por accidente
21:00
22:25
245.000
2,2%
Cine
Un vaquero sin rumbo
15:05
17:20
217.000
2,4%
Cine
El único
22:25
23:57
191.000
1,9%
Ranking FDF (
2,1%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Mari(dos)
22:20
24:13
208.000
2,1%
La que se avecina
Un churumbel, una lobotomía ...
14:53
17:02
199.000
2,2%
La que se avecina
Un espetero-hostelero, una ...
20:21
22:14
186.000
1,7%
El pueblo
17:02
18:44
150.000
1,7%
La que se avecina
Una subasta, una crema para ...
18:44
20:21
150.000
1,6%
Ranking BEMADtv (
2,0%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Una historia del Bronx
22:23
24:30
253.000
2,7%
Cine
La guerra de Hart
20:23
22:23
220.000
2,0%
Cine
Caza terrorista
15:30
17:10
181.000
2,0%
Cine
Shade: Juego de asesinos
17:10
18:51
168.000
1,8%
Cine
Monster\'s ball
24:30
26:18
133.000
3,2%
Ranking Neox (
1,9%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
A todo tren 2
16:59
18:34
238.000
2,6%
Cine
¡A todo tren! Destino Asturias
15:17
16:58
222.000
2,4%
Cine
Superagente Makey
20:09
21:59
218.000
2,1%
Cine
El mensajero (Snitch)
22:00
24:22
209.000
2,1%
Los Simpson
14:48
15:17
197.000
2,2%
Ranking Divinity (
1,9%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
14:59
16:01
199.000
2,2%
La casa de mis sueños
Lindsay y Tyler
18:55
19:50
173.000
1,8%
La casa de mis sueños
Shirley y Kevin
21:26
22:25
171.000
1,5%
La casa de mis sueños
Sara y Kevin
17:56
18:55
164.000
1,8%
La casa de mis sueños
Bliss y Jaeme
17:00
17:56
153.000
1,7%
Ranking Atreseries (
1,8%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
21:12
22:05
260.000
2,3%
Crimen en el trópico
Pointe des cerisiers
22:05
23:16
207.000
1,9%
Crimen en el trópico
Cap macre
23:16
24:20
176.000
2,0%
Crimen en el trópico
La lezarde
24:20
25:10
129.000
2,3%
Crimen en el paraíso
10:40
21:12
116.000
1,6%
Ranking DMAX (
1,7%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
España al descubierto
15:58
16:54
180.000
2,0%
Control de fronteras: España
20:01
20:28
179.000
1,9%
Control de fronteras: España
21:01
21:22
177.000
1,6%
España al descubierto
16:54
17:51
160.000
1,8%
062: Alerta ciudadana
22:00
22:24
156.000
1,4%
Ranking Boing (
1,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
¡Canta!
21:29
23:31
162.000
1,5%
Cine
La pirámide misteriosa. Aventura en ...
14:45
15:36
118.000
1,3%
Cine
Los Minions
15:46
17:24
111.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
13:56
14:16
110.000
1,8%
Cine
El bebé jefazo: Negocios de familia
19:24
21:20
103.000
1,0%
Ranking Nova (
1,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
20:49
21:40
234.000
2,2%
Pasión de gavilanes
20:02
20:49
209.000
2,1%
Pasión de gavilanes
21:40
22:26
203.000
1,8%
Pasión de gavilanes
22:26
23:00
171.000
1,6%
Pasión de gavilanes
19:16
20:02
170.000
1,8%
Ranking Mega (España) (
1,4%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:07
22:22
192.000
1,7%
Pesadilla en la cocina
19:49
21:07
130.000
1,3%
Batalla de restaurantes
22:22
23:53
112.000
1,1%
Moto GP en Atresmedia
G. P. Comunitat ...
10:00
15:38
106.000
2,2%
Pesadilla en la cocina
15:38
17:00
102.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (
1,2%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
09:00
10:00
108.000
5,1%
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:26
102.000
0,9%
Fin de semana 24h
10:00
14:28
94.000
2,5%
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
94.000
1,0%
Audiencia abierta
14:28
14:57
84.000
1,0%
Ranking Paramount Network (
1,2%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
La bella y la bestia (2014)
15:51
18:02
160.000
1,8%
Cine
Shall We Dance? (¿Bailamos?)
22:00
24:06
108.000
1,1%
Cine
Al diablo con el diablo
20:05
21:59
105.000
1,0%
Cine
Dime con cuántos
18:02
20:04
102.000
1,1%
Pata negra
Ricardo Castella
26:05
26:29
90.000
4,0%
Ranking DKiss (
1,2%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Elm Street
25:49
26:29
108.000
4,3%
Novias curvy: La boutique
15:30
15:58
95.000
1,0%
Los asesinatos de Elm Street
24:59
25:49
95.000
2,3%
Los asesinatos de Elm Street
24:06
24:59
88.000
1,4%
Novias curvy: La boutique
15:01
15:29
85.000
0,9%
Ranking Clan TVE (
0,9%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Campeones
24:07
26:02
97.000
2,0%
La noche Clan
21:30
22:56
83.000
0,7%
Las mañanas de Clan
10:01
11:04
71.000
2,5%
Los misterios de Laura
El misterio de la escena ...
22:57
24:07
69.000
0,7%
Mediodía Clan
11:06
14:04
61.000
1,6%
Ranking Teledeporte (
0,6%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Post fútbol: Clasificación mundial
Georgia - ...
19:56
21:18
88.000
0,9%
European Qualifiers
17:00
17:29
80.000
0,9%
Fútbol: Clasificación mundial (D)
Georgia - ...
21:22
23:08
75.000
0,7%
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
23:10
23:46
56.000
0,6%
Fútbol sala: Liga nacional
Alzira - Palma ...
13:03
14:43
54.000
1,0%
Ranking Ten (
0,6%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:01
15:59
88.000
1,0%
Caso cerrado
17:59
18:50
86.000
0,9%
Caso cerrado
18:50
19:44
82.000
0,9%
Caso cerrado
20:34
21:35
57.000
0,5%
Caso cerrado
15:59
16:59
54.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (
0,5%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Doc (Duelo a muerte en Ok Corral)
22:01
23:42
84.000
0,8%
Cine
Oklahoma John
23:42
25:15
66.000
1,0%
Cine
Un atraco de ida y vuelta
15:47
17:13
64.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
09:46
15:41
30.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
17:20
21:57
28.000
0,3%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Sábado, 15 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Jack hunter y el tesoro perdido de ...
20:19
22:00
164.000
1,5%
Cine
El libro negro
16:10
18:37
162.000
1,8%
Cine
Jack hunter y la estrella celestial
18:37
20:19
159.000
1,7%
Cine
Asalto a wall street
22:00
23:41
154.000
1,5%
Cine
Blood money(2012)
23:41
25:26
96.000
1,5%