La prórroga del amistoso de baloncesto entre España y Alemania lidera con un 4,4% en Teledeporte

Publicado: Viernes 22 Agosto 2025 09:42 (hace 3 horas)|
Audiencias Jueves 21 de Agosto de 2025
13,0%
10,9%
7,9%
5,6%
4,7%
3,4%
3,1%
2,5%
2,4%
2,3%
2,2%
2,2%
2,1%
1,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,0%
'Emanet' sigue siendo el gran éxito turco de Nova con un 3,3% de cuota
Ranking cadenas TDT Jueves, 21 de Agosto de 2025
Ranking programas TDT Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Prórroga baloncesto: Amistoso España - ...
23:17
23:34
348.000
4,4%
Cine western Sombras en el rancho
18:52
20:30
292.000
4,5%
Emanet
15:00
16:30
282.000
3,3%
Baloncesto: Amistoso España - Alemania
21:15
23:17
260.000
3,0%
Chicago P.D. El presente es temporal
22:05
22:57
248.000
2,8%
Hawai 5.0 La redada
15:26
16:13
242.000
2,9%
Sesión doble Aeropuerto 79
16:45
18:51
232.000
3,2%
Los Simpson
15:11
15:36
229.000
2,6%
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
21:11
22:55
224.000
2,6%
C. S. I. Muñeca muerta (2ª parte)
16:13
17:02
219.000
2,7%
Ranking Energy (3,1%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hawai 5.0 La redada
15:26
16:13
242.000
2,9%
C. S. I. Muñeca muerta (2ª parte)
16:13
17:02
219.000
2,7%
C. S. I. Cartas y karts
17:02
17:53
208.000
2,8%
Hawai 5.0 Un arbol alto sobresale entre los ...
14:43
15:26
184.000
2,2%
C. S. I. El caso de la carpa travestida
18:42
19:31
177.000
2,7%
Ranking FDF (2,5%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
21:11
22:55
224.000
2,6%
La que se avecina Un maharamindri, una suegra al ...
16:01
17:39
187.000
2,4%
La que se avecina Una gastroscopia, una fiesta ...
17:39
19:28
177.000
2,6%
La que se avecina Un atraco, un kawalapiti y un ...
14:09
16:01
166.000
2,1%
La que se avecina Unas placas solares, una ...
19:28
21:11
157.000
2,3%
Ranking DMAX (2,4%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:12
17:07
199.000
2,5%
Aventura en pelotas
14:22
16:11
192.000
2,4%
Alienigenas Mas allá de Roswell
24:19
24:59
177.000
3,7%
Evidencias de lo inexplicable
23:20
24:13
166.000
2,4%
La fiebre del oro
17:07
18:02
165.000
2,3%
Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
282.000
3,3%
Triunfo del amor
20:55
23:00
213.000
2,5%
Mar de amor
16:30
18:00
213.000
2,8%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:20
211.000
3,1%
Por ella... Soy Eva
19:21
20:55
171.000
2,6%
Ranking Neox (2,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago P.D. El presente es temporal
22:05
22:57
248.000
2,8%
Los Simpson
15:11
15:36
229.000
2,6%
Los Simpson
14:27
14:50
206.000
2,8%
Los Simpson
14:50
15:11
206.000
2,5%
Chicago P.D. Treinta paquetes
22:57
23:49
202.000
2,6%
Ranking TRECE (2,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Sombras en el rancho
18:52
20:30
292.000
4,5%
Sesión doble Aeropuerto 79
16:45
18:51
232.000
3,2%
El cascabel
22:01
24:30
202.000
2,6%
Cine El desesperado
20:40
22:00
181.000
2,3%
Sesión doble Aeropuerto 1975
14:46
16:45
130.000
1,6%
Ranking Atreseries (2,1%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
ACI: Alta capacidad intelectual Iso 8601
22:31
23:43
215.000
2,6%
ACI: Alta capacidad intelectual Ley de ...
23:43
24:42
192.000
3,3%
El mentalista Alfombra de pelo marrón
19:37
20:21
174.000
2,7%
El mentalista Orquideas blancas
20:21
21:12
172.000
2,4%
El mentalista Chicas de ojos castaños
18:05
18:50
166.000
2,4%
Ranking Divinity (1,8%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:57
22:49
178.000
2,0%
Tu casa a juicio
21:09
21:57
177.000
2,1%
Tu casa a juicio
20:14
21:09
158.000
2,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:53
17:46
157.000
2,1%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:01
16:53
146.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine R3sacón
20:56
22:37
180.000
2,1%
Cine Resacón 2 ¡Ahora en Tailandia!
22:37
24:18
146.000
1,9%
Cine Una noche de venganza
17:34
19:10
124.000
1,8%
Cine Desterrado
15:50
17:34
120.000
1,5%
Cine Niños grandes
19:10
20:56
115.000
1,7%
Ranking Paramount Network (1,5%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Mil maneras de morder el polvo
22:00
24:06
208.000
2,6%
Agatha christie poirot El asesinato de Roger ...
16:19
18:17
150.000
2,0%
Los asesinatos de midsomer Bantling Boy
18:17
20:06
119.000
1,8%
Hercules Poirot Triángulo en rodas
15:18
16:19
112.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer Sexto sentido
20:06
22:00
93.000
1,2%
Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La reforma de tus sueños
21:13
22:08
98.000
1,2%
Maestros de la restauración
10:05
10:54
92.000
4,1%
La reforma de tus sueños
22:08
23:00
91.000
1,0%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
23:53
25:33
91.000
1,9%
Compañeras de peso
23:00
23:53
88.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
139.000
3,8%
Forjado a fuego: Batir a los invencibles El ...
22:56
23:44
109.000
1,4%
Forjado a fuego Cuchillos de luna ...
21:09
22:04
105.000
1,3%
Forjado a fuego El Katzbalger
22:04
22:56
95.000
1,1%
Aislados: Australia
17:35
18:34
90.000
1,3%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Prórroga baloncesto: Amistoso España - ...
23:17
23:34
348.000
4,4%
Baloncesto: Amistoso España - Alemania
21:15
23:17
260.000
3,0%
Previo baloncesto: Ami España - Alemania
20:49
21:15
140.000
1,8%
Conexión vintage Etapa prólogo
16:31
18:16
69.000
0,9%
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta (d) ...
14:08
16:28
48.000
0,6%
Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
15:26
16:24
116.000
1,4%
Caso cerrado: Edición estelar
16:24
17:24
112.000
1,4%
Caso cerrado: Edición estelar
18:20
19:12
112.000
1,7%
Caso cerrado: Edición estelar
19:12
20:02
107.000
1,7%
Caso cerrado: Edición estelar
17:24
18:20
103.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
23:30
24:00
106.000
1,5%
Informativo 24h
23:00
23:30
93.000
1,1%
Informativo 24h
22:30
23:00
74.000
0,8%
Informativo 24h
24:00
24:30
74.000
1,2%
Telediario 1
14:57
15:35
67.000
0,8%
Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
14:28
14:51
122.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
13:46
14:02
79.000
1,7%
Los Thunderman Dia de perros
23:07
23:28
60.000
0,7%
Los Thunderman Voy a olvidarme de ti
22:45
23:06
58.000
0,7%
Especial universo gumball graciosos
11:04
12:14
50.000
2,3%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:39
23:53
113.000
1,4%
Cuéntame cómo pasó Perdonar es fácil, si ...
25:14
26:29
85.000
3,5%
Cuéntame cómo pasó La familia y otras ...
23:54
25:14
77.000
1,5%
Ana y los 7 Con la mano en el corazón
02:30
03:28
67.000
5,6%
Pepa y Pepe
03:28
03:53
52.000
6,2%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cleaner
21:37
23:03
104.000
1,2%
Cine Hostage
23:03
24:53
85.000
1,3%
Real Madrid conecta
19:35
21:34
40.000
0,6%
Conecta informativo
14:29
15:07
36.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
17:55
19:30
28.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Fuerza bruta(2022)
22:00
23:34
88.000
1,0%
Cine Halcones de mar
16:58
18:41
74.000
1,0%
Cine Cita en sundown
15:40
16:57
71.000
0,9%
Cine El ultimo guerrero
20:15
22:00
68.000
0,9%
Cine Los cazarrecompensas(2022)
18:41
20:15
62.000
0,9%