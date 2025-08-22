FormulaTV
Audiencias El cine de La 1 lidera con ventaja sobre 'La encrucijada' y 'El rival más débil'

AUDIENCIAS TDT 21 DE AGOSTO

La prórroga del amistoso de baloncesto entre España y Alemania lidera con un 4,4% en Teledeporte

El cine western continúa fuerte en Trece con la emisión de 'Sombra en el rancho', que anota un 4,5% de cuota.

©Baloncesto España
Por RedacciónPublicado: Viernes 22 Agosto 2025 09:42 (hace 3 horas)

Audiencias Jueves 21 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,0%

  • logola1

    10,9%

  • logotelecinco

    7,9%

  • logolasexta

    5,6%

  • logocuatro

    4,7%

  • logola2

    3,4%

  • logoenergy

    3,1%

  • logofdf

    2,5%

  • logodiscoverymax

    2,4%

  • logonova

    2,3%

  • logoneox

    2,2%

  • logo13tv

    2,2%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logodivinity

    1,8%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logoparamount-network

    1,5%

  • logodkiss

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoclan

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

Energy se sienta en el trono del liderazgo al promediar un 3,1% durante la jornada del jueves 21 de agosto de 2025, seguido de FDF (2,5%) y Dmax (2,4%). Aunque el espacio más visto del día es para Teledeporte con la retransmisión del partido amistoso de baloncesto entre España y Alemania. La prórroga de este espacio registra un 4,4% de cuota de pantalla y reúne a 348.000 espectadores. En segunda posición, Trece sigue fuerte con su oferta cinematográfica y firma un 4,5% de share y reúne a 292.000 espectadores con el western 'Sombra en el rancho'. A pesar de no liderar, 'Emanet' continúa obteniendo buenos datos en Nova con un 3,3% de cuota y 282.000 espectadores.

&#39;Emanet&#39; sigue siendo el gran éxito turco de Nova con un 3,3% de cuota

Ranking cadenas TDT Jueves, 21 de Agosto de 2025

Energy 3,1%

FDF 2,5%

DMAX 2,4%

Nova 2,3%

Neox 2,2%

TRECE 2,2%

Atreseries 2,1%

Divinity 1,8%

BEMADtv 1,7%

Paramount Network 1,5%

DKiss 1,4%

Mega (España) 1,3%

Teledeporte 1,2%

Ten 1,2%

Canal 24 Horas 1,0%

Boing 0,9%

Clan TVE 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Prórroga baloncesto: Amistoso España - ...
23:17
23:34
348.000
4,4%
TRECE
Cine western Sombras en el rancho
18:52
20:30
292.000
4,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
282.000
3,3%
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso España - Alemania
21:15
23:17
260.000
3,0%
Neox
Chicago P.D. El presente es temporal
22:05
22:57
248.000
2,8%
Energy
Hawai 5.0 La redada
15:26
16:13
242.000
2,9%
TRECE
Sesión doble Aeropuerto 79
16:45
18:51
232.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:11
15:36
229.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
21:11
22:55
224.000
2,6%
Energy
C. S. I. Muñeca muerta (2ª parte)
16:13
17:02
219.000
2,7%

Ranking Energy (3,1%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Hawai 5.0 La redada
15:26
16:13
242.000
2,9%
Energy
C. S. I. Muñeca muerta (2ª parte)
16:13
17:02
219.000
2,7%
Energy
C. S. I. Cartas y karts
17:02
17:53
208.000
2,8%
Energy
Hawai 5.0 Un arbol alto sobresale entre los ...
14:43
15:26
184.000
2,2%
Energy
C. S. I. El caso de la carpa travestida
18:42
19:31
177.000
2,7%

Ranking FDF (2,5%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una novia virtual, una pretty ...
21:11
22:55
224.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un maharamindri, una suegra al ...
16:01
17:39
187.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una gastroscopia, una fiesta ...
17:39
19:28
177.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un atraco, un kawalapiti y un ...
14:09
16:01
166.000
2,1%
FDF
La que se avecina Unas placas solares, una ...
19:28
21:11
157.000
2,3%

Ranking DMAX (2,4%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:12
17:07
199.000
2,5%
DMAX
Aventura en pelotas
14:22
16:11
192.000
2,4%
DMAX
Alienigenas Mas allá de Roswell
24:19
24:59
177.000
3,7%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
23:20
24:13
166.000
2,4%
DMAX
La fiebre del oro
17:07
18:02
165.000
2,3%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
282.000
3,3%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:00
213.000
2,5%
Nova
Mar de amor
16:30
18:00
213.000
2,8%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:00
19:20
211.000
3,1%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:21
20:55
171.000
2,6%

Ranking Neox (2,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Chicago P.D. El presente es temporal
22:05
22:57
248.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:11
15:36
229.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:27
14:50
206.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:50
15:11
206.000
2,5%
Neox
Chicago P.D. Treinta paquetes
22:57
23:49
202.000
2,6%

Ranking TRECE (2,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Sombras en el rancho
18:52
20:30
292.000
4,5%
TRECE
Sesión doble Aeropuerto 79
16:45
18:51
232.000
3,2%
TRECE
El cascabel
22:01
24:30
202.000
2,6%
TRECE
Cine El desesperado
20:40
22:00
181.000
2,3%
TRECE
Sesión doble Aeropuerto 1975
14:46
16:45
130.000
1,6%

Ranking Atreseries (2,1%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
ACI: Alta capacidad intelectual Iso 8601
22:31
23:43
215.000
2,6%
Atreseries
ACI: Alta capacidad intelectual Ley de ...
23:43
24:42
192.000
3,3%
Atreseries
El mentalista Alfombra de pelo marrón
19:37
20:21
174.000
2,7%
Atreseries
El mentalista Orquideas blancas
20:21
21:12
172.000
2,4%
Atreseries
El mentalista Chicas de ojos castaños
18:05
18:50
166.000
2,4%

Ranking Divinity (1,8%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:57
22:49
178.000
2,0%
Divinity
Tu casa a juicio
21:09
21:57
177.000
2,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:14
21:09
158.000
2,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:53
17:46
157.000
2,1%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:01
16:53
146.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine R3sacón
20:56
22:37
180.000
2,1%
BEMADtv
Cine Resacón 2 ¡Ahora en Tailandia!
22:37
24:18
146.000
1,9%
BEMADtv
Cine Una noche de venganza
17:34
19:10
124.000
1,8%
BEMADtv
Cine Desterrado
15:50
17:34
120.000
1,5%
BEMADtv
Cine Niños grandes
19:10
20:56
115.000
1,7%

Ranking Paramount Network (1,5%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Mil maneras de morder el polvo
22:00
24:06
208.000
2,6%
Paramount Network
Agatha christie poirot El asesinato de Roger ...
16:19
18:17
150.000
2,0%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Bantling Boy
18:17
20:06
119.000
1,8%
Paramount Network
Hercules Poirot Triángulo en rodas
15:18
16:19
112.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Sexto sentido
20:06
22:00
93.000
1,2%

Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La reforma de tus sueños
21:13
22:08
98.000
1,2%
DKiss
Maestros de la restauración
10:05
10:54
92.000
4,1%
DKiss
La reforma de tus sueños
22:08
23:00
91.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
23:53
25:33
91.000
1,9%
DKiss
Compañeras de peso
23:00
23:53
88.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
139.000
3,8%
Mega (España)
Forjado a fuego: Batir a los invencibles El ...
22:56
23:44
109.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego Cuchillos de luna ...
21:09
22:04
105.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El Katzbalger
22:04
22:56
95.000
1,1%
Mega (España)
Aislados: Australia
17:35
18:34
90.000
1,3%

Ranking Teledeporte (1,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Prórroga baloncesto: Amistoso España - ...
23:17
23:34
348.000
4,4%
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso España - Alemania
21:15
23:17
260.000
3,0%
Teledeporte
Previo baloncesto: Ami España - Alemania
20:49
21:15
140.000
1,8%
Teledeporte
Conexión vintage Etapa prólogo
16:31
18:16
69.000
0,9%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato del mundo de pista cubierta (d) ...
14:08
16:28
48.000
0,6%

Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:26
16:24
116.000
1,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:24
17:24
112.000
1,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:20
19:12
112.000
1,7%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:12
20:02
107.000
1,7%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:24
18:20
103.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
106.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
93.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:30
23:00
74.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:00
24:30
74.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
67.000
0,8%

Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:28
14:51
122.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
13:46
14:02
79.000
1,7%
Boing
Los Thunderman Dia de perros
23:07
23:28
60.000
0,7%
Boing
Los Thunderman Voy a olvidarme de ti
22:45
23:06
58.000
0,7%
Boing
Especial universo gumball graciosos
11:04
12:14
50.000
2,3%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:39
23:53
113.000
1,4%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Perdonar es fácil, si ...
25:14
26:29
85.000
3,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La familia y otras ...
23:54
25:14
77.000
1,5%
Clan TVE
Ana y los 7 Con la mano en el corazón
02:30
03:28
67.000
5,6%
Clan TVE
Pepa y Pepe
03:28
03:53
52.000
6,2%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Cleaner
21:37
23:03
104.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Hostage
23:03
24:53
85.000
1,3%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:34
40.000
0,6%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:29
15:07
36.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:55
19:30
28.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 21 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Fuerza bruta(2022)
22:00
23:34
88.000
1,0%
Squirrel
Cine Halcones de mar
16:58
18:41
74.000
1,0%
Squirrel
Cine Cita en sundown
15:40
16:57
71.000
0,9%
Squirrel
Cine El ultimo guerrero
20:15
22:00
68.000
0,9%
Squirrel
Cine Los cazarrecompensas(2022)
18:41
20:15
62.000
0,9%
