El cine de La 1 (11,7%) lidera con ventaja sobre 'La encrucijada' (8,2%) y 'El rival más débil' (6,7%)

A pesar de estar en la recta final de la temporada estival, más de 22,3 millones de espectadores únicos conectan con la pequeña pantalla en algún momento del jueves 21 de agosto de 2025, lo que supone el 48% del total de la población española. La gran protagonista de la noche es la oferta cinematográfica de La 1, con la emisión del largometraje 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', que lidera con un 11,7% de share y reúne a 819.000 espectadores en La 1. La cadena pública mejora 1,9 puntos en una semana y es la única opción del prime time que supera el doble dígito de cuota.

La serie 'La encrucijada' sigue desinflándose y firma un 8,2% de cuota de pantalla, cediendo 0,2 puntos de cuota, y reúne a 583.000 espectadores en Antena 3. Aun así, consigue superar a los resultados de 'El rival más débil', que reúne a 417.000 espectadores y anota un 6,7% de share, perdiendo 1 punto respecto a su emisión del pasado jueves. Mientras que la película 'La memoria de un asesino' (6,3%), emitida en laSexta, supera al programa 'Mis raíces' (4,5%) en Cuatro, aunque sube a su mejor dato de las tres últimas emisiones.

'La encrucijada' pierde fuerza con la emisión del capítulo 18 en Antena 3

Prime time

'Thi Mai, rumbo a Vietnam' (11,7%) mejora 1,9 puntos el dato del cine de La 1

'La encrucijada' (8,2%) sigue bajando en Antena 3 y pierde 0,2 puntos

'El rival más débil' (6,7%) continúa siendo fracaso en su segundo intento en temporada estival

laSexta (6,3%) gana a Cuatro (4,5%) con su oferta de prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Quien te ha visto... 818.000 9,3% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos A mi manera 987.000 11,3% Cine Thi Mai, rumbo a Vietnam 819.000 11,7%

La 2

Cifras y letras352.000 4,4% Cifras y letras574.000 6,7% El cine de la 2: Ali y Ava 225.000 2,6% Documentos tv Taiwan, la nación prohibida 85.000 1,3%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos Robbie Williams 737.000 8,5% La encrucijada583.000 8,2%

Cuatro

Viajeros Cuatro Nueva York 263.000 3,2% Viajeros Cuatro Bangkok 521.000 6,0% Mis raíces Iniesta y su viaje interminable 302.000 4,5%

Telecinco

First Dates835.000 9,7% El rival más débil417.000 6,7%

laSexta

El intermedio: The very best357.000 4,1% El taquillazo La memoria de un asesino 386.000 6,3%

María Adánez se enfrenta a las preguntas de Luján Argüelles en 'El rival más débil'

Late night

'La encrucijada' (10,2%) mejora con su segunda entrega de la noche

'El rival más débil' (7,4%) coge aire con su refrito de madrugada

'El desmarque' firma un pobre 1,1% en Cuatro

La 1

Cine 2 Lo nunca visto 342.000 9,9% Diario América 24h131.000 6,7%

La 2

El declive de los reyes mayas81.000 1,9% Festivales de verano Naissam Jalal 14.000 0,6%

Antena 3

La encrucijada480.000 10,2% La encrucijada133.000 5,0% La encrucijada86.000 4,6%

Cuatro

Madres: Desde el corazón Eugenia Osborne - Aurah Ruiz 119.000 3,2% El desmarque: Madrugada22.000 1,1%

Telecinco

El rival más débil243.000 7,4% Gran Madrid show91.000 4,5%

laSexta

Cine En tierra peligrosa 2 120.000 4,9%

'Agárrate al sillón' sigue buscando su lugar en Telecinco y registra un 7,6%

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' (15%) registra su segundo mejor dato del verano

'La promesa' lidera su franja con un estupendo 13,5% en La 1

'Agárrate al sillón' sube ligeramente a un 7,6%

La 1

Malas lenguas771.000 9,7% Valle Salvaje752.000 10,6% La promesa898.000 13,5% Malas lenguas425.000 6,6% Aquí la tierra607.000 8,5%

La 2

Saber y ganar413.000 4,9% Grandes documentales274.000 3,8% Incluye: - Planeta en peligro ii Brasil 335.000 4,2% - Cazadores de africa La manada de hot springs 347.000 4,8% - Los paisajes mas bellos del mundo Las montañas rocosas canadienses 241.000 3,5% - Carreteras extremas La española adicta a los inviernos 194.000 3,0% Malas lenguas240.000 3,7% Malas lenguas 2: Al cuadrado397.000 5,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.231.000 15,0% YAS verano690.000 10,1% Pasapalabra1.344.000 19,3%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM455.000 5,9% Lo sabe, no lo sabe320.000 4,9%

Telecinco

Tardear598.000 7,9% El diario de verano565.000 8,7% Agárrate al sillón540.000 7,6%

laSexta

Zapeando395.000 4,9% Más vale tarde de verano385.000 5,7%

Silvia Intxaurrondo continúa triunfando al frente de 'La hora de La 1' con un 19% de share

Mañana

'La hora de La 1' logra un impresionante 22,3% en su emisión en simulcast en La 1 y Canal 24 horas

'Mañaneros 360' lidera su franja con un buen 12,4% en La 1

'La ruleta de la suerte' (23,2%) sigue girando con enorme éxito en Antena 3

La 1

La hora de La 1329.000 19,0% Incluye: - Entrevista Luis Panas 350.000 20,2% Mañaneros 360344.000 12,4% Mañaneros 360674.000 9,3%

La 2

De parque en parque Parque nacional de sierra nevada 12.000 2,2% Zoom tendencias30.000 3,9% Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores de altos vuelos 23.000 2,3% Pueblo de Dios Hospitalitas: Edades del hombre 11.000 0,9% Reduce tu huella Menos es mas 50.000 2,8% Carreteras extremas La garganta del dades 54.000 2,5% El western de La 2 El sabor de la venganza 84.000 3,6% El cazador76.000 2,2% El cazador116.000 1,9% Saber y ganar222.000 2,7%

Antena 3

Espejo publico verano272.000 11,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Tallarines tres delicias 717.000 17,2% La ruleta de la suerte1.502.000 23,2%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,3% ¡Toma salami! Musica, maestro 9.000 1,1% Alerta cobra La batida 21.000 1,9% Alerta cobra La jefa 42.000 2,7% Alerta cobra Tras el rastro de mi padre 46.000 2,2% En boca de todos144.000 5,1%

Telecinco

Agárrate al sillón7.000 1,3% La mirada crítica185.000 9,8% Vamos a ver verano266.000 10,5% Vamos a ver más verano482.000 8,2%

laSexta

Equipo de investigación España barata 10.000 1,8% Equipo de investigación Despedidas de solter@ 17.000 2,2% Equipo de investigación Los reyes de la fiesta 39.000 3,5% Aruser@s fresh187.000 9,4% Al rojo vivo252.000 8,0% Incluye: - Entrevista Fernando Grande - Marlaska 231.000 8,0%

Informativos

Antena 3 sigue siendo la referencia informativa con sus dos ediciones. 'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al firmar un 22,7% de cuota de pantalla, siendo el espacio más visto del jueves y superando en 9,8 puntos a 'Telediario 1' (12,9%). 'Informativos Telecinco 15:00' conforma con un 8,8% de share, muy alejado de sus dos competidores directos. Por la noche, 'Antena 3 Noticias 2' también brilla con un 17,8%. 'Telediario 2' marca un 9,9% e 'Informativos Telecinco 21:00' registra un 7,6% de share.

La 1

Telediario matinal137.000 17,0% Telediario 11.100.000 12,9% Telediario 2799.000 9,9%

Antena 3

Noticias de la mañana126.000 16,1% Antena 3 Noticias 11.928.000 22,7% Antena 3 Noticias 21.426.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1418.000 6,4% El Desmarque Cuatro 1385.000 4,6% Noticias Cuatro 2281.000 4,2%

Telecinco

El matinal28.000 4,2% El matinal59.000 6,5% El matinal91.000 7,8% Informativos Telecinco 15:00750.000 8,8% Informativos Telecinco 21:00624.000 7,6%

laSexta

laSexta Noticias 14h555.000 7,7% laSexta Noticias: Jugones566.000 6,6% laSexta Noticias 20h437.000 6,5% laSexta Noticias: Especial302.000 3,9%

