'Los Simpson' lidera con un 3,7% y cuela otros tres capítulos en el Top 10

Publicado: Jueves 21 Agosto 2025 09:47 (hace 33 minutos)|
Audiencias Miércoles 20 de Agosto de 2025
13,1%
10,2%
8,5%
5,1%
4,9%
3,3%
3,1%
3,0%
2,5%
2,3%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,5%
0,0%
Imagen promocional de 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos'
Ranking programas TDT Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:31
15:55
315.000
3,7%
Emanet
15:00
16:30
311.000
3,7%
Cine El Hobbit: La batalla de los cinco ...
22:55
25:20
285.000
4,7%
Los Simpson
15:06
15:31
279.000
3,2%
Fantasmas
18:33
18:56
274.000
4,2%
Los Simpson
15:55
16:20
271.000
3,3%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:54
22:55
259.000
3,1%
Los Simpson
14:45
15:06
255.000
3,1%
Fantasmas
18:13
18:33
253.000
3,8%
Hawai 5.0 Muerte en el mar
15:20
16:08
240.000
2,8%
Ranking FDF (3,1%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El Hobbit: La batalla de los cinco ...
22:55
25:20
285.000
4,7%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:54
22:55
259.000
3,1%
La que se avecina Un gigoló, una caja fuerte y ...
15:54
17:19
227.000
2,9%
La que se avecina Una diva, un faisán y un piso ...
14:04
15:54
215.000
2,7%
La que se avecina Una piña, una gogó ...
19:09
20:54
174.000
2,8%
Ranking Energy (3,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hawai 5.0 Muerte en el mar
15:20
16:08
240.000
2,8%
Los fbis
20:16
26:29
199.000
3,2%
Hawai 5.0 Los lugares bellos también encierran ...
14:26
15:20
171.000
2,1%
C. S. I. El bueno, el feo y la dominatrix
18:42
19:34
168.000
2,7%
C. S. I. Ratas de laboratorio
16:08
16:59
162.000
2,1%
Ranking Nova (2,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
311.000
3,7%
Mar de amor
16:30
18:00
239.000
3,3%
Triunfo del amor
20:55
23:00
225.000
2,7%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:23
220.000
3,4%
Por ella... Soy Eva
19:23
20:55
190.000
3,0%
Ranking Neox (2,3%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:31
15:55
315.000
3,7%
Los Simpson
15:06
15:31
279.000
3,2%
Fantasmas
18:33
18:56
274.000
4,2%
Los Simpson
15:55
16:20
271.000
3,3%
Los Simpson
14:45
15:06
255.000
3,1%
Ranking Atreseries (2,1%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
ACI: Alta capacidad intelectual Derecho - ...
22:42
23:53
218.000
2,7%
ACI: Alta capacidad intelectual Simetría ...
23:53
24:50
197.000
3,7%
ACI: Alta capacidad intelectual 18 ...
24:50
25:50
170.000
5,2%
ACI: Alta capacidad intelectual Kikeriki
21:20
22:42
161.000
1,9%
El mentalista Nada dorado puede permanecer
20:35
21:20
154.000
2,2%
Ranking TRECE (2,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El cascabel
22:00
24:30
216.000
2,8%
Cine Duelo de pillos
20:26
22:00
214.000
2,9%
Cine western El último destacamento
18:37
20:26
179.000
2,9%
Sesión doble La carrera del oro
16:44
18:33
171.000
2,4%
Sesión doble Colmillo blanco (1973)
14:44
16:44
136.000
1,6%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine ¡Shazam!
17:04
19:12
178.000
2,6%
Cine Aliens: El regreso
21:15
23:42
158.000
1,9%
Cine Hellboy 2: El ejército dorado
15:00
17:04
145.000
1,8%
Cine Alien 3
23:42
25:35
134.000
2,8%
Cine Prometheus
19:12
21:15
127.000
2,0%
Ranking DMAX (1,9%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aventura en pelotas
15:15
16:10
172.000
2,0%
La fiebre del oro
17:06
18:02
159.000
2,3%
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:56
134.000
1,6%
La fiebre del oro
16:10
17:06
132.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
127.000
1,4%
Ranking Paramount Network (1,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine con estrella Sigo como Dios
22:01
23:46
207.000
2,4%
Los asesinatos de Midsomer Un muerto en el ...
18:20
20:08
133.000
2,1%
Agatha Christie Poirot Testigo mudo
16:22
18:20
132.000
1,8%
Hercules Poirot El apartamento del tercer ...
15:29
16:22
105.000
1,3%
Cine Paul
23:46
25:38
95.000
2,1%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
170.000
4,8%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
138.000
2,0%
Forjado a fuego La espada vikinga
21:12
22:03
117.000
1,4%
Desafío en la arena
19:57
20:18
107.000
1,7%
Forjado a fuego Ida
22:03
22:50
105.000
1,2%
Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La reforma de tus sueños
22:06
23:00
103.000
1,2%
Enganchada a las reformas: ¡Al rescate!
23:54
24:47
98.000
1,8%
La reforma de tus sueños
21:18
22:06
94.000
1,1%
Cómo (casi) me libro de la cárcel
17:12
18:08
92.000
1,3%
Maestros de la restauración
09:19
10:05
87.000
4,8%
Ranking Divinity (1,2%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
20:17
21:11
108.000
1,6%
Tu casa a juicio
19:34
20:17
106.000
1,7%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:57
16:50
101.000
1,3%
Elementary Trampa de arena
22:01
22:52
101.000
1,1%
Tu casa a juicio
17:45
18:40
100.000
1,5%
Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
18:59
19:52
146.000
2,4%
Caso cerrado: Edición estelar
18:06
18:59
145.000
2,2%
Caso cerrado: Edición estelar
19:52
20:51
117.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
17:07
18:06
117.000
1,7%
Caso cerrado: Edición estelar
16:07
17:07
114.000
1,5%
Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Thunderman Una mala jugada
22:44
23:05
90.000
1,0%
Los Thunderman Parque tiranosáurico
22:18
22:39
75.000
0,8%
Tiny toons: Looniversidad
18:18
18:39
64.000
1,0%
Los Thunderman Bésame Nate
23:07
23:28
63.000
0,8%
Especial universo gumball graciosos
11:05
12:17
57.000
2,3%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
22:40
23:51
94.000
1,1%
H2o Cambio radical
22:16
22:39
82.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Ruido
25:07
26:17
78.000
3,0%
Cuéntame cómo pasó Lucha de gigantes
23:51
25:07
76.000
1,5%
H2o Tres son compañía
21:53
22:16
50.000
0,6%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
16:29
16:59
78.000
1,0%
Telediario 1
14:57
15:35
75.000
0,9%
Informativo 24h
23:00
23:30
73.000
0,9%
Informativo 24h
23:30
24:00
66.000
0,9%
Informativo 24h
15:48
16:29
63.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Bullet head: Trampa mortal
21:35
23:08
120.000
1,4%
Cine Blowback
23:08
24:38
100.000
1,5%
Cine Maciste en el infierno
15:35
17:11
63.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:35
21:29
49.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
17:17
19:26
31.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato de Europa sub 23(d)
21:35
23:30
62.000
0,7%
La vuelta (d) Logroño - Alto de ...
15:00
16:47
49.000
0,6%
Tenis: Atp 500 (d) C. Alcaraz - H. Rune: ...
16:58
18:38
45.000
0,6%
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20(d)
23:33
25:04
42.000
0,8%
Natación: Campeonato del mundo (d)
19:28
21:33
35.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Justicia ciega
15:34
17:06
110.000
1,4%
Cine El fantasma rojo
22:00
23:42
108.000
1,3%
Cine Coronel creek
17:06
18:39
99.000
1,4%
Cine La máscara del ninja
23:43
25:11
83.000
1,6%
Cine El conde de Montecristo (1975)
18:39
20:23
72.000
1,2%