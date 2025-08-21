FormulaTV
Audiencias 'Me he hecho viral' lidera en Antena 3 y '¿Algo que declarar?' gana al cine de Telecinco

AUDIENCIAS TDT 20 DE AGOSTO

'Los Simpson' lidera con un 3,7% y cuela otros tres capítulos en el Top 10

La película 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' cosecha un gran 4,7% en FDF.

Por RedacciónPublicado: Jueves 21 Agosto 2025 09:47 (hace 33 minutos)

Audiencias Miércoles 20 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,1%

  • logola1

    10,2%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logolasexta

    5,1%

  • logocuatro

    4,9%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    3,1%

  • logoenergy

    3,0%

  • logonova

    2,5%

  • logoneox

    2,3%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logo13tv

    2,0%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logomega-espana

    1,5%

  • logoparamount-network

    1,5%

  • logodkiss

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Aunque Neox queda como cuarta cadena más vista de la TDT con un 2,3% de media, puede presumir de hacerse con 7 puestos en el Top 10 de la jornada. En concreto, lidera 'Los Simpson', serie que cuenta con otros tres capítulos en el ranking, mientras que este canal temático de Atresmedia también posiciona tres entregas de 'Fantasmas'. El listado lo completan 'Emanet' en segunda posición, y 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' y 'La que se avecina' en FDF.

Imagen promocional de &amp;#39;El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos&amp;#39;

Imagen promocional de 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos'

Ranking cadenas TDT Miércoles, 20 de Agosto de 2025

FDF 3,1%

Energy 3,0%

Nova 2,5%

Neox 2,3%

Atreseries 2,1%

TRECE 2,0%

BEMADtv 2,0%

DMAX 1,9%

Paramount Network 1,5%

Mega (España) 1,5%

DKiss 1,3%

Divinity 1,2%

Ten 1,2%

Boing 1,0%

Clan TVE 0,9%

Canal 24 Horas 0,9%

Real Madrid TV 0,8%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:31
15:55
315.000
3,7%
Nova
Emanet
15:00
16:30
311.000
3,7%
FDF
Cine El Hobbit: La batalla de los cinco ...
22:55
25:20
285.000
4,7%
Neox
Los Simpson
15:06
15:31
279.000
3,2%
Neox
Fantasmas
18:33
18:56
274.000
4,2%
Neox
Los Simpson
15:55
16:20
271.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:54
22:55
259.000
3,1%
Neox
Los Simpson
14:45
15:06
255.000
3,1%
Neox
Fantasmas
18:13
18:33
253.000
3,8%
Energy
Hawai 5.0 Muerte en el mar
15:20
16:08
240.000
2,8%

Ranking FDF (3,1%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine El Hobbit: La batalla de los cinco ...
22:55
25:20
285.000
4,7%
FDF
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:54
22:55
259.000
3,1%
FDF
La que se avecina Un gigoló, una caja fuerte y ...
15:54
17:19
227.000
2,9%
FDF
La que se avecina Una diva, un faisán y un piso ...
14:04
15:54
215.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una piña, una gogó ...
19:09
20:54
174.000
2,8%

Ranking Energy (3,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Hawai 5.0 Muerte en el mar
15:20
16:08
240.000
2,8%
Energy
Los fbis
20:16
26:29
199.000
3,2%
Energy
Hawai 5.0 Los lugares bellos también encierran ...
14:26
15:20
171.000
2,1%
Energy
C. S. I. El bueno, el feo y la dominatrix
18:42
19:34
168.000
2,7%
Energy
C. S. I. Ratas de laboratorio
16:08
16:59
162.000
2,1%

Ranking Nova (2,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
311.000
3,7%
Nova
Mar de amor
16:30
18:00
239.000
3,3%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:00
225.000
2,7%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:00
19:23
220.000
3,4%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:23
20:55
190.000
3,0%

Ranking Neox (2,3%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:31
15:55
315.000
3,7%
Neox
Los Simpson
15:06
15:31
279.000
3,2%
Neox
Fantasmas
18:33
18:56
274.000
4,2%
Neox
Los Simpson
15:55
16:20
271.000
3,3%
Neox
Los Simpson
14:45
15:06
255.000
3,1%

Ranking Atreseries (2,1%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
ACI: Alta capacidad intelectual Derecho - ...
22:42
23:53
218.000
2,7%
Atreseries
ACI: Alta capacidad intelectual Simetría ...
23:53
24:50
197.000
3,7%
Atreseries
ACI: Alta capacidad intelectual 18 ...
24:50
25:50
170.000
5,2%
Atreseries
ACI: Alta capacidad intelectual Kikeriki
21:20
22:42
161.000
1,9%
Atreseries
El mentalista Nada dorado puede permanecer
20:35
21:20
154.000
2,2%

Ranking TRECE (2,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
El cascabel
22:00
24:30
216.000
2,8%
TRECE
Cine Duelo de pillos
20:26
22:00
214.000
2,9%
TRECE
Cine western El último destacamento
18:37
20:26
179.000
2,9%
TRECE
Sesión doble La carrera del oro
16:44
18:33
171.000
2,4%
TRECE
Sesión doble Colmillo blanco (1973)
14:44
16:44
136.000
1,6%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine ¡Shazam!
17:04
19:12
178.000
2,6%
BEMADtv
Cine Aliens: El regreso
21:15
23:42
158.000
1,9%
BEMADtv
Cine Hellboy 2: El ejército dorado
15:00
17:04
145.000
1,8%
BEMADtv
Cine Alien 3
23:42
25:35
134.000
2,8%
BEMADtv
Cine Prometheus
19:12
21:15
127.000
2,0%

Ranking DMAX (1,9%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Aventura en pelotas
15:15
16:10
172.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro
17:06
18:02
159.000
2,3%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:56
134.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
16:10
17:06
132.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
127.000
1,4%

Ranking Paramount Network (1,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine con estrella Sigo como Dios
22:01
23:46
207.000
2,4%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Un muerto en el ...
18:20
20:08
133.000
2,1%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot Testigo mudo
16:22
18:20
132.000
1,8%
Paramount Network
Hercules Poirot El apartamento del tercer ...
15:29
16:22
105.000
1,3%
Paramount Network
Cine Paul
23:46
25:38
95.000
2,1%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
170.000
4,8%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
138.000
2,0%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada vikinga
21:12
22:03
117.000
1,4%
Mega (España)
Desafío en la arena
19:57
20:18
107.000
1,7%
Mega (España)
Forjado a fuego Ida
22:03
22:50
105.000
1,2%

Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La reforma de tus sueños
22:06
23:00
103.000
1,2%
DKiss
Enganchada a las reformas: ¡Al rescate!
23:54
24:47
98.000
1,8%
DKiss
La reforma de tus sueños
21:18
22:06
94.000
1,1%
DKiss
Cómo (casi) me libro de la cárcel
17:12
18:08
92.000
1,3%
DKiss
Maestros de la restauración
09:19
10:05
87.000
4,8%

Ranking Divinity (1,2%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
20:17
21:11
108.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
19:34
20:17
106.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:57
16:50
101.000
1,3%
Divinity
Elementary Trampa de arena
22:01
22:52
101.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
17:45
18:40
100.000
1,5%

Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:59
19:52
146.000
2,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:06
18:59
145.000
2,2%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:52
20:51
117.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:07
18:06
117.000
1,7%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:07
17:07
114.000
1,5%

Ranking Boing (1,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Los Thunderman Una mala jugada
22:44
23:05
90.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Parque tiranosáurico
22:18
22:39
75.000
0,8%
Boing
Tiny toons: Looniversidad
18:18
18:39
64.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Bésame Nate
23:07
23:28
63.000
0,8%
Boing
Especial universo gumball graciosos
11:05
12:17
57.000
2,3%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
22:40
23:51
94.000
1,1%
Clan TVE
H2o Cambio radical
22:16
22:39
82.000
0,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Ruido
25:07
26:17
78.000
3,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Lucha de gigantes
23:51
25:07
76.000
1,5%
Clan TVE
H2o Tres son compañía
21:53
22:16
50.000
0,6%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:29
16:59
78.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
75.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
73.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
66.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
15:48
16:29
63.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Bullet head: Trampa mortal
21:35
23:08
120.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine Blowback
23:08
24:38
100.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine Maciste en el infierno
15:35
17:11
63.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:29
49.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:17
19:26
31.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de Europa sub 23(d)
21:35
23:30
62.000
0,7%
Teledeporte
La vuelta (d) Logroño - Alto de ...
15:00
16:47
49.000
0,6%
Teledeporte
Tenis: Atp 500 (d) C. Alcaraz - H. Rune: ...
16:58
18:38
45.000
0,6%
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de Europa sub 20(d)
23:33
25:04
42.000
0,8%
Teledeporte
Natación: Campeonato del mundo (d)
19:28
21:33
35.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 20 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Justicia ciega
15:34
17:06
110.000
1,4%
Squirrel
Cine El fantasma rojo
22:00
23:42
108.000
1,3%
Squirrel
Cine Coronel creek
17:06
18:39
99.000
1,4%
Squirrel
Cine La máscara del ninja
23:43
25:11
83.000
1,6%
Squirrel
Cine El conde de Montecristo (1975)
18:39
20:23
72.000
1,2%
