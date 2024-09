Energy se desmarca con la dupla formada por 'The Rookie' y 'The Rookie: Feds'

Por Redacción |

Energy tiene un filón muy importante en los casos de 'The Rookie'. Cada domingo, la ficción estadounidense se convierte en la espina dorsal del dial negro de Mediaset, y el 29 de septiembre no ha sido una excepción. A lo largo de la jornada, Energy ha sido la temática más vista con una media del 2,6% y, además, ha conseguido la emisión más popular con un episodio de la serie de ABC que ha sido visto por 311.000 espectadores. De la misma manera, el spin-off 'The Rookie: Feds' tiene un gran rendimiento y también se cuela en un top 10 en el que destaca la irrupción de Gol Play con el directo posterior al derbi madrileño, el cual supera también los 300.000 televidentes.

