'Lo de Évole' sube a un buen 11,4%, 'Hunter Killer' (11,7%) destaca y la semifinal de 'GH Dúo' marca un 10,1%

Audiencias Domingo 1 de Marzo de 2026
11,1%
9,5%
8,5%
6,9%
6,5%
2,7%
2,5%
2,4%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
1,7%
1,5%
1,4%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%
0,4%
0,0%
0,0%
El mes de marzo arranca con un prime time bastante repartido entre dos ofertas. Por una parte, 'Lo de Évole' de laSexta crece +4,4 puntos en una semana, alcanzando un 11,4% con 1.438.000 espectadores, siendo este su segundo mejor dato de la temporada. A su vez, el cine de La 1 con 'Hunter Killer' registra un 11,7% con 1.262.000 espectadores, imponiéndose en su respectiva franja.
Sin embargo, en la franja de coincidencia de 'Lo de Évole' y 'Hunter Killer', que comprende de 22:01h a 22:46h, laSexta anota un 12,8% con 1,5 millones de espectadores y La 1 un 10,9% con 1.342.000 espectadores. En Telecinco, la semifinal de 'GH Dúo' sí mejora el 'Cuentas pendientes' del anterior domingo y firma un 10,1% con 775.000 espectadores.
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Luis Merlo: "No voy a verme en 'Top chef' igual que nunca he visto 'Aquí no hay quien viva' o 'LQSA'"
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- 'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance
Por su parte, Antena 3 y su ficción turca se dejan -0,4 puntos en una semana y 'Una nueva vida' consigue un 10% redondo con 898.000 espectadores, mientras que 'Cuarto milenio' mejora levemente +0,4 puntos y llega al 6,9% con 701.000 espectadores, manteniéndose como quinta opción de su franja.
Ion Aramendi, presentando la semifinal de 'GH Dúo'
Prime time
- 'Hunter Killer' lidera su franja con un 11,7% y más de 1,2 millones de espectadores
- +0,4 puntos para 'Cuarto milenio', que llega a un 6,9%
- Gran subida para 'Lo de Évole', que crece +4,4 puntos en una semana con Manu Sánchez (11,4%)
Película de la semana - Hunter Killer1.262.000 11,7%
Cine - Operación Napoleón479.000 9,7%
Imprescindibles251.000 2,0%
El pequeño peón251.000 2,0%
Al cielo con ella248.000 2,1%
Version española presentación - La estrella azul112.000 1,7%
Version española - La estrella azul123.000 1,8%
Antena 3 presenta - Una nueva vida1.026.000 8,1%
Una nueva vida898.000 10,0%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21639.000 5,0%
Cuarto milenio701.000 6,9%
GH Dúo: Semifinal775.000 10,1%
Lo de Évole - Manu Sánchez1.438.000 11,4%
Lo de Évole - Juan y Medio624.000 7,0%
Seyran y Sinan se casan en secreto tras los celos por Ferit en 'Una nueva vida'
Late night
- La reposición de 'Una nueva vida' cede -0,8 puntos y firma un 5,2%
- -1 punto entero para 'Cuarto milenio' y su reposición (6,7%)
- 'Lo de Évole' y sus dos emisiones del late promedian un 4%
Cine 2 - Los archivos del pentágono140.000 6,5%
Version española coloquio - La estrella azul36.000 1,0%
Cine - La mujer sin piano37.000 1,6%
Una nueva vida161.000 5,2%
Cuarto milenio231.000 6,7%
Gran madrid show151.000 7,6%
Lo de Évole - María240.000 4,8%
Lo de Évole - Camela86.000 3,1%
Makoke, colaboradora de 'Fiesta', que marca un 8,6% en Telecinco
Sobremesa y tarde
- Buen 11,9% para 'Aquí la Tierra', que congrega a 1,3 millones de espectadores
- Los 'Multicines' de Antena 3 promedian un 8% con sus tres películas
- +0,5 puntos para '¡Allá tú!', que mejora a un 8,6%
Sesión de tarde - Siete días y una vida964.000 10,8%
Sesión de tarde 2 - Una hija diferente722.000 8,0%
Sesión de tarde 3 - Flashdance866.000 8,5%
Aquí la Tierra1.388.000 11,9%
Saber y ganar: fin de semana289.000 3,2%
Grandes documentales243.000 2,7%
Zambia salvaje - la tropa del bosque277.000 3,1%
Cachalotes: una historia de familia247.000 2,8%
Fauna letal - guepardo175.000 2,0%
Documentales de La 2196.000 2,1%
El sistema solar - mundos tormentosos196.000 2,1%
España sin asfalto - de las viñas a las lonjas204.000 2,2%
Viajar en tren - Austria: Zell Am See-Krimml210.000 2,1%
Ríos - Ebro320.000 2,8%
Multicine - La salvación de Sixtine841.000 9,4%
Multicine 2 - Alguien a quien matar740.000 8,1%
Multicine 3 - El diablo en el corazón682.000 6,4%
Home cinema - Código abierto863.000 9,6%
Home cinema 2 - Lágrimas del sol780.000 8,5%
Fiesta785.000 8,6%
¡Allá tú!952.000 8,6%
La Roca463.000 5,1%
'D Corazón' marca un 9,7% tras no emitir programa el sábado por la actualidad del ataque a Irán
Mañana
- 'D Corazón' se deja -1,4 puntos en una semana, anotando un 9,7%
- Las dos emisiones de 'El precio justo' mejoran y firman un 8,5% y un 8,1%
- 4,4% para el especial de 'El objetivo' en la mañana de laSexta
Agrosfera138.000 19,7%
D Corazón584.000 9,7%
Rico rico, el documental - el bocadillo parisino27.000 3,0%
Los conciertos de La 2 - temporada de conciertos 2025-202635.000 2,2%
Medina37.000 1,6%
Buenas noticias TV27.000 1,1%
Shalom29.000 1,0%
Últimas preguntas44.000 1,4%
El dia del señor255.000 7,0%
Santa misa272.000 7,4%
Pueblo de Dios - Przemys puente de paz con Ucrania141.000 4,0%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista88.000 2,3%
Un país para leerlo - comarca de la vera95.000 2,4%
Flash moda110.000 2,5%
El escarabajo verde - la fiebre de la montaña97.000 1,8%
¡Qué animal! - cetáceos97.000 1,4%
Saber y ganar: fin de semana122.000 1,5%
Los más...78.000 3,8%
Los más osados78.000 3,8%
Centímetros cúbicos162.000 4,8%
Los más...169.000 4,6%
Los más teleaprietos169.000 4,6%
El 1%185.000 5,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - gurupina bastetana382.000 9,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata619.000 12,7%
La ruleta de la suerte1.165.000 16,6%
Love shopping tv4.000 0,8%
¡Toma salami! - informadores14.000 1,7%
¡Toma salami! - el cielo de los programas49.000 4,3%
Volando voy - A Veiga, Ourense107.000 5,1%
Volando voy - Bahía de Fornells (Menorca)209.000 6,0%
Viajeros Cuatro - Ibiza223.000 6,1%
Viajeros Cuatro - Sur de Mallorca251.000 5,6%
Minutos musicales1.000 0,1%
Enphorma3.000 0,3%
Love shopping tv3.000 0,2%
Got Talent España: momentazos116.000 6,1%
Got Talent España339.000 9,9%
El precio justo358.000 8,5%
El precio justo549.000 8,1%
Equipo de investigación - coches robados48.000 5,5%
Aruser@s weekend127.000 5,3%
Equipo de investigación - butroneros123.000 3,4%
El objetivo: especial 8M: las mujeres de Irán164.000 4,4%
Informativos
En la primera edición de informativos del domingo 1 de marzo, Antena 3 ha sido la cadena líder con un 22,4% y más de dos millones de espectadores, mientras que en la noche ha estado mucho más ajustado. La 1 marcaba un 13,7% con 1,2 millones de espectadores en el mediodía, manteniéndose como segunda opción, pero en la noche 'Telediario de fin de semana 2' ha sido el informativo más visto con un 13,9% y 1.763.000 espectadores, mientras que el de Antena 3 registraba un 13,9% con 1.747.000.
Fin de semana 24h99.000 17,9%
Fin de semana 24h430.000 14,8%
Teled. fin semana 11.232.000 13,7%
Teled. fin semana 21.763.000 13,9%
Antena 3 noticias 1 fin de semana2.006.000 22,4%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.747.000 13,9%
Noticias Cuatro 1463.000 6,8%
El desmarque Cuatro 1371.000 4,2%
Noticias Cuatro 2971.000 9,1%
Informativos Telecinco 15:00735.000 8,2%
Informativos Telecinco 21:001.040.000 8,3%
laSexta noticias: especial - Jamenei, eliminado424.000 9,1%
laSexta noticias 14h750.000 10,9%
La sexta deportes 1404.000 4,6%
laSexta noticias 20h983.000 9,1%
La sexta deportes 2642.000 5,0%