'Lo de Évole' sube a un buen 11,4%, 'Hunter Killer' (11,7%) destaca y la semifinal de 'GH Dúo' marca un 10,1%

El mes de marzo arranca con un prime time bastante repartido entre dos ofertas. Por una parte, 'Lo de Évole' de laSexta crece +4,4 puntos en una semana, alcanzando un 11,4% con 1.438.000 espectadores, siendo este su segundo mejor dato de la temporada. A su vez, el cine de La 1 con 'Hunter Killer' registra un 11,7% con 1.262.000 espectadores, imponiéndose en su respectiva franja.

Sin embargo, en la franja de coincidencia de 'Lo de Évole' y 'Hunter Killer', que comprende de 22:01h a 22:46h, laSexta anota un 12,8% con 1,5 millones de espectadores y La 1 un 10,9% con 1.342.000 espectadores. En Telecinco, la semifinal de 'GH Dúo' sí mejora el 'Cuentas pendientes' del anterior domingo y firma un 10,1% con 775.000 espectadores.

Por su parte, Antena 3 y su ficción turca se dejan -0,4 puntos en una semana y 'Una nueva vida' consigue un 10% redondo con 898.000 espectadores, mientras que 'Cuarto milenio' mejora levemente +0,4 puntos y llega al 6,9% con 701.000 espectadores, manteniéndose como quinta opción de su franja.

Ion Aramendi, presentando la semifinal de 'GH Dúo'

Prime time

'Hunter Killer' lidera su franja con un 11,7% y más de 1,2 millones de espectadores

+0,4 puntos para 'Cuarto milenio', que llega a un 6,9%

Gran subida para 'Lo de Évole', que crece +4,4 puntos en una semana con Manu Sánchez (11,4%)

La 1

Película de la semana - Hunter Killer1.262.000 11,7% Cine - Operación Napoleón479.000 9,7%

La 2

Imprescindibles251.000 2,0% El pequeño peón251.000 2,0% Al cielo con ella248.000 2,1% Version española presentación - La estrella azul112.000 1,7% Version española - La estrella azul123.000 1,8%

Antena 3

Antena 3 presenta - Una nueva vida1.026.000 8,1% Una nueva vida898.000 10,0%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21639.000 5,0% Cuarto milenio701.000 6,9%

Telecinco

GH Dúo: Semifinal775.000 10,1%

laSexta

Lo de Évole - Manu Sánchez1.438.000 11,4% Lo de Évole - Juan y Medio624.000 7,0%

Seyran y Sinan se casan en secreto tras los celos por Ferit en 'Una nueva vida'

Late night

La reposición de 'Una nueva vida' cede -0,8 puntos y firma un 5,2%

-1 punto entero para 'Cuarto milenio' y su reposición (6,7%)

'Lo de Évole' y sus dos emisiones del late promedian un 4%

La 1

Cine 2 - Los archivos del pentágono140.000 6,5%

La 2

Version española coloquio - La estrella azul36.000 1,0% Cine - La mujer sin piano37.000 1,6%

Antena 3

Una nueva vida161.000 5,2%

Cuatro

Cuarto milenio231.000 6,7%

Telecinco

Gran madrid show151.000 7,6%

laSexta

Lo de Évole - María240.000 4,8% Lo de Évole - Camela86.000 3,1%

Makoke, colaboradora de 'Fiesta', que marca un 8,6% en Telecinco

Sobremesa y tarde

Buen 11,9% para 'Aquí la Tierra', que congrega a 1,3 millones de espectadores

Los 'Multicines' de Antena 3 promedian un 8% con sus tres películas

+0,5 puntos para '¡Allá tú!', que mejora a un 8,6%

La 1

Sesión de tarde - Siete días y una vida964.000 10,8% Sesión de tarde 2 - Una hija diferente722.000 8,0% Sesión de tarde 3 - Flashdance866.000 8,5% Aquí la Tierra1.388.000 11,9%

La 2

Saber y ganar: fin de semana289.000 3,2% Grandes documentales243.000 2,7% Zambia salvaje - la tropa del bosque277.000 3,1% Cachalotes: una historia de familia247.000 2,8% Fauna letal - guepardo175.000 2,0% Documentales de La 2196.000 2,1% El sistema solar - mundos tormentosos196.000 2,1% España sin asfalto - de las viñas a las lonjas204.000 2,2% Viajar en tren - Austria: Zell Am See-Krimml210.000 2,1% Ríos - Ebro320.000 2,8%

Antena 3

Multicine - La salvación de Sixtine841.000 9,4% Multicine 2 - Alguien a quien matar740.000 8,1% Multicine 3 - El diablo en el corazón682.000 6,4%

Cuatro

Home cinema - Código abierto863.000 9,6% Home cinema 2 - Lágrimas del sol780.000 8,5%

Telecinco

Fiesta785.000 8,6% ¡Allá tú!952.000 8,6%

laSexta

La Roca463.000 5,1%

'D Corazón' marca un 9,7% tras no emitir programa el sábado por la actualidad del ataque a Irán

Mañana

'D Corazón' se deja -1,4 puntos en una semana, anotando un 9,7%

Las dos emisiones de 'El precio justo' mejoran y firman un 8,5% y un 8,1%

4,4% para el especial de 'El objetivo' en la mañana de laSexta

La 1

Agrosfera138.000 19,7% D Corazón584.000 9,7%

La 2

Rico rico, el documental - el bocadillo parisino27.000 3,0% Los conciertos de La 2 - temporada de conciertos 2025-202635.000 2,2% Medina37.000 1,6% Buenas noticias TV27.000 1,1% Shalom29.000 1,0% Últimas preguntas44.000 1,4% El dia del señor255.000 7,0% Santa misa272.000 7,4% Pueblo de Dios - Przemys puente de paz con Ucrania141.000 4,0% Un país en bicicleta, diario de una ciclista88.000 2,3% Un país para leerlo - comarca de la vera95.000 2,4% Flash moda110.000 2,5% El escarabajo verde - la fiebre de la montaña97.000 1,8% ¡Qué animal! - cetáceos97.000 1,4% Saber y ganar: fin de semana122.000 1,5%

Antena 3

Los más...78.000 3,8% Los más osados78.000 3,8% Centímetros cúbicos162.000 4,8% Los más...169.000 4,6% Los más teleaprietos169.000 4,6% El 1%185.000 5,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - gurupina bastetana382.000 9,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - jarretes de cordero con salsa de verduras y puré de patata619.000 12,7% La ruleta de la suerte1.165.000 16,6%

Cuatro

Love shopping tv4.000 0,8% ¡Toma salami! - informadores14.000 1,7% ¡Toma salami! - el cielo de los programas49.000 4,3% Volando voy - A Veiga, Ourense107.000 5,1% Volando voy - Bahía de Fornells (Menorca)209.000 6,0% Viajeros Cuatro - Ibiza223.000 6,1% Viajeros Cuatro - Sur de Mallorca251.000 5,6%

Telecinco

Minutos musicales1.000 0,1% Enphorma3.000 0,3% Love shopping tv3.000 0,2% Got Talent España: momentazos116.000 6,1% Got Talent España339.000 9,9% El precio justo358.000 8,5% El precio justo549.000 8,1%

laSexta

Equipo de investigación - coches robados48.000 5,5% Aruser@s weekend127.000 5,3% Equipo de investigación - butroneros123.000 3,4% El objetivo: especial 8M: las mujeres de Irán164.000 4,4%

Informativos

En la primera edición de informativos del domingo 1 de marzo, Antena 3 ha sido la cadena líder con un 22,4% y más de dos millones de espectadores, mientras que en la noche ha estado mucho más ajustado. La 1 marcaba un 13,7% con 1,2 millones de espectadores en el mediodía, manteniéndose como segunda opción, pero en la noche 'Telediario de fin de semana 2' ha sido el informativo más visto con un 13,9% y 1.763.000 espectadores, mientras que el de Antena 3 registraba un 13,9% con 1.747.000.

La 1

Fin de semana 24h99.000 17,9% Fin de semana 24h430.000 14,8% Teled. fin semana 11.232.000 13,7% Teled. fin semana 21.763.000 13,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.006.000 22,4% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.747.000 13,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1463.000 6,8% El desmarque Cuatro 1371.000 4,2% Noticias Cuatro 2971.000 9,1%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00735.000 8,2% Informativos Telecinco 21:001.040.000 8,3%

laSexta

laSexta noticias: especial - Jamenei, eliminado424.000 9,1% laSexta noticias 14h750.000 10,9% La sexta deportes 1404.000 4,6% laSexta noticias 20h983.000 9,1% La sexta deportes 2642.000 5,0%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas