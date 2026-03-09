'The Rookie' (2,8%) lidera con doble entrega y el cine de Trece (3,6%) sigue fuerte

Por Redacción | |

Energy domina la jornada del domingo 8 de marzo de 2026 al promediar un 2,5%, seguido de Neox (2,3%) y Trece (2,2%). La ficción estadounidense 'The Rookie' coloca cuatro episodios en el ranking de los espacios más vistos en TDT. Su entrega en el prime time lidera con 344.000 espectadores y un 2,8% de cuota de pantalla en Energy. Mientras que el cine de Trece continúa fuerte con dos largometrajes entre lo más destacado: 'Currito de la cruz' (3,6%) y 'El más valiente entre mil' (3,1%)

