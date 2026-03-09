'The Rookie' (2,8%) lidera con doble entrega y el cine de Trece (3,6%) sigue fuerte

Energy domina la jornada del domingo 8 de marzo de 2026 al promediar un 2,5%, seguido de Neox (2,3%) y Trece (2,2%). La ficción estadounidense 'The Rookie' coloca cuatro episodios en el ranking de los espacios más vistos en TDT. Su entrega en el prime time lidera con 344.000 espectadores y un 2,8% de cuota de pantalla en Energy. Mientras que el cine de Trece continúa fuerte con dos largometrajes entre lo más destacado: 'Currito de la cruz' (3,6%) y 'El más valiente entre mil' (3,1%)
Ranking cadenas TDT Domingo, 8 de Marzo de 2026
2,5%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,5%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,5%
Ranking programas TDT Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie
22:11
23:01
344.000
2,8%
The Rookie - La restricción
21:15
22:11
343.000
2,6%
Viva el cine español.tv - Currito de la Cruz (1965) ...
16:30
18:33
339.000
3,6%
Cine - El señor de los anillos: el retorno del rey ...
15:25
20:13
331.000
3,4%
Cine - El más valiente entre mil
18:42
20:48
320.000
3,1%
The Rookie - Tarjeta de asistencia
20:19
21:15
307.000
2,6%
The Rookie
23:01
23:55
296.000
3,0%
Batalla de restaurantes
20:58
22:14
284.000
2,2%
Mad movie presentación - The guardian
22:15
22:20
276.000
2,1%
Cine - El protector (The marksman)
20:19
22:15
275.000
2,2%
Ranking Energy (2,5%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie
22:11
23:01
344.000
2,8%
The Rookie - La restricción
21:15
22:11
343.000
2,6%
The Rookie - Tarjeta de asistencia
20:19
21:15
307.000
2,6%
The Rookie
23:01
23:55
296.000
3,0%
The rookie land
17:44
26:30
225.000
2,5%
Ranking Neox (2,3%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - El señor de los anillos: el retorno del rey ...
15:25
20:13
331.000
3,4%
Los Simpson
14:58
15:25
234.000
2,5%
Los Simpson
14:06
14:32
226.000
3,1%
Los Simpson
13:46
14:06
225.000
3,7%
Los Simpson
14:32
14:58
201.000
2,4%
Ranking TRECE (2,2%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español.tv - Currito de la Cruz (1965) ...
16:30
18:33
339.000
3,6%
Cine - El más valiente entre mil
18:42
20:48
320.000
3,1%
Tu cine - Los últimos hombres duros
20:49
22:30
274.000
2,1%
Viva el cine español.tv - Sangre en el ruedo ...
14:44
16:30
229.000
2,4%
Cine - Cobra, el brazo fuerte de la ley
22:30
23:58
196.000
1,9%
Ranking FDF (2,0%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - un viaje a Cuenca, dos ...
20:17
22:13
223.000
1,8%
La que se avecina - un santo bilingüe, un topo doble ...
14:56
16:52
194.000
2,1%
El pueblo
16:52
18:29
189.000
2,0%
La que se avecina - Un yonqui centenario, un inquilino ...
18:29
20:17
171.000
1,7%
Cine - Código abierto
22:20
24:18
158.000
1,6%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mad movie presentación - The guardian
22:15
22:20
276.000
2,1%
Cine - El protector (The marksman)
20:19
22:15
275.000
2,2%
Cine - Setup
18:45
20:19
244.000
2,4%
Cine - Wasabi: el trato sucio de la mafia
15:27
17:08
213.000
2,2%
Cine - Desde París con amor
17:08
18:45
200.000
2,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h: en directo - Yolanda Díaz ...
11:59
12:06
190.000
4,9%
Fin de semana 24h
22:00
22:30
180.000
1,4%
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
176.000
1,9%
Fin de semana 24h
10:08
14:55
176.000
3,7%
Deportes 1
15:42
15:50
168.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico - Trois Rivieres
22:01
23:02
272.000
2,2%
Crimen en el trópico - Morne blanc
23:02
24:02
209.000
2,2%
Crimen más allá del paraíso
16:38
22:01
192.000
1,8%
Crimen en el trópico - O'mullane
24:02
25:02
128.000
2,3%
Crimen en el paraíso
10:00
16:38
91.000
1,5%
Ranking Divinity (1,7%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños - Jessica y Rob
20:20
21:18
156.000
1,3%
La casa de mis sueños - Amber
19:24
20:20
148.000
1,4%
Tu casa a juicio
14:41
15:45
145.000
1,6%
Tu casa a juicio
10:08
10:57
145.000
4,4%
La casa de mis sueños - Olivia
21:18
22:22
138.000
1,0%
Ranking DMAX (1,7%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:30
21:52
247.000
1,9%
Control de fronteras: España
22:00
22:22
222.000
1,7%
Control de carreteras
19:37
20:00
218.000
2,1%
Control de fronteras: España
22:30
22:52
216.000
1,8%
Tesoros al descubierto - El busto de nefertiti ...
17:52
18:45
204.000
2,2%
Ranking Mega (España) (1,7%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
20:58
22:14
284.000
2,2%
Batalla de restaurantes
22:14
23:45
242.000
2,2%
Pesadilla en la cocina
19:48
20:58
178.000
1,6%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
164.000
4,1%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
137.000
1,7%
Ranking Squirrel (1,5%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Conspiración de poder
21:24
22:03
247.000
1,9%
Conspiración de poder
20:44
21:24
227.000
1,8%
Conspiración de poder
20:01
20:44
215.000
1,9%
Cine - El regreso de Falcon
22:03
23:37
177.000
1,5%
Conspiración de poder
19:18
20:01
172.000
1,7%
Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:03
21:12
251.000
2,0%
Pasión de gavilanes
21:42
22:01
247.000
1,9%
Pasión de gavilanes
21:12
21:42
245.000
1,9%
La tormenta
20:09
21:03
192.000
1,7%
La tormenta
19:17
20:09
131.000
1,3%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos - la historia de J.T. ...
19:16
21:05
155.000
1,4%
Dra. Emma: clínica dermatológica
21:05
22:03
122.000
0,9%
Dra. Emma: clínica dermatológica
22:04
23:02
91.000
0,7%
Dra. Emma: clínica dermatológica
23:02
24:00
83.000
0,9%
Enemigos cercanos - medio bocadillo
24:00
24:57
79.000
1,4%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La patrulla canina
12:04
12:14
121.000
3,1%
Bluey
18:13
18:20
118.000
1,3%
Bluey
17:59
18:06
109.000
1,2%
La patrulla canina
12:14
12:26
106.000
2,7%
Bluey
17:51
17:58
105.000
1,1%
Ranking Boing (0,9%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
20:42
20:53
135.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
20:29
20:42
126.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
21:29
21:40
124.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
21:00
21:11
121.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
21:40
21:51
116.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: liga española resumen - Ath.Bilbao-Barcelona ...
14:49
15:01
137.000
1,6%
Fútbol: liga española - Villarreal-Elche ...
14:01
15:54
136.000
1,6%
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:08
24:02
105.000
1,1%
Estudio estadio: la previa
21:14
23:08
86.000
0,7%
Fútbol: liga española 2 D resumen - jornada ...
20:14
21:08
86.000
0,7%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 8 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:57
17:59
86.000
0,9%
Caso cerrado
19:50
20:44
85.000
0,8%
Caso cerrado
15:56
16:57
83.000
0,9%
Crímenes en Los Ángeles - la última fotografía ...