FórmulaTV
Noticias
Audiencias TDT
'Pasión de gavilanes' se eleva a lo más visto y Energy (2,6%) conquista la jornada con sus procedimentales
AUDIENCIAS TDT 7 DE MARZO
'Pasión de gavilanes' se eleva a lo más visto y Energy (2,6%) conquista la jornada con sus procedimentales
La afamada telenovela colombiana lidera el top 10 con un 2,4% y 263.000 espectadores.
Por |
Redacción Publicado:
Lunes 9 Marzo 2026 09:17 (hace 4 horas)
Audiencias Sábado 7 de Marzo de 2026
10,9%
10,4%
7,7%
6,9%
6,6%
2,6%
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,5%
1,4%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,0%
0,0%
Energy se alza como la cadena líder del primer sábado de febrero al alcanzar un 2,6%. Este dato se debe al buen hacer de sus series procedimentales, pues coloca cinco de ellas en el top 10. Aunque ninguna consigue el primer puesto, 'Mentes criminales' logra el bronce con un 2,9%. Los otros cuatro huecos son para ' CSI: Nueva York'.
Pero lo más visto del día ha sido '
Pasión de Gavilanes'. Los tres episodios emitidos de la telenovela colombiana aparecen en el ranking, consiguiendo uno de ellos un 2,4% y 263.000 espectadores en la noche. Por otro lado, este día no ha dejado un top 10 muy repartido y los dos espacios restantes son para Atreseries con '. Crimen en el trópico'
Fotograma de 'Mentes criminales'
Ranking cadenas TDT Sábado, 7 de Marzo de 2026
2,6%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6% Ranking programas TDT Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:50
22:35
263.000
2,4%
Pasión de gavilanes
22:35
23:00
256.000
2,3%
Mentes criminales - Amelia Porter
16:51
17:49
254.000
2,9%
Crimen en el trópico - Plage n 6
22:01
23:04
253.000
2,3%
CSI: Nueva York - Reglas de incertidumbre
17:49
18:47
250.000
2,9%
CSI: Nueva York - Muerto por dentro
22:23
23:03
249.000
2,3%
CSI: Nueva York - Descansa en paz, Marina
19:28
20:24
244.000
2,9%
Crimen en el trópico - Sainte-Marie
23:04
24:19
243.000
2,6%
CSI: Nueva York - El caldero de oro
18:47
19:28
236.000
2,9%
Pasión de gavilanes
21:08
21:50
236.000
2,3%
Ranking Energy (
2,6%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales - Amelia Porter
16:51
17:49
254.000
2,9%
CSI: Nueva York - Reglas de incertidumbre
17:49
18:47
250.000
2,9%
CSI: Nueva York - Muerto por dentro
22:23
23:03
249.000
2,3%
CSI: Nueva York - Descansa en paz, Marina
19:28
20:24
244.000
2,9%
CSI: Nueva York - El caldero de oro
18:47
19:28
236.000
2,9%
Ranking FDF (
2,2%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Una presidenta capacitista, un ...
14:47
16:42
193.000
2,1%
Cine - Venganza (In the blood)
22:20
24:25
185.000
1,9%
El pueblo
16:42
18:28
172.000
2,0%
La que se avecina - Un sabotaje, una mami coleguiti y ...
20:19
22:13
165.000
1,6%
La que se avecina - Un vacío de poder, una inutilidad ...
18:28
20:19
162.000
1,9%
Ranking Atreseries (
2,1%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico - Plage n 6
22:01
23:04
253.000
2,3%
Crimen en el trópico - Sainte-Marie
23:04
24:19
243.000
2,6%
Crimen más allá del paraíso
16:35
22:01
170.000
1,9%
Crimen en el paraíso
10:30
16:35
121.000
2,1%
Crimen en el trópico - Fort-de-France
24:19
25:08
106.000
1,7%
Ranking Neox (
2,0%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - El señor de los anillos: La comunidad del ...
15:39
19:37
227.000
2,6%
Cine - El señor de los anillos: Las dos torres ...
21:57
26:24
172.000
2,3%
Los Simpson
14:22
14:48
166.000
2,2%
Los Simpson
14:48
15:14
151.000
1,8%
Los Simpson
15:14
15:38
148.000
1,7%
Ranking TRECE (
1,8%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine - War Horse (Caballo de batalla)
19:31
22:00
232.000
2,5%
Cine - El mensajero (Snitch)
22:00
23:52
218.000
2,1%
Cine - El tren de las 3:10 de James Mangold ...
17:07
19:31
193.000
2,3%
Cine - Doom
23:52
25:29
109.000
1,7%
Cine - El truco final (El prestigio)
14:45
17:07
105.000
1,2%
Ranking BEMADtv (
1,8%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Astérix y Obélix misión Cleopatra ...
17:20
19:16
190.000
2,2%
Cine - Corazón de tinta
19:16
20:57
189.000
2,2%
Cine - Como Dios
20:57
22:32
168.000
1,6%
Cine - Astérix y Obélix contra César
15:27
17:20
165.000
1,8%
Cine - Socios y sabuesos
13:36
15:27
105.000
1,4%
Ranking Divinity (
1,7%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños - Dan y Brittany
21:19
22:24
166.000
1,5%
The Resident
22:25
23:05
164.000
1,5%
La casa de mis sueños - Morgan y Kristin
20:23
21:19
155.000
1,6%
The Resident
23:05
24:00
153.000
1,6%
La casa de mis sueños - Delicia y Dwayne
18:42
19:27
149.000
1,8%
Ranking Canal 24 Horas (
1,7%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
10:01
14:25
173.000
4,5%
Audiencia abierta
14:25
14:56
165.000
2,1%
Telediario fin semana 1
14:57
15:43
158.000
1,8%
Deportes 1
15:43
15:50
156.000
1,7%
Parlamento
15:50
16:19
118.000
1,3%
Ranking DMAX (
1,5%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tesoros perdidos de Roma - Los secretos del gran muro ...
16:51
17:50
189.000
2,2%
Tesoros perdidos de Roma - El palacio perdido de ...
15:52
16:51
157.000
1,7%
091 alerta policía
21:01
21:53
128.000
1,2%
Tesoros perdidos de Roma - El gemelo perdido de ...
17:51
18:45
128.000
1,5%
Seprona en acción
18:45
19:07
117.000
1,4%
Ranking Nova (
1,4%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:50
22:35
263.000
2,4%
Pasión de gavilanes
22:35
23:00
256.000
2,3%
Pasión de gavilanes
21:08
21:50
236.000
2,3%
La tormenta
19:56
20:44
184.000
2,1%
La tormenta
20:44
21:07
174.000
1,8%
Ranking Squirrel (
1,3%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Extremadamente peligrosa
17:27
19:05
200.000
2,3%
Cine - El dorado: La ciudad del oro
15:56
17:27
156.000
1,7%
Cine - County Line
19:05
20:31
128.000
1,5%
Cine - Legal Action
20:31
22:01
122.000
1,2%
Cine - Tierra de nadie
22:01
23:44
86.000
0,8%
Ranking DKiss (
1,1%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sí, quiero ese vestido
15:26
16:24
115.000
1,3%
Sí, quiero ese vestido con Gok
14:33
15:26
115.000
1,4%
Sí, quiero ese vestido
16:24
17:23
84.000
0,9%
Sí, quiero ese vestido con Gok
13:37
14:33
79.000
1,3%
Clínica capilar
21:01
22:00
78.000
0,7%
Ranking Mega (España) (
1,0%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:04
22:24
121.000
1,1%
Batalla de restaurantes
22:24
23:56
109.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
23:56
25:27
97.000
1,5%
Pesadilla en la cocina
18:37
19:48
86.000
1,0%
Pesadilla en la cocina
19:48
21:04
85.000
0,9%
Ranking Clan TVE (
0,9%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
10:18
10:25
127.000
4,6%
Bluey
10:26
10:33
123.000
4,4%
Bluey
10:33
10:40
119.000
4,2%
Bluey
10:11
10:18
115.000
4,1%
La patrulla canina
12:04
12:15
114.000
3,4%
Ranking Boing (
0,9%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
21:13
21:24
107.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
14:17
14:27
102.000
1,5%
Cine - Doraemon y el viaje a la Luna
21:32
23:30
94.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
21:03
21:13
90.000
0,9%
El show de Tom y Jerry
18:01
18:08
89.000
1,0%
Ranking Ten (
0,8%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:26
20:24
126.000
1,5%
Caso cerrado
15:28
16:30
107.000
1,2%
Caso cerrado
18:32
19:26
99.000
1,2%
Caso cerrado
17:34
18:32
81.000
0,9%
Caso cerrado
16:30
17:34
73.000
0,8%
Ranking Teledeporte (
0,6%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:02
24:00
108.000
1,1%
Fútbol: Liga española resumen - Celta Vigo-R. Madrid ...
20:07
20:19
89.000
1,0%
Balonmano: Clasificación campeonato de Europa ...
19:32
20:56
75.000
0,9%
Estudio estadio: Tiempo extra
24:00
25:07
58.000
0,9%
Estudio estadio: La previa
21:13
23:02
49.000
0,5%
Ver todos los comentarios
Recomendamos
Lo más visto
1 Mujeres en los concursos de televisión: una asignatura pendiente más allá de las azafatas
2 Carlota Corredera no descarta dar detalles de su despido de Mediaset: "Tuve ofertas para hacer documentales"
3 'Supervivientes: Conexión Honduras' (14,2%) lidera ante 'Una nueva vida' (10,1%) y 'Wonder Woman' (8,3%)
4 'Got talent' (8,4%) cae a quinta opción con un nuevo mínimo de temporada y 'Atrapa un millón' (10,8%) lidera
5 'El desafío' (13,2%) mantiene su liderazgo a la baja ante un '¡De viernes!' (11,1%) que coge aire
6 Paz Padilla recuerda su "papel" como presentadora en 'Sálvame': "He sufrido bastante"
7 'Pasión de gavilanes' se eleva a lo más visto y Energy (2,6%) conquista la jornada con sus procedimentales
8 Jorge Javier Vázquez responde con ironía a Los Morancos: "Quizá no me reconozcas"
9 'The Rookie' (2,8%) lidera con doble entrega y el cine de Trece (3,6%) sigue fuerte
10 Grison señala el gran peaje de saltar a TVE con 'La revuelta': "Ha habido más hate"
Top Series
1
El joven Sherlock 2026 - Act
8,4
2
Cómo llegar al cielo desde Belfast 2026 - Act
5,9
3
Stranger Things 2016 - 2025
8,3
4
Vis a vis 2015 - 2019
8,4
5
La que se avecina 2007 - Act
8,3
6
Euphoria 2019 - Act
8,1
7
La Casa de Papel 2017 - 2021
8,6
8
Juego de Tronos 2011 - 2019
8,2
9
Los Bridgerton 2020 - Act
8,2
10
The Good Doctor 2017 - 2024
8,4