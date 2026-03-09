FormulaTV
Conectar
Última hora Dimite el secretario general de NNGG del PP y pide el voto para VOX

AUDIENCIAS TDT 7 DE MARZO

'Pasión de gavilanes' se eleva a lo más visto y Energy (2,6%) conquista la jornada con sus procedimentales

La afamada telenovela colombiana lidera el top 10 con un 2,4% y 263.000 espectadores.

'Pasión de gavilanes' se eleva a lo más visto y Energy (2,6%) conquista la jornada con sus procedimentales
Por RedacciónPublicado: Lunes 9 Marzo 2026 09:17 (hace 4 horas)

Audiencias Sábado 7 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    10,9%

  • logola1

    10,4%

  • logotelecinco

    7,7%

  • logocuatro

    6,9%

  • logolasexta

    6,6%

  • logoenergy

    2,6%

  • logola2

    2,2%

  • logofdf

    2,2%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logoneox

    2,0%

  • logo13tv

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,7%

  • logodivinity

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,5%

  • logonova

    1,4%

  • logodkiss

    1,1%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logoboing

    0,9%

  • logoten

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Energy se alza como la cadena líder del primer sábado de febrero al alcanzar un 2,6%. Este dato se debe al buen hacer de sus series procedimentales, pues coloca cinco de ellas en el top 10. Aunque ninguna consigue el primer puesto, 'Mentes criminales' logra el bronce con un 2,9%. Los otros cuatro huecos son para 'CSI: Nueva York'.

Pero lo más visto del día ha sido 'Pasión de Gavilanes'. Los tres episodios emitidos de la telenovela colombiana aparecen en el ranking, consiguiendo uno de ellos un 2,4% y 263.000 espectadores en la noche. Por otro lado, este día no ha dejado un top 10 muy repartido y los dos espacios restantes son para Atreseries con 'Crimen en el trópico'.

Fotograma de &#39;Mentes criminales&#39;
Fotograma de 'Mentes criminales'
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Sábado, 7 de Marzo de 2026

Energy 2,6%

FDF 2,2%

Atreseries 2,1%

Neox 2,0%

TRECE 1,8%

BEMADtv 1,8%

Divinity 1,7%

Canal 24 Horas 1,7%

DMAX 1,5%

Nova 1,4%

Squirrel 1,3%

DKiss 1,1%

Mega (España) 1,0%

Clan TVE 0,9%

Boing 0,9%

Ten 0,8%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,6%

Ranking programas TDT Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:50
22:35
263.000
2,4%
Nova
Pasión de gavilanes
22:35
23:00
256.000
2,3%
Energy
Mentes criminales - Amelia Porter
16:51
17:49
254.000
2,9%
Atreseries
Crimen en el trópico - Plage n 6
22:01
23:04
253.000
2,3%
Energy
CSI: Nueva York - Reglas de incertidumbre
17:49
18:47
250.000
2,9%
Energy
CSI: Nueva York - Muerto por dentro
22:23
23:03
249.000
2,3%
Energy
CSI: Nueva York - Descansa en paz, Marina
19:28
20:24
244.000
2,9%
Atreseries
Crimen en el trópico - Sainte-Marie
23:04
24:19
243.000
2,6%
Energy
CSI: Nueva York - El caldero de oro
18:47
19:28
236.000
2,9%
Nova
Pasión de gavilanes
21:08
21:50
236.000
2,3%

Ranking Energy (2,6%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales - Amelia Porter
16:51
17:49
254.000
2,9%
Energy
CSI: Nueva York - Reglas de incertidumbre
17:49
18:47
250.000
2,9%
Energy
CSI: Nueva York - Muerto por dentro
22:23
23:03
249.000
2,3%
Energy
CSI: Nueva York - Descansa en paz, Marina
19:28
20:24
244.000
2,9%
Energy
CSI: Nueva York - El caldero de oro
18:47
19:28
236.000
2,9%

Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Una presidenta capacitista, un ...
14:47
16:42
193.000
2,1%
FDF
Cine - Venganza (In the blood)
22:20
24:25
185.000
1,9%
FDF
El pueblo
16:42
18:28
172.000
2,0%
FDF
La que se avecina - Un sabotaje, una mami coleguiti y ...
20:19
22:13
165.000
1,6%
FDF
La que se avecina - Un vacío de poder, una inutilidad ...
18:28
20:19
162.000
1,9%

Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico - Plage n 6
22:01
23:04
253.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el trópico - Sainte-Marie
23:04
24:19
243.000
2,6%
Atreseries
Crimen más allá del paraíso
16:35
22:01
170.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:30
16:35
121.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el trópico - Fort-de-France
24:19
25:08
106.000
1,7%

Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine - El señor de los anillos: La comunidad del ...
15:39
19:37
227.000
2,6%
Neox
Cine - El señor de los anillos: Las dos torres ...
21:57
26:24
172.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:22
14:48
166.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:48
15:14
151.000
1,8%
Neox
Los Simpson
15:14
15:38
148.000
1,7%

Ranking TRECE (1,8%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine - War Horse (Caballo de batalla)
19:31
22:00
232.000
2,5%
TRECE
Cine - El mensajero (Snitch)
22:00
23:52
218.000
2,1%
TRECE
Cine - El tren de las 3:10 de James Mangold ...
17:07
19:31
193.000
2,3%
TRECE
Cine - Doom
23:52
25:29
109.000
1,7%
TRECE
Cine - El truco final (El prestigio)
14:45
17:07
105.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Astérix y Obélix misión Cleopatra ...
17:20
19:16
190.000
2,2%
BEMADtv
Cine - Corazón de tinta
19:16
20:57
189.000
2,2%
BEMADtv
Cine - Como Dios
20:57
22:32
168.000
1,6%
BEMADtv
Cine - Astérix y Obélix contra César
15:27
17:20
165.000
1,8%
BEMADtv
Cine - Socios y sabuesos
13:36
15:27
105.000
1,4%

Ranking Divinity (1,7%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños - Dan y Brittany
21:19
22:24
166.000
1,5%
Divinity
The Resident
22:25
23:05
164.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños - Morgan y Kristin
20:23
21:19
155.000
1,6%
Divinity
The Resident
23:05
24:00
153.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños - Delicia y Dwayne
18:42
19:27
149.000
1,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:01
14:25
173.000
4,5%
Canal 24 Horas
Audiencia abierta
14:25
14:56
165.000
2,1%
Canal 24 Horas
Telediario fin semana 1
14:57
15:43
158.000
1,8%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:43
15:50
156.000
1,7%
Canal 24 Horas
Parlamento
15:50
16:19
118.000
1,3%

Ranking DMAX (1,5%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tesoros perdidos de Roma - Los secretos del gran muro ...
16:51
17:50
189.000
2,2%
DMAX
Tesoros perdidos de Roma - El palacio perdido de ...
15:52
16:51
157.000
1,7%
DMAX
091 alerta policía
21:01
21:53
128.000
1,2%
DMAX
Tesoros perdidos de Roma - El gemelo perdido de ...
17:51
18:45
128.000
1,5%
DMAX
Seprona en acción
18:45
19:07
117.000
1,4%

Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:50
22:35
263.000
2,4%
Nova
Pasión de gavilanes
22:35
23:00
256.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
21:08
21:50
236.000
2,3%
Nova
La tormenta
19:56
20:44
184.000
2,1%
Nova
La tormenta
20:44
21:07
174.000
1,8%

Ranking Squirrel (1,3%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - Extremadamente peligrosa
17:27
19:05
200.000
2,3%
Squirrel
Cine - El dorado: La ciudad del oro
15:56
17:27
156.000
1,7%
Squirrel
Cine - County Line
19:05
20:31
128.000
1,5%
Squirrel
Cine - Legal Action
20:31
22:01
122.000
1,2%
Squirrel
Cine - Tierra de nadie
22:01
23:44
86.000
0,8%

Ranking DKiss (1,1%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Sí, quiero ese vestido
15:26
16:24
115.000
1,3%
DKiss
Sí, quiero ese vestido con Gok
14:33
15:26
115.000
1,4%
DKiss
Sí, quiero ese vestido
16:24
17:23
84.000
0,9%
DKiss
Sí, quiero ese vestido con Gok
13:37
14:33
79.000
1,3%
DKiss
Clínica capilar
21:01
22:00
78.000
0,7%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:04
22:24
121.000
1,1%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:24
23:56
109.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:56
25:27
97.000
1,5%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:37
19:48
86.000
1,0%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:48
21:04
85.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
10:18
10:25
127.000
4,6%
Clan TVE
Bluey
10:26
10:33
123.000
4,4%
Clan TVE
Bluey
10:33
10:40
119.000
4,2%
Clan TVE
Bluey
10:11
10:18
115.000
4,1%
Clan TVE
La patrulla canina
12:04
12:15
114.000
3,4%

Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:13
21:24
107.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:17
14:27
102.000
1,5%
Boing
Cine - Doraemon y el viaje a la Luna
21:32
23:30
94.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:03
21:13
90.000
0,9%
Boing
El show de Tom y Jerry
18:01
18:08
89.000
1,0%

Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:26
20:24
126.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
15:28
16:30
107.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
18:32
19:26
99.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
17:34
18:32
81.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
16:30
17:34
73.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Sábado, 7 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:02
24:00
108.000
1,1%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen - Celta Vigo-R. Madrid ...
20:07
20:19
89.000
1,0%
Teledeporte
Balonmano: Clasificación campeonato de Europa ...
19:32
20:56
75.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: Tiempo extra
24:00
25:07
58.000
0,9%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
21:13
23:02
49.000
0,5%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas