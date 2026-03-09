'Pasión de gavilanes' se eleva a lo más visto y Energy (2,6%) conquista la jornada con sus procedimentales

Por Redacción |

Energy se alza como la cadena líder del primer sábado de febrero al alcanzar un 2,6%. Este dato se debe al buen hacer de sus series procedimentales, pues coloca cinco de ellas en el top 10. Aunque ninguna consigue el primer puesto, 'Mentes criminales' logra el bronce con un 2,9%. Los otros cuatro huecos son para 'CSI: Nueva York'.

Pero lo más visto del día ha sido 'Pasión de Gavilanes'. Los tres episodios emitidos de la telenovela colombiana aparecen en el ranking, consiguiendo uno de ellos un 2,4% y 263.000 espectadores en la noche. Por otro lado, este día no ha dejado un top 10 muy repartido y los dos espacios restantes son para Atreseries con 'Crimen en el trópico'.

Fotograma de 'Mentes criminales'