'Supervivientes: Conexión Honduras' (14,2%) lidera ante 'Una nueva vida' (10,1%) y 'Wonder Woman' (8,3%)

Audiencias Domingo 8 de Marzo de 2026
En el Día Internacional de la Mujer, el primer 'Supervivientes: Conexión Honduras' de la edición ha liderado con un 14,2% y 1.120.000 espectadores. El programa a manos de Sandra Barneda se ha impuesto al resto de ofertas, como por ejemplo 'Una nueva vida' en Antena 3, que marca un 10,1% con 961.000 espectadores.
En laSexta, el doble programa de 'Lo de Évole' dedicado a Lola Herrera ha promediado un 8,4% de share y 1.032.000 espectadores, mientras que 'Cuarto milenio' se deja -0,3 puntos en una semana y baja al 6,6% con 697.000 espectadores. En La 1 optaron por emitir cine y la película 'Wonder Woman' registró un 8,3% con 892.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja.
En La 2, Henar Álvarez y su 'Al cielo con ella' alcanzaron su segundo mejor dato histórico al firmar un 4% con 507.000 espectadores, mientras que el estreno de 'Zero dramas' de Loles León junto a Marina Rivers anotó un 3,6% con 334.000 espectadores en la noche de la segunda cadena pública.
Loles León y su 'Zero dramas' se estrena en La 2 con un 3,6%
Prime time
- El cine de La 1 se deja -3,4 puntos en una semana con 'Wonder Woman', que anota un 8,3%
- 'Una nueva vida' se mantiene en su línea con un 10,1%
- El primer 'Conexión Honduras' (14,2%) de 'Supervivientes' mejora en +4,1 puntos a la semifinal de 'GH Dúo'
Película de la semana - Wonder Woman (2017)892.000 8,3%
Imprescindibles364.000 2,8%
Cine - Los poderes de Lolo364.000 2,8%
Al cielo con ella507.000 4,0%
Zero dramas334.000 3,6%
Antena 3 presenta - Una nueva vida1.170.000 8,9%
Una nueva vida961.000 10,1%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21606.000 4,6%
Cuarto milenio697.000 6,6%
Supervivientes: Conexión Honduras1.120.000 14,2%
Lo de Évole - Cinco horas con Lola, acto I1.125.000 8,6%
Lo de Évole - Cinco horas con Lola, acto II938.000 8,3%
Lo de Évole - Pepe279.000 3,9%
La reposición de 'Lo de Évole' alcanza un 2,8% con Maruja Torres
Late night
- 'Matria' marca un 2,4% en el late night de La 2
- +0,4 puntos para la reposición de 'Una nueva vida' (5,6%)
- La repetición de 'Cuarto milenio' también iguala el 6,7% del domingo pasado
8M mujeres que inspiran - No te preocupes querida242.000 5,8%
Cine - Dr. Nice: palpitaciones92.000 5,0%
Versión española presentación - Matria (2023)104.000 2,4%
Versión española - Matria (2023)102.000 2,4%
Pioneras - Poderosas39.000 1,9%
Una nueva vida178.000 5,6%
Cuarto milenio226.000 6,7%
Gran Madrid show147.000 7,8%
Lo de Évole - Maruja97.000 2,8%
La casa del juego de Pokerstars21.000 1,1%
'Fiesta' se deja -0,8 puntos en una semana y anota un 7,8%
Sobremesa y tarde
- 'En tierra de hombres' (12%) mejora en +1,2 puntos a la 'Sesión de tarde' de la semana pasada
- Los tres 'Multicines' de Antena 3 promedian un 9,6% en la tarde
- Bajada de -0,8 puntos para 'Fiesta', que se queda en un 7,8% con 746.000 espectadores
8M mujeres que inspiran - En tierra de hombres1.139.000 12,0%
8M mujeres que inspiran 2 - Mujercitas (2018)833.000 8,6%
Aquí la Tierra1.249.000 10,9%
Saber y ganar: fin de semana324.000 3,4%
Ciclismo: París-Niza - Acheres-Carrieres-Sous-Poissy164.000 1,7%
Grandes documentales148.000 1,6%
Erase una vez en Tsavo - Supervivencia148.000 1,6%
Documentales de La 2167.000 1,8%
El sistema solar - mundos helados166.000 1,8%
España sin asfalto - La frontera azul230.000 2,3%
Crecemos juntas: la serie208.000 2,0%
Ríos - sella240.000 2,1%
Multicine - Amor sin tiempo1.030.000 10,8%
Multicine 2 - Amor en Bangkok901.000 9,5%
Multicine 3 - Amor, romance y chocolate939.000 8,6%
Home cinema - El planeta de los simios (2001)805.000 8,4%
Home cinema 2 - La liga de los hombres extraordinarios673.000 7,0%
Fiesta746.000 7,8%
¡Allá tú!939.000 8,3%
La Roca527.000 5,5%
'D Corazón' sigue por encima del doble dígito con un 10%
Mañana
- 'D Corazón' crece +0,3 puntos en una semana y firma un 10% con 648.000 espectadores
- -1,9 puntos para 'La ruleta de la suerte', que anota un 14,7%
- Las reposiciones de 'El precio justo' promedian un 7,9% en las mañanas de Telecinco
Agrosfera108.000 15,6%
Viaje al centro de la tele - Pioneras de la tele308.000 9,2%
Viaje al centro de la tele - Al primer toque348.000 9,5%
Viaje al centro de la tele - Especial ABBA441.000 10,6%
D Corazón648.000 10,0%
El sistema solar - mundos tormentosos20.000 2,3%
Los conciertos de La 2 - temporada de conciertos 2025-202635.000 2,3%
Medina29.000 1,3%
Buenas noticias TV43.000 1,7%
Shalom51.000 1,8%
Últimas preguntas79.000 2,6%
El dia del señor249.000 7,1%
Santa misa261.000 7,3%
Pueblo de dios - Suesa, en femenino y plural122.000 3,3%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista74.000 1,9%
Un país para leerlo - Lleida70.000 1,6%
Flash moda74.000 1,5%
El escarabajo verde - Mujeres de tierra y sal106.000 1,8%
¡Qué animal! - primates118.000 1,6%
Saber y ganar:fin de semana110.000 1,3%
Los más...61.000 3,1%
Lo mejor de cada casa61.000 3,1%
Centímetros cúbicos95.000 3,0%
Los más...78.000 2,2%
Los más tv78.000 2,2%
El 1%142.000 3,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - alitas de pollo asadas a la naranja302.000 6,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - conejo con setas505.000 9,5%
La ruleta de la suerte1.097.000 14,7%
Love shopping tv2.000 0,4%
¡Toma salami! - Las Vegas5.000 0,8%
¡Toma salami! - París26.000 3,0%
Volando voy - Pallars Jussa, Lleida101.000 6,0%
Volando voy - Valle de Andarax, Almería257.000 8,0%
Viajeros Cuatro - Costa asturiana329.000 8,7%
Viajeros Cuatro - Guadalajara y Puerto Vallarta374.000 7,6%
Miramimusica6.000 0,9%
Enphorma13.000 1,6%
Love shopping tv25.000 2,3%
Got Talent España: momentazos49.000 3,0%
Got Talent España269.000 8,1%
El precio justo399.000 8,6%
El precio justo518.000 7,2%
Equipo de investigación - El yoyas: historia de una fuga53.000 5,9%
Aruser@s weekend229.000 9,8%
Equipo de investigación - la manada195.000 5,5%
Equipo de investigación - la manada en Pozoblanco221.000 5,6%
Equipo de investigación - machos alfa: del like al delito293.000 5,8%
Informativos
Antena 3 no suelta el liderazgo en el terreno informativo, manteniéndose en primera posición tanto en la sobremesa como en el prime time con un 19,9% y un 14,8% respectivamente. La 1 se coloca en segundo lugar con un 14,7% al mediodía y un 13,2% en la noche, mientras que Telecinco no alcanza el 9% en ninguna de sus ediciones.
Fin de semana 24h88.000 15,0%
Fin de semana 24h276.000 15,0%
Teled. fin semana 11.374.000 14,7%
Teled. fin semana 21.722.000 13,2%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.858.000 19,9%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.922.000 14,8%
Noticias Cuatro 1621.000 8,5%
El desmarque Cuatro 1387.000 4,2%
Noticias Cuatro 2783.000 7,1%
Informativos Telecinco 15:00781.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:001.092.000 8,5%
laSexta noticias 14h703.000 9,6%
laSexta deportes 1440.000 4,8%
laSexta noticias 20h1.175.000 10,5%
laSexta deportes 2596.000 4,5%