AUDIENCIAS DOMINGO 8 DE MARZO

'Supervivientes: Conexión Honduras' (14,2%) lidera ante 'Una nueva vida' (10,1%) y 'Wonder Woman' (8,3%)

En La 2, 'Al cielo con ella' alcanza un buen 4% con 507.000 espectadores y 'Zero dramas' se estrena con un 3,6% y 334.000.

©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Lunes 9 Marzo 2026 09:00 (hace 4 horas) | Última actualización: Lunes 9 Marzo 2026 10:35 (hace 2 horas)

Audiencias Domingo 8 de Marzo de 2026

  • logola1

    10,3%

  • logoantena3

    9,8%

  • logotelecinco

    9,0%

  • logocuatro

    6,7%

  • logolasexta

    6,3%

  • logola2

    2,5%

  • logoenergy

    2,5%

  • logoneox

    2,3%

  • logo13tv

    2,2%

  • logofdf

    2,0%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logocanal24horas

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodivinity

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logomega-espana

    1,7%

  • logonova

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoclan

    0,9%

  • logoboing

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoten

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

En el Día Internacional de la Mujer, el primer 'Supervivientes: Conexión Honduras' de la edición ha liderado con un 14,2% y 1.120.000 espectadores. El programa a manos de Sandra Barneda se ha impuesto al resto de ofertas, como por ejemplo 'Una nueva vida' en Antena 3, que marca un 10,1% con 961.000 espectadores.

En laSexta, el doble programa de 'Lo de Évole' dedicado a Lola Herrera ha promediado un 8,4% de share y 1.032.000 espectadores, mientras que 'Cuarto milenio' se deja -0,3 puntos en una semana y baja al 6,6% con 697.000 espectadores. En La 1 optaron por emitir cine y la película 'Wonder Woman' registró un 8,3% con 892.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja.

En La 2, Henar Álvarez y su 'Al cielo con ella' alcanzaron su segundo mejor dato histórico al firmar un 4% con 507.000 espectadores, mientras que el estreno de 'Zero dramas' de Loles León junto a Marina Rivers anotó un 3,6% con 334.000 espectadores en la noche de la segunda cadena pública.

Prime time

  • El cine de La 1 se deja -3,4 puntos en una semana con 'Wonder Woman', que anota un 8,3%
  • 'Una nueva vida' se mantiene en su línea con un 10,1%
  • El primer 'Conexión Honduras' (14,2%) de 'Supervivientes' mejora en +4,1 puntos a la semifinal de 'GH Dúo'
La 1

Película de la semana - Wonder Woman (2017)892.000 8,3%

La 2

Imprescindibles364.000 2,8%

Cine - Los poderes de Lolo364.000 2,8%

Al cielo con ella507.000 4,0%

Zero dramas334.000 3,6%

Antena 3

Antena 3 presenta - Una nueva vida1.170.000 8,9%

Una nueva vida961.000 10,1%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21606.000 4,6%

Cuarto milenio697.000 6,6%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras1.120.000 14,2%

laSexta

Lo de Évole - Cinco horas con Lola, acto I1.125.000 8,6%

Lo de Évole - Cinco horas con Lola, acto II938.000 8,3%

Lo de Évole - Pepe279.000 3,9%

Late night

  • 'Matria' marca un 2,4% en el late night de La 2
  • +0,4 puntos para la reposición de 'Una nueva vida' (5,6%)
  • La repetición de 'Cuarto milenio' también iguala el 6,7% del domingo pasado
La 1

8M mujeres que inspiran - No te preocupes querida242.000 5,8%

Cine - Dr. Nice: palpitaciones92.000 5,0%

La 2

Versión española presentación - Matria (2023)104.000 2,4%

Versión española - Matria (2023)102.000 2,4%

Pioneras - Poderosas39.000 1,9%

Antena 3

Una nueva vida178.000 5,6%

Cuatro

Cuarto milenio226.000 6,7%

Telecinco

Gran Madrid show147.000 7,8%

laSexta

Lo de Évole - Maruja97.000 2,8%

La casa del juego de Pokerstars21.000 1,1%

Sobremesa y tarde

  • 'En tierra de hombres' (12%) mejora en +1,2 puntos a la 'Sesión de tarde' de la semana pasada
  • Los tres 'Multicines' de Antena 3 promedian un 9,6% en la tarde
  • Bajada de -0,8 puntos para 'Fiesta', que se queda en un 7,8% con 746.000 espectadores
La 1

8M mujeres que inspiran - En tierra de hombres1.139.000 12,0%

8M mujeres que inspiran 2 - Mujercitas (2018)833.000 8,6%

Aquí la Tierra1.249.000 10,9%

La 2

Saber y ganar: fin de semana324.000 3,4%

Ciclismo: París-Niza - Acheres-Carrieres-Sous-Poissy164.000 1,7%

Grandes documentales148.000 1,6%

Erase una vez en Tsavo - Supervivencia148.000 1,6%

Documentales de La 2167.000 1,8%

El sistema solar - mundos helados166.000 1,8%

España sin asfalto - La frontera azul230.000 2,3%

Crecemos juntas: la serie208.000 2,0%

Ríos - sella240.000 2,1%

Antena 3

Multicine - Amor sin tiempo1.030.000 10,8%

Multicine 2 - Amor en Bangkok901.000 9,5%

Multicine 3 - Amor, romance y chocolate939.000 8,6%

Cuatro

Home cinema - El planeta de los simios (2001)805.000 8,4%

Home cinema 2 - La liga de los hombres extraordinarios673.000 7,0%

Telecinco

Fiesta746.000 7,8%

¡Allá tú!939.000 8,3%

laSexta

La Roca527.000 5,5%

Mañana

  • 'D Corazón' crece +0,3 puntos en una semana y firma un 10% con 648.000 espectadores
  • -1,9 puntos para 'La ruleta de la suerte', que anota un 14,7%
  • Las reposiciones de 'El precio justo' promedian un 7,9% en las mañanas de Telecinco
La 1

Agrosfera108.000 15,6%

Viaje al centro de la tele - Pioneras de la tele308.000 9,2%

Viaje al centro de la tele - Al primer toque348.000 9,5%

Viaje al centro de la tele - Especial ABBA441.000 10,6%

D Corazón648.000 10,0%

La 2

El sistema solar - mundos tormentosos20.000 2,3%

Los conciertos de La 2 - temporada de conciertos 2025-202635.000 2,3%

Medina29.000 1,3%

Buenas noticias TV43.000 1,7%

Shalom51.000 1,8%

Últimas preguntas79.000 2,6%

El dia del señor249.000 7,1%

Santa misa261.000 7,3%

Pueblo de dios - Suesa, en femenino y plural122.000 3,3%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista74.000 1,9%

Un país para leerlo - Lleida70.000 1,6%

Flash moda74.000 1,5%

El escarabajo verde - Mujeres de tierra y sal106.000 1,8%

¡Qué animal! - primates118.000 1,6%

Saber y ganar:fin de semana110.000 1,3%

Antena 3

Los más...61.000 3,1%

Lo mejor de cada casa61.000 3,1%

Centímetros cúbicos95.000 3,0%

Los más...78.000 2,2%

Los más tv78.000 2,2%

El 1%142.000 3,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano - alitas de pollo asadas a la naranja302.000 6,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano - conejo con setas505.000 9,5%

La ruleta de la suerte1.097.000 14,7%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,4%

¡Toma salami! - Las Vegas5.000 0,8%

¡Toma salami! - París26.000 3,0%

Volando voy - Pallars Jussa, Lleida101.000 6,0%

Volando voy - Valle de Andarax, Almería257.000 8,0%

Viajeros Cuatro - Costa asturiana329.000 8,7%

Viajeros Cuatro - Guadalajara y Puerto Vallarta374.000 7,6%

Telecinco

Miramimusica6.000 0,9%

Enphorma13.000 1,6%

Love shopping tv25.000 2,3%

Got Talent España: momentazos49.000 3,0%

Got Talent España269.000 8,1%

El precio justo399.000 8,6%

El precio justo518.000 7,2%

laSexta

Equipo de investigación - El yoyas: historia de una fuga53.000 5,9%

Aruser@s weekend229.000 9,8%

Equipo de investigación - la manada195.000 5,5%

Equipo de investigación - la manada en Pozoblanco221.000 5,6%

Equipo de investigación - machos alfa: del like al delito293.000 5,8%

Informativos

Antena 3 no suelta el liderazgo en el terreno informativo, manteniéndose en primera posición tanto en la sobremesa como en el prime time con un 19,9% y un 14,8% respectivamente. La 1 se coloca en segundo lugar con un 14,7% al mediodía y un 13,2% en la noche, mientras que Telecinco no alcanza el 9% en ninguna de sus ediciones.

La 1

Fin de semana 24h88.000 15,0%

Fin de semana 24h276.000 15,0%

Teled. fin semana 11.374.000 14,7%

Teled. fin semana 21.722.000 13,2%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.858.000 19,9%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.922.000 14,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1621.000 8,5%

El desmarque Cuatro 1387.000 4,2%

Noticias Cuatro 2783.000 7,1%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00781.000 8,4%

Informativos Telecinco 21:001.092.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h703.000 9,6%

laSexta deportes 1440.000 4,8%

laSexta noticias 20h1.175.000 10,5%

laSexta deportes 2596.000 4,5%

