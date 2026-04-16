'El sótano club' (0,5%) sigue bajando en Ten y 'The equalizer 2' (4,1%) lidera en FDF

FDF domina la jornada del miércoles 15 de abril de 2026 al promediar un 2,3%, seguido de Nova (2,1%) y Energy (2%). 'The equalizer 2' se convierte en el espacio más visto del día al reunir a 308.000 espectadores y firmar un 4,1% de share en FDF. Mientras que el cine de Trece destaca con 'El vengador sin piedad' (3,9%) y Nova continúa destacando con tres títulos de sus telenovelas en ranking de TDT. Por otro lado, 'El sótano club' no termina de encontrar su lugar en Ten y vuelve a bajar hasta registrar un 0,5% de cuota de pantalla y reunir a 40.000 espectadores en su tercera entrega.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 15 de Abril de 2026
2,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The equalizer 2
22:56
25:16
308.000
4,1%
Cine western El vengador sin piedad
18:36
20:30
274.000
3,9%
Leyla
21:48
23:04
272.000
2,1%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:44
24:00
270.000
3,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
269.000
6,8%
Estudio estadio champions
23:23
24:09
257.000
3,0%
Fbi most wanted Astronauta
23:00
23:50
252.000
2,5%
Sesion doble Top dog(el perro sargento)
16:53
18:33
251.000
3,5%
Emanet
14:57
16:31
250.000
2,7%
Perdona nuestros pecados
20:14
21:48
249.000
2,5%
Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The equalizer 2
22:56
25:16
308.000
4,1%
La que se avecina Una envidia falica,una ...
20:53
22:55
219.000
1,8%
La que se avecina Un micromachista,un condenado ...
14:59
17:05
188.000
2,1%
La que se avecina Un cloroformazo,un bebe ...
17:05
19:03
133.000
1,9%
La que se avecina Un usufructo,un strip-tease y ...
13:00
14:59
103.000
1,8%
Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:48
23:04
272.000
2,1%
Emanet
14:57
16:31
250.000
2,7%
Perdona nuestros pecados
20:14
21:48
249.000
2,5%
Cuando seas mia
16:31
18:43
213.000
2,9%
Marina
18:43
20:14
208.000
3,0%
Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi most wanted Astronauta
23:00
23:50
252.000
2,5%
Fbi most wanted Confianza
22:05
23:00
229.000
1,8%
Fbi most wanted Ignorado
21:16
22:05
195.000
1,6%
Fbi most wanted El pincho
20:14
21:16
169.000
1,8%
Fbi most wanted Destrozado
23:50
24:48
167.000
2,6%
Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El vengador sin piedad
18:36
20:30
274.000
3,9%
Sesion doble Top dog(el perro sargento)
16:53
18:33
251.000
3,5%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
195.000
2,3%
Tu cine Thompson 1880
20:41
22:05
174.000
1,5%
El cascabel
22:05
24:31
168.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,9%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:44
24:00
270.000
3,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
269.000
6,8%
Forjado a fuego El espadin
22:46
23:43
188.000
1,7%
Forjado a fuego Ruedas de viento y fuego
22:00
22:46
148.000
1,2%
Forjado a fuego El machete de zapadores
21:05
22:00
116.000
1,0%
Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:23
15:51
221.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:44
17:03
220.000
2,8%
The Big Bang Theory
18:15
18:35
216.000
3,1%
The Big Bang Theory
17:03
17:28
207.000
2,8%
Los Simpson
14:53
15:23
201.000
2,2%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Evidencias de lo inexplicable
23:30
24:23
175.000
2,2%
¿Cómo lo hacen?
21:30
21:53
167.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:24
162.000
1,3%
Evidencias de lo inexplicable
22:30
23:23
153.000
1,3%
Alienigenas:edicion especial Construcciones ...
24:29
25:17
141.000
3,0%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El monje-bulletproof monk
23:03
25:00
200.000
2,6%
Cine El hombre lobo
21:18
23:03
137.000
1,1%
Cine The guardian
15:30
18:19
137.000
1,7%
Cine Secuestrado(kidnap)
18:19
19:46
108.000
1,6%
Cine La hija del lobo
19:46
21:18
96.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:10
24:34
232.000
2,8%
La noche en 24h:portada Juan diego botto
22:05
23:10
203.000
1,6%
Informativo 24h
24:38
25:00
123.000
2,5%
Informativo 24h
21:43
22:05
103.000
0,8%
Deportes 2
21:37
21:43
101.000
0,8%
Ranking Atreseries (1,3%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Master crimes Diselo con flores
22:09
23:13
190.000
1,5%
Master crimes
23:13
24:18
179.000
2,0%
Rizzoli & Isles
15:07
15:59
120.000
1,3%
Master crimes Animal romance
24:18
25:11
114.000
2,2%
Master crimes Sorpresa divina
21:05
22:09
111.000
0,9%
Ranking Divinity (1,0%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:19
22:08
147.000
1,2%
Tu casa a juicio
22:08
23:05
122.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:17
21:19
88.000
0,9%
Harry wild
23:05
24:04
81.000
0,9%
Harry wild
24:04
25:01
80.000
1,4%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio champions
23:23
24:09
257.000
3,0%
Estudio estadio champions:la jornada
22:54
23:23
177.000
1,5%
Estudio estadio champions:tiempo extra
24:09
24:40
123.000
2,0%
Fútbol:champions league resumen Jornada
20:45
20:54
108.000
1,1%
Baloncesto:basketball champions league Aek ...
18:32
20:23
104.000
1,5%
Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Elephant white
22:03
23:28
164.000
1,3%
Cine Hickok,el pistolero
20:40
22:03
95.000
0,8%
Cine Cuando el alba se tiñe de rojo
18:53
20:40
82.000
1,1%
Cine Zandalee(en el limite del deseo)
23:28
25:05
78.000
1,1%
Cine Macarthur,el general rebelde
15:24
17:27
58.000
0,7%
Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿pero por que me compre esta casa?
23:05
24:01
109.000
1,1%
Compra y reforma
14:51
15:39
99.000
1,1%
Rico al rescate
21:12
22:08
85.000
0,7%
¿pero por que me compre esta casa?
22:09
23:05
83.000
0,7%
Crimenes que nos cambiaron Rodney king
15:39
16:35
69.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El asombroso mundo de Gumball
21:32
21:42
148.000
1,2%
El asombroso mundo de Gumball
21:21
21:32
143.000
1,2%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:03
21:14
134.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
08:19
08:29
131.000
7,0%
Doraemon,el gato cosmico
08:34
08:42
129.000
6,6%
Ranking Ten (0,7%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:34
15:45
56.000
0,6%
Amor toxico
23:39
24:40
53.000
0,8%
Amor toxico
22:43
23:39
51.000
0,5%
Amor toxico
25:38
26:30
47.000
2,3%
Amor toxico
24:40
25:38
45.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 15 de Abril de 2026