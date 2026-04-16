'Mask Singer' lidera con un 12,3% y la final de 'Top Chef' crece a un 9,7%

Por Redacción | |

'Top Chef: dulces y famosos' ya ha celebrado su gran final otorgando su victoria a Ivana Rodríguez y lo ha hecho creciendo a un 9,7%, +1,6 puntos respecto a la semana anterior, y contando con un total de 616.000 espectadores. Este dato lo firma tras el flojo 8% de 'La revuelta', que supera por poco el millón de espectadores.

Por su parte, 'Mask Singer: adivina quién canta' lideró su franja firmando un 12,3% en Antena 3, aunque pierde casi dos puntos en comparación al dato cosechado la semana anterior con el estreno de la edición. Previamente, 'El hormiguero' apunta un 12%, con algo más de 1,5 millones de espectadores.

En Telecinco, el access de 'La isla de las tentaciones' reúne a un 9% de la audiencia y 1.131.000 espectadores, mejorando en +1 puntos el dato en esta franja de 'First Dates' de la semana anterior. También cosecha un 9% la edición 'Gourmet' del programa presentado por Carlos Sobera, que sube dos décimas en una semana.

Los finalistas de 'Top Chef: Dulces y famosos'

Prime time

'Top chef' sube +1,6 puntos con su final

'Mask singer' pierde casi dos puntos pero lidera

9% para 'First dates: gourmet', que crece dos décimas

La 1

La revuelta Antonio Carmona 1.017.000 8,0% Top chef: dulces y famosos616.000 9,7%

La 2

Cifras y letras476.000 4,1% Cifras y letras727.000 5,7% Captcha, no soy un robot270.000 2,2% Captcha, no soy un robot119.000 1,3%

Antena 3

El hormiguero Pablo Alborán 1.511.000 12,0% Mask singer: adivina quién canta831.000 12,3%

Cuatro

First Dates408.000 3,6% Horizonte784.000 6,2% Ex. La vida después De las adicciones 439.000 5,5%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.131.000 9,0% First dates: gourmet589.000 9,0%

laSexta

La sexta clave440.000 4,1% El intermedio865.000 6,8% El objetivo: Trump, al limite: guerra contra todos314.000 5,0%

Carlos Sobera recibe a una comensal en 'First dates: gourmet'

Late night

La reposición de 'Top chef' sube +2,1 puntos (7,9%)

9,2% para el detrás de cámaras de 'Mask singer' (-0,7)

El 'Diario' de 'Supervivientes' firmar un 9% al crecer +2,5 puntos

La 1

Top chef: dulces & famosos152.000 7,9%

La 2

Los secretos sexuales de Hitler Amantes suicidas 113.000 1,9% Los secretos sexuales de Hitler Clasificado x 86.000 2,4% Conciertos radio 3 Capros 34.000 1,5% Ruralitas25.000 1,4%

Antena 3

Mask singer: detrás de la máscara285.000 9,2% Mask singer: adivina quién canta130.000 6,6%

Cuatro

Ex. La vida después De ser niño prodigio 118.000 3,2% Mis raíces Blanca Romero 78.000 4,1%

Telecinco

Supervivientes: diario235.000 9,0% Gran Madrid show117.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación La última noche de Esther 86.000 4,6%

Pie de foto

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' triunfa con un 12,4% al mejorar +0,8 puntos

Con una mejora de dos décimas, 'Pasapalabra' firma un 18,8%

'El diario de Jorge' vuelve a alcanzar el doble dígito (10,6%)

La 1

Directo al grano859.000 10,6% Valle Salvaje825.000 11,9% La promesa827.000 12,2% Malas lenguas713.000 9,6% Aquí la Tierra1.117.000 12,4%

La 2

Saber y ganar575.000 6,3% Grandes documentales350.000 4,5% Espacios naturales espectaculares De las catedrales a Garajonay 363.000 4,5% Fauna letal Surinam 326.000 4,5% Malas lenguas494.000 7,2% Sukha161.000 2,2% Trivial Pursuit226.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.209.000 14,1% Y ahora Sonsoles632.000 9,0% Pasapalabra1.661.000 18,8%

Cuatro

Todo es mentira495.000 6,2% Lo sabe no lo sabe335.000 4,9%

Telecinco

El tiempo justo806.000 10,3% El diario de Jorge725.000 10,6% ¡Allá tú!803.000 9,3%

laSexta

Zapeando492.000 5,9% Más vale tarde422.000 6,1%

Silvia Intxaurrondo entrevista a Ernest Urtasun en 'La hora de La 1']

Mañana

La 1

La hora de La 1403.000 20,2% Entrevista Ernest Urtasun 403.000 20,0% Mañaneros 360500.000 17,3% Mañaneros 3601.012.000 13,0%

La 2

Arqueomanía El nacimiento del neolítico 16.000 1,5% Flash moda18.000 1,2% Los leones mandan27.000 1,4% Pagina2 Elisabet Benavent 19.000 0,9% Aquí hay trabajo30.000 1,4% La aventura del saber22.000 1,0% Rico rico, el documental El bocadillo parisino 31.000 1,3% El western de la 2 La justicia de los forajidos 75.000 2,6% El cazador93.000 1,7% El cazador219.000 2,5%

Antena 3

Espejo publico311.000 12,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Gallina en pepitoria con arroz blanco 704.000 15,9% La ruleta de la suerte1.522.000 21,9%

Cuatro

Love shopping tv14.000 1,5% ¡Toma salami! El cielo de los programas 33.000 2,6% Alerta cobra El lado serio de la vida 27.000 1,5% Alerta cobra Prisioneros 41.000 2,1% Alerta cobra El asesino de reyes 48.000 2,1% En boca de todos205.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica157.000 8,6% El programa de ar245.000 10,9% Vamos a ver334.000 10,7% El precio justo ¡recibos fuera! 619.000 9,6%

laSexta

Aruser@s el humorning160.000 10,9% Aruser@s298.000 13,5% Al rojo vivo308.000 8,9%

Informativos

Supernando los 2,1 millones de espectadores y con un 23,4% de share, 'Antena 3 noticias 1' sigue arrasando en la sobremesa, muy por encima del 16,4% de 'Telediario 1' y bastante más del 9,1% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, se repite el orden pero con importantes bajadas: 'Antena 3 noticias 2' apunta un 16,3%, 'Telediario 2' marca un 11,6% e 'Informativos Telecinco 21:00' firma un 6,7%.

La 1

Informativo territorial 1884.000 14,9% Telediario 11.527.000 16,4% Informativo territorial 21.141.000 12,4% Telediario 21.293.000 11,6%

Antena 3

Noticias de la mañana266.000 14,7% Antena 3 noticias 12.175.000 23,4% Antena 3 noticias 21.845.000 16,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1500.000 7,4% El desmarque Cuatro 1418.000 4,6% Noticias Cuatro 2363.000 4,5%

Telecinco

El matinal71.000 6,1% Informativos Telecinco 15:00845.000 9,1% Informativos Telecinco 21:00742.000 6,7%

laSexta

laSexta noticias 14h640.000 8,0% laSexta noticias: jugones477.000 5,1% laSexta noticias 20h629.000 7,7%

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