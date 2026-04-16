'Mask Singer' lidera con un 12,3% y la final de 'Top Chef' crece a un 9,7%

Audiencias Miércoles 15 de Abril de 2026
13,5%
11,8%
9,2%
6,4%
5,2%
3,4%
2,3%
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'Top Chef: dulces y famosos' ya ha celebrado su gran final otorgando su victoria a Ivana Rodríguez y lo ha hecho creciendo a un 9,7%, +1,6 puntos respecto a la semana anterior, y contando con un total de 616.000 espectadores. Este dato lo firma tras el flojo 8% de 'La revuelta', que supera por poco el millón de espectadores.
Por su parte, 'Mask Singer: adivina quién canta' lideró su franja firmando un 12,3% en Antena 3, aunque pierde casi dos puntos en comparación al dato cosechado la semana anterior con el estreno de la edición. Previamente, 'El hormiguero' apunta un 12%, con algo más de 1,5 millones de espectadores.
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En Telecinco, el access de 'La isla de las tentaciones' reúne a un 9% de la audiencia y 1.131.000 espectadores, mejorando en +1 puntos el dato en esta franja de 'First Dates' de la semana anterior. También cosecha un 9% la edición 'Gourmet' del programa presentado por Carlos Sobera, que sube dos décimas en una semana.
Los finalistas de 'Top Chef: Dulces y famosos'
Prime time
- 'Top chef' sube +1,6 puntos con su final
- 'Mask singer' pierde casi dos puntos pero lidera
- 9% para 'First dates: gourmet', que crece dos décimas
La revuelta 1.017.000 8,0%
Top chef: dulces y famosos616.000 9,7%
Cifras y letras476.000 4,1%
Cifras y letras727.000 5,7%
Captcha, no soy un robot270.000 2,2%
Captcha, no soy un robot119.000 1,3%
El hormiguero 1.511.000 12,0%
Mask singer: adivina quién canta831.000 12,3%
First Dates408.000 3,6%
Horizonte784.000 6,2%
Ex. La vida después 439.000 5,5%
La isla de las tentaciones1.131.000 9,0%
First dates: gourmet589.000 9,0%
La sexta clave440.000 4,1%
El intermedio865.000 6,8%
El objetivo: Trump, al limite: guerra contra todos314.000 5,0%
Carlos Sobera recibe a una comensal en 'First dates: gourmet'
Late night
- La reposición de 'Top chef' sube +2,1 puntos (7,9%)
- 9,2% para el detrás de cámaras de 'Mask singer' (-0,7)
- El 'Diario' de 'Supervivientes' firmar un 9% al crecer +2,5 puntos
Top chef: dulces & famosos152.000 7,9%
Los secretos sexuales de Hitler 113.000 1,9%
Los secretos sexuales de Hitler 86.000 2,4%
Conciertos radio 3 34.000 1,5%
Ruralitas25.000 1,4%
Mask singer: detrás de la máscara285.000 9,2%
Mask singer: adivina quién canta130.000 6,6%
Ex. La vida después 118.000 3,2%
Mis raíces 78.000 4,1%
Supervivientes: diario235.000 9,0%
Gran Madrid show117.000 6,3%
Equipo de investigación 86.000 4,6%
Pie de foto
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' triunfa con un 12,4% al mejorar +0,8 puntos
- Con una mejora de dos décimas, 'Pasapalabra' firma un 18,8%
- 'El diario de Jorge' vuelve a alcanzar el doble dígito (10,6%)
Directo al grano859.000 10,6%
Valle Salvaje825.000 11,9%
La promesa827.000 12,2%
Malas lenguas713.000 9,6%
Aquí la Tierra1.117.000 12,4%
Saber y ganar575.000 6,3%
Grandes documentales350.000 4,5%
Espacios naturales espectaculares 363.000 4,5%
Fauna letal 326.000 4,5%
Malas lenguas494.000 7,2%
Sukha161.000 2,2%
Trivial Pursuit226.000 2,3%
Sueños de libertad1.209.000 14,1%
Y ahora Sonsoles632.000 9,0%
Pasapalabra1.661.000 18,8%
Todo es mentira495.000 6,2%
Lo sabe no lo sabe335.000 4,9%
El tiempo justo806.000 10,3%
El diario de Jorge725.000 10,6%
¡Allá tú!803.000 9,3%
Zapeando492.000 5,9%
Más vale tarde422.000 6,1%
Silvia Intxaurrondo entrevista a Ernest Urtasun en 'La hora de La 1']
Mañana
- La entrevista a Urtasun en 'La hora de La 1' firma un 20%
- 'La ruleta de la suerte' (21,9%) sube 8 décimas
- 'Aruser@s' alcanza el 13,5% (+1,8)
La hora de La 1403.000 20,2%
Entrevista 403.000 20,0%
Mañaneros 360500.000 17,3%
Mañaneros 3601.012.000 13,0%
Arqueomanía 16.000 1,5%
Flash moda18.000 1,2%
Los leones mandan27.000 1,4%
Pagina2 19.000 0,9%
Aquí hay trabajo30.000 1,4%
La aventura del saber22.000 1,0%
Rico rico, el documental 31.000 1,3%
El western de la 2 75.000 2,6%
El cazador93.000 1,7%
El cazador219.000 2,5%
Espejo publico311.000 12,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 704.000 15,9%
La ruleta de la suerte1.522.000 21,9%
Love shopping tv14.000 1,5%
¡Toma salami! 33.000 2,6%
Alerta cobra 27.000 1,5%
Alerta cobra 41.000 2,1%
Alerta cobra 48.000 2,1%
En boca de todos205.000 7,0%
La mirada crítica157.000 8,6%
El programa de ar245.000 10,9%
Vamos a ver334.000 10,7%
El precio justo 619.000 9,6%
Aruser@s el humorning160.000 10,9%
Aruser@s298.000 13,5%
Al rojo vivo308.000 8,9%
Informativos
Supernando los 2,1 millones de espectadores y con un 23,4% de share, 'Antena 3 noticias 1' sigue arrasando en la sobremesa, muy por encima del 16,4% de 'Telediario 1' y bastante más del 9,1% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, se repite el orden pero con importantes bajadas: 'Antena 3 noticias 2' apunta un 16,3%, 'Telediario 2' marca un 11,6% e 'Informativos Telecinco 21:00' firma un 6,7%.
Informativo territorial 1884.000 14,9%
Telediario 11.527.000 16,4%
Informativo territorial 21.141.000 12,4%
Telediario 21.293.000 11,6%
Noticias de la mañana266.000 14,7%
Antena 3 noticias 12.175.000 23,4%
Antena 3 noticias 21.845.000 16,3%
Noticias Cuatro 1500.000 7,4%
El desmarque Cuatro 1418.000 4,6%
Noticias Cuatro 2363.000 4,5%
El matinal71.000 6,1%
Informativos Telecinco 15:00845.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:00742.000 6,7%
laSexta noticias 14h640.000 8,0%
laSexta noticias: jugones477.000 5,1%
laSexta noticias 20h629.000 7,7%