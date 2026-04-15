'El sótano club' cae a un 0,6% en Ten y 'El chiringuito de Jugones' firma un estupendo 7% en Mega

FDF domina la jornada del martes 14 de abril de 2026 con un 2,4% de media, seguido de Energy (2,2%) y Nova (2,1%). La telenovela 'Leyla' (2,3%) y el programa 'El Chiringuito de Jugones' (7%) lideran el día al reunir a 294.000 espectadores en Nova y Mega, respectivamente. Mientras que la serie estadounidense 'FBI' sigue aportando buenos resultados a Energy, al firmar un 2,5% de share y reunir a 267.000 espectadores. Por otro lado, la segunda entrega de 'El sótano club' no mejora y baja a un 0,6% de share (-0,3 puntos) con 43.000 espectadores.
Ranking cadenas TDT Martes, 14 de Abril de 2026
2,4%
2,2%
2,1%
1,7%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:48
23:02
294.000
2,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
294.000
7,0%
FBI Víctima
22:59
23:48
267.000
2,5%
Emanet
14:58
16:30
248.000
2,8%
Los Simpson
15:23
15:51
245.000
2,7%
Cine The equalizer: el protector
22:55
25:27
240.000
3,2%
Estudio estadio champions
23:23
24:02
236.000
2,6%
Los Simpson
14:55
15:23
233.000
2,6%
La que se avecina Un ruina política, una ...
21:07
22:55
232.000
1,9%
FBI El amor es ciego
22:06
22:59
230.000
1,8%
Ranking FDF (2,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The equalizer: el protector
22:55
25:27
240.000
3,2%
La que se avecina Un ruina política, una ...
21:07
22:55
232.000
1,9%
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
15:38
17:35
205.000
2,5%
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
17:35
19:19
141.000
2,1%
La que se avecina Singles, gatillazos y un ...
13:41
15:38
128.000
1,7%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Víctima
22:59
23:48
267.000
2,5%
FBI El amor es ciego
22:06
22:59
230.000
1,8%
FBI El viaje del héroe
21:19
22:06
222.000
1,8%
FBI Poli fracasado
23:48
24:42
214.000
3,0%
La noche de los fbi
20:22
26:30
199.000
2,4%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:48
23:02
294.000
2,3%
Emanet
14:58
16:30
248.000
2,8%
Marina
18:40
20:10
229.000
3,2%
Cuando seas mía
16:30
18:40
229.000
3,2%
Perdona nuestros pecados
20:10
21:48
228.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Mandala
21:02
22:05
226.000
1,9%
Bright minds El último azteca
22:05
23:04
215.000
1,7%
Bright minds El bautismo de los muertos
23:04
24:02
195.000
2,0%
Rizzoli & Isles
14:56
15:49
158.000
1,7%
Hudson & Rex
20:05
21:02
153.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
294.000
7,0%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
222.000
2,6%
Forjado a fuego El kilij
22:02
22:49
176.000
1,4%
Forjado a fuego La lanza zande
21:08
22:02
154.000
1,3%
Forjado a fuego El alfanje naval
22:49
23:45
110.000
1,0%
Ranking Neox (1,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:23
15:51
245.000
2,7%
Los Simpson
14:55
15:23
233.000
2,6%
The Big Bang Theory
20:11
20:30
189.000
2,3%
Los Simpson
15:51
16:18
177.000
2,0%
The Big Bang Theory
18:17
18:41
176.000
2,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
22:59
24:33
221.000
2,4%
La noche en 24h: portada Diego Fernández ...
22:05
22:59
183.000
1,4%
Informativo 24h
24:36
25:00
125.000
2,4%
Informativo 24h
21:44
22:05
102.000
0,8%
Informativo 24h
25:00
25:29
92.000
2,4%
Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Titanic: misterios hundidos
22:31
24:17
151.000
1,5%
Titanic en el corazón del naufragio
24:23
25:52
137.000
3,2%
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:54
128.000
1,0%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
127.000
1,0%
Joyas sobre ruedas
20:30
21:30
98.000
0,9%
Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:19
22:07
160.000
1,3%
Elementary El noveno paso
23:03
24:00
140.000
1,4%
Tu casa a juicio
19:24
20:22
129.000
1,7%
Tu casa a juicio
20:22
21:19
125.000
1,2%
Tu casa a juicio
22:07
23:02
116.000
0,9%
Ranking TRECE (1,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y Cope es noticia
20:33
20:44
194.000
2,1%
Cine western Un pie en el infierno
18:44
20:33
175.000
2,4%
El cascabel
22:04
24:30
117.000
1,1%
Sesión doble Las minas del kilimanjaro
16:55
18:41
117.000
1,7%
Sesión doble Tai-pan
14:47
16:55
107.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Taxi 4
18:40
20:06
144.000
2,1%
Cine Taxi 3
17:08
18:40
124.000
1,8%
Cine Los 2 lados de la cama
22:01
23:51
112.000
1,0%
Cine Taxi 2
15:35
17:08
107.000
1,3%
Cine El otro lado de la cama
20:06
22:01
87.000
0,8%
Ranking Teledeporte (1,1%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio champions
23:23
24:02
236.000
2,6%
Estudio estadio champions: tiempo extra
24:02
24:30
142.000
2,0%
Tenis:atp 500 C.Alcaraz-O.Virtanen: ...
16:11
17:36
142.000
1,8%
Estudio estadio champions: la jornada
21:55
23:23
136.000
1,1%
Atp 500
15:30
20:06
102.000
1,4%
Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Almas en pena
23:07
24:04
98.000
1,0%
Compra y reforma
14:51
15:38
91.000
1,0%
Almas en pena
25:02
25:54
86.000
2,6%
Asesinos de América
18:27
19:24
86.000
1,3%
Asesinos de América
19:24
20:16
81.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Chacal
15:11
17:28
100.000
1,2%
Air force one derribado
22:04
23:31
96.000
0,8%
Cine Y dejaron de llamarle camposanto
17:28
18:59
81.000
1,2%
Cine Cruzando la gran barrera
20:26
22:03
80.000
0,7%
Air force one derribado
23:31
24:53
78.000
1,1%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:21
143.000
8,1%
Doraemon, el gato cósmico
14:41
14:52
132.000
1,6%
El asombroso mundo de Gumball
21:23
21:34
110.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
14:26
14:37
104.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
15:15
15:26
102.000
1,1%
Ranking Ten (0,7%) - Martes, 14 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Killer families
23:38
24:40
70.000
0,9%
Caso cerrado
14:25
15:45
63.000
0,7%
Killer families
21:35
22:36
62.000
0,5%
Killer families
22:36
23:38
60.000
0,5%
El sótano club
15:45
19:31
43.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026