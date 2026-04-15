'El sótano club' cae a un 0,6% en Ten y 'El chiringuito de Jugones' firma un estupendo 7% en Mega

Por Redacción | |

FDF domina la jornada del martes 14 de abril de 2026 con un 2,4% de media, seguido de Energy (2,2%) y Nova (2,1%). La telenovela 'Leyla' (2,3%) y el programa 'El Chiringuito de Jugones' (7%) lideran el día al reunir a 294.000 espectadores en Nova y Mega, respectivamente. Mientras que la serie estadounidense 'FBI' sigue aportando buenos resultados a Energy, al firmar un 2,5% de share y reunir a 267.000 espectadores. Por otro lado, la segunda entrega de 'El sótano club' no mejora y baja a un 0,6% de share (-0,3 puntos) con 43.000 espectadores.