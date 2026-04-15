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Audiencias 'Supervivientes' lidera frente a 'Al cielo con ella' y 'En tierra lejana'

AUDIENCIAS TDT 14 DE ABRIL

'El sótano club' cae a un 0,6% en Ten y 'El chiringuito de Jugones' firma un estupendo 7% en Mega

'Leyla' comparte el liderazgo con 'El chiringuito de Jugones' al reunir 294.000 espectadores en Nova.

'El sótano club' cae a un 0,6% en Ten y 'El chiringuito de Jugones' firma un estupendo 7% en Mega
Por RedacciónPublicado: Miércoles 15 Abril 2026 10:10 (hace 13 horas) | Última actualización: Miércoles 15 Abril 2026 10:24 (hace 13 horas)

Audiencias Martes 14 de Abril de 2026

  • logoantena3

    13,3%

  • logola1

    11,6%

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    9,6%

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    5,9%

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    3,5%

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    2,4%

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    2,2%

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    2,1%

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    1,7%

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    0,0%

FDF domina la jornada del martes 14 de abril de 2026 con un 2,4% de media, seguido de Energy (2,2%) y Nova (2,1%). La telenovela 'Leyla' (2,3%) y el programa 'El Chiringuito de Jugones' (7%) lideran el día al reunir a 294.000 espectadores en Nova y Mega, respectivamente. Mientras que la serie estadounidense 'FBI' sigue aportando buenos resultados a Energy, al firmar un 2,5% de share y reunir a 267.000 espectadores. Por otro lado, la segunda entrega de 'El sótano club' no mejora y baja a un 0,6% de share (-0,3 puntos) con 43.000 espectadores.

Ranking cadenas TDT Martes, 14 de Abril de 2026

FDF 2,4%

Energy 2,2%

Nova 2,1%

Atreseries 1,7%

Mega (España) 1,6%

Neox 1,4%

Canal 24 Horas 1,4%

DMAX 1,4%

Divinity 1,2%

TRECE 1,2%

BEMADtv 1,2%

Teledeporte 1,1%

DKiss 1,1%

Squirrel 1,0%

Boing 0,7%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,4%

Ranking programas TDT Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:48
23:02
294.000
2,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
294.000
7,0%
Energy
FBI Víctima
22:59
23:48
267.000
2,5%
Nova
Emanet
14:58
16:30
248.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:23
15:51
245.000
2,7%
FDF
Cine The equalizer: el protector
22:55
25:27
240.000
3,2%
Teledeporte
Estudio estadio champions
23:23
24:02
236.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:55
15:23
233.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un ruina política, una ...
21:07
22:55
232.000
1,9%
Energy
FBI El amor es ciego
22:06
22:59
230.000
1,8%

Ranking FDF (2,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine The equalizer: el protector
22:55
25:27
240.000
3,2%
FDF
La que se avecina Un ruina política, una ...
21:07
22:55
232.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
15:38
17:35
205.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un lanzamiento, un resbalón y ...
17:35
19:19
141.000
2,1%
FDF
La que se avecina Singles, gatillazos y un ...
13:41
15:38
128.000
1,7%

Ranking Energy (2,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Víctima
22:59
23:48
267.000
2,5%
Energy
FBI El amor es ciego
22:06
22:59
230.000
1,8%
Energy
FBI El viaje del héroe
21:19
22:06
222.000
1,8%
Energy
FBI Poli fracasado
23:48
24:42
214.000
3,0%
Energy
La noche de los fbi
20:22
26:30
199.000
2,4%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:48
23:02
294.000
2,3%
Nova
Emanet
14:58
16:30
248.000
2,8%
Nova
Marina
18:40
20:10
229.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:40
229.000
3,2%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:10
21:48
228.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Mandala
21:02
22:05
226.000
1,9%
Atreseries
Bright minds El último azteca
22:05
23:04
215.000
1,7%
Atreseries
Bright minds El bautismo de los muertos
23:04
24:02
195.000
2,0%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:56
15:49
158.000
1,7%
Atreseries
Hudson & Rex
20:05
21:02
153.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,6%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
294.000
7,0%
Mega (España)
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
222.000
2,6%
Mega (España)
Forjado a fuego El kilij
22:02
22:49
176.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La lanza zande
21:08
22:02
154.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El alfanje naval
22:49
23:45
110.000
1,0%

Ranking Neox (1,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:23
15:51
245.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:55
15:23
233.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
189.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:51
16:18
177.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
18:17
18:41
176.000
2,6%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
22:59
24:33
221.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Diego Fernández ...
22:05
22:59
183.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:36
25:00
125.000
2,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
102.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
25:00
25:29
92.000
2,4%

Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Titanic: misterios hundidos
22:31
24:17
151.000
1,5%
DMAX
Titanic en el corazón del naufragio
24:23
25:52
137.000
3,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:54
128.000
1,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
127.000
1,0%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:30
21:30
98.000
0,9%

Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:19
22:07
160.000
1,3%
Divinity
Elementary El noveno paso
23:03
24:00
140.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
19:24
20:22
129.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
20:22
21:19
125.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
22:07
23:02
116.000
0,9%

Ranking TRECE (1,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:33
20:44
194.000
2,1%
TRECE
Cine western Un pie en el infierno
18:44
20:33
175.000
2,4%
TRECE
El cascabel
22:04
24:30
117.000
1,1%
TRECE
Sesión doble Las minas del kilimanjaro
16:55
18:41
117.000
1,7%
TRECE
Sesión doble Tai-pan
14:47
16:55
107.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Taxi 4
18:40
20:06
144.000
2,1%
BEMADtv
Cine Taxi 3
17:08
18:40
124.000
1,8%
BEMADtv
Cine Los 2 lados de la cama
22:01
23:51
112.000
1,0%
BEMADtv
Cine Taxi 2
15:35
17:08
107.000
1,3%
BEMADtv
Cine El otro lado de la cama
20:06
22:01
87.000
0,8%

Ranking Teledeporte (1,1%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio champions
23:23
24:02
236.000
2,6%
Teledeporte
Estudio estadio champions: tiempo extra
24:02
24:30
142.000
2,0%
Teledeporte
Tenis:atp 500 C.Alcaraz-O.Virtanen: ...
16:11
17:36
142.000
1,8%
Teledeporte
Estudio estadio champions: la jornada
21:55
23:23
136.000
1,1%
Teledeporte
Atp 500
15:30
20:06
102.000
1,4%

Ranking DKiss (1,1%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Almas en pena
23:07
24:04
98.000
1,0%
DKiss
Compra y reforma
14:51
15:38
91.000
1,0%
DKiss
Almas en pena
25:02
25:54
86.000
2,6%
DKiss
Asesinos de América
18:27
19:24
86.000
1,3%
DKiss
Asesinos de América
19:24
20:16
81.000
1,1%

Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Chacal
15:11
17:28
100.000
1,2%
Squirrel
Air force one derribado
22:04
23:31
96.000
0,8%
Squirrel
Cine Y dejaron de llamarle camposanto
17:28
18:59
81.000
1,2%
Squirrel
Cine Cruzando la gran barrera
20:26
22:03
80.000
0,7%
Squirrel
Air force one derribado
23:31
24:53
78.000
1,1%

Ranking Boing (0,7%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:21
143.000
8,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:41
14:52
132.000
1,6%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
21:23
21:34
110.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:26
14:37
104.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:15
15:26
102.000
1,1%

Ranking Ten (0,7%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Killer families
23:38
24:40
70.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
14:25
15:45
63.000
0,7%
Ten
Killer families
21:35
22:36
62.000
0,5%
Ten
Killer families
22:36
23:38
60.000
0,5%
Ten
El sótano club
15:45
19:31
43.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,4%) - Martes, 14 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:20
20:30
62.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:30
20:41
59.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:09
20:20
58.000
0,7%
Clan TVE
La casa de Mickey Mouse
08:05
08:28
55.000
3,2%
Clan TVE
Bluey
17:42
17:49
44.000
0,6%
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