Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su segunda entrega semanal con Carlos Sobera la noche del lunes 18 de marzo, en la que se celebró una nueva ceremonia de salvación con Aurah Ruiz, Rocío Madrid, Ángel Cristo Jr. y Miri Pérez-Cabrero como protagonistas. Los cuatro concursantes fueron los elegidos entre los concursantes para quedar en la palestra, donde Aurah perdió afortunadamente su puesto al contar con el mayor apoyo en la votación.

Laura Madrueño junto a los nominados en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

El programa decidió mostrar el reparto de los votos al comienzo de la cita, donde el nominado salvado contaba conque apoyaban al resto de concursantes en peligro. Antes de desvelar al afortunado, Laura Madrueño cedió la palabra a los nominados para lanzar sus alegatos, empezando por Aurah, quien

"Me encantaría seguir aquí porque es pronto, lo estoy pasando muy bien incluso en los momentos complicados y porque quiero que todos los viváis conmigo", trasladó Rocío en su turno. Mientras, Ángel se limitó a bromear con su deseo de quedarse más tiempo en el reality "porque todavía tengo que perder un poquito de barriguita", en una ronda de alegatos que remató Miri. "Me quiero quedar porque estoy superfeliz aquí. Seguro que hay muchísima gente a la que le encantaría estar en mi lugar y tengo muchísima fuerza", aseguró la concursante.

Segunda semana consecutiva

Por desgracia para Miri, la actriz se convirtió en la primera nominada en confirmar que seguía en manos de los espectadores, algo que no borró su sonrisa: "No pasa nada, es a lo que me enfrentaba". Ángel siguió los pasos de su compañera, lo que dejó un "duelo final" entre Aurah y Rocío, cuya mala relación ha sido más que evidente los últimos días. Fue entonces cuando, como ocurría la semana pasada, la canaria estallaba en gritos de alegría y hasta bailó al descubrir que su concurso estaba garantizado durante una semana más.