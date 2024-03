Por Daniel Parra |

La gala del domingo 17 de marzo de 'Supervivientes: Conexión Honduras' estuvo cargada de emociones. Durante el programa, los espectadores pudieron presenciar dos abandonos del concurso, aunque uno de ellos terminó por ser un amago. El primero fue obligado: Zayra Gutiérrez se terminó despidiendo de 'Supervivientes'. La hija de Guti y Arantxa del Sol llevaba una semana bajo supervisión médica por sus dolores de espalda.

Sandra Barneda le comunicó a la ya exparticipante del reality el parte:. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas. La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa".

"En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España", concluyó la presentadora. De esta manera, Gutiérrez, que termina su paso por 'Supervivientes' de forma apresurada, expresó su impotencia: "Me da mucha rabia, porque tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar, de ganar este concurso, de dedicárselo a mi hijo, a mi familia, a mi chico...".

Carmen Borrego en 'Supervivientes'

La influencer agradeció al equipo del programa: "Han hecho que me sienta como en casa". Además, aseguró que estará en la próxima edición: "Lo veréis el año que viene, os lo prometo, el año que viene no fallo, como si me tengo que poner algo en la espalda para que no me lesione. El año que viene lo doy todo al cien por cien". La exparticipante pudo hablar también con su madre y con su pareja, que le transmitieron su apoyo.

Sin embargo, la salida de Zayra Gutiérrez de 'Supervivientes' pudo no haber sido el único abandono de la noche. Minutos más tarde, el programa emitió unas imágenes en las que Carmen Borrego, derrumbada, amenazaba con marcharse de Honduras tras haber llegado a Playa Condena después de que su equipo perdiera el juego por la localización: "No puedo más. Por favor, llevadme de aquí, sacadme de aquí, por favor".

Barneda confirmo a la audiencia que la hermana de Terelu Campos había activado el protocolo de abandono. "No puedo tirar de mi alma, ni ya puedo dar más, y yo no voy a estar aquí sin hace pruebas, sin hablar, sin moverme, ahí tumbada... Es que me parece lo más honrado llegados a este punto por mi parte. A mí me enseñaron a no hacerlo mal", les dijo Borrego a sus compañeros antes de abandonar la isla.

Carmen Borrego seguirá en 'Supervivientes'

La colaboradora de 'Vamos a ver' y 'Así es la vida' justificó su decisión: "No puedo, no tengo fuerzas, que estoy mareada, que no voy al baño desde hace ocho días, que no puedo comer, que llevo tres días sin dormir y que no puedo más. Yo no tengo fuerzas físicas ni mentales para continuar aquí". La hija de María Teresa Campos se marchó en una barca, ante la estupefacción de su sobrina, Alejandra Rubio.

Sin embargo, minutos después, los concursantes de 'Supervivientes' vieron cómo la misma barca se acercaba a la orilla con Borrego en su interior. La tertuliana había dado marcha atrás a su decisión después de la revisión del médico y continuará en el reality. "Creo que hasta ahora he estado superfuerte, sigo estando fuerte psicológicamente, pero estoy muy débil físicamente, entonces llega un momento que cualquier cosa te parece un auténtico mundo", explicó.