Por Toño García Rodríguez |

El comienzo de 'Supervivientes' está siendo de todo menos pacífico. Tras el acalorado estreno entre Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego, su segunda gala la noche del jueves 14 de marzo no quiso quedarse atrás. A pesar de mantener una buena convivencia durante los primeros días de concurso, Claudia Martínez expresó esta semana su preocupación por la relación entre su novio, Mario González, y Miri Pérez-Cabrero, algo que hizo saltar todo por los aires.

Discusión en la playa entre Miri, Mario y Claudia

La influencer reveló en la playa que, antes de entrar al reality, había sido avisada de que. Tras un breve encontronazo con Mario, molesto ante estas afirmaciones, Claudia optó por contar a Miri su preocupación, algo que la cocinera no se tomó demasiado bien., expresaba Claudia a medida que la tensión se incrementaba en Playa Olimpo.

Miri, lejos de disculparse, quiso hacer entender a Claudia que ella no había hecho nada por lo que sentirse culpable. "Yo me cambio delante de quien a mí me sale del coño. (...) Arreglaos vosotros con vuestras inseguridades y a mí no me metáis", expresaba alucinada con la situación que se había generado y exigiendo a Mario que se manifestara. "¿Sientes que yo he tenido algún acercamiento contigo?", preguntó repetidas veces hasta que el concursante se posicionó del lado de su novia.

Tras visualizar estas imágenes en la palapa, fue Claudia la primera en tomar la palabra: "Son muchos gestos muchos días fuera de cámaras". "Te lo estás inventando", respondió inmediatamente Miri las acusaciones de su compañera, algo que desató de nuevo la furia de esta: "¡No me invento nada, no mientas!". Mario dio la razón a su novia mientras Miri y Claudia se enredaron en una discusión en la que ninguna estuvo dispuesta a ceder en su versión.

"¿La solución es que Miri no tenga ninguna relación con vosotros?", preguntó Jorge Javier Vázquez desde plató tratando de poner fin al conflicto. A pesar de que Claudia se mostró contraria a esta medida, la influencer continuó insistiendo en los gestos "fuera de cámaras" que había tenido Miri acusándola de ser "muy lista". Sus compañeros, al ser preguntados por el presentador, se mostraron ajenos a este conflicto alegando que ellos no habían notado esa actitud de Miri hacia Mario.

Miri, nominada directa

Tras una gala en la que el equipo pasó de Playa Olimpo a Playa Condena, llegó el momento de las nominaciones y, con ello, de la venganza. Mario, que repitió como líder del equipo, nominó directamente a la cocinera por todo lo sucedido. "Creo que se ha visto a una persona sufrir y fuera de cámaras ha seguido insultándola y metiendo el dedo en la llaga", expresaba el concursante defendiendo a su novia y manteniendo su versión acerca de la actitud insinuante de Miri. "No voy a tolerar nunca que hagan tanto daño a una persona. Da igual si tengo razón o no", expresó Mario al dar los motivos de su nominación.