Los dos motivos por los que Jesulín habría rechazado participar en 'Supervivientes 2024'

Por Mario de Hipólito de Sande |

Este año 'Supervivientes' cuenta con grandes fichajes como Carmen Borrego o Pedro García Aguado. Es un casting en el que se mezclan nombres muy potentes, con otros que aún se tienen que dar a conocer. A ellos se sumarán otros dos nombres el domingo 10 de marzo, pero entre ellos no estará Jesulín de Ubrique, que había sonado con fuerza como posible concursante estos últimos meses.

Jesulín de Ubrique en 'Mi casa es la tuya'

El extorero, según apunta EsDiario. Uno de ellos sería el, de su mujer, y sobre todo de su bebé, durante tanto tiempo. El concurso grabado en Honduras requiere que los concursantes estén unos tres meses en la isla para poder ganar el premio, a lo que. El otro motivo sería coincidir con Jorge Javier Vázquez . Cuando se prescindió de Jorge Javier como presentador en 'Gran Hermano VIP' y 'Gran Hermano Dúo', se planteó la duda de si sería o no el presentador de 'Supervivientes 2024', por lo que de no ser así,

No obstante, estas dos barreras que habrían sido presentadas por el torero no cierran definitivamente la posibilidad de que participe en un futuro. De salvarse esos obstáculos, podríamos ver al marido de María José Campanario saltar del helicóptero. Además, no sería de extrañar, teniendo en cuenta que ya ha participado en otros concursos formatos televisivos como 'MasterChef Celebrity' o 'El desafío'.

¿El mejor caché de 'Supervivientes 2024'?

El torero podría haber recibido una ingente cantidad de dinero por cada semana que pasase en la isla. Se ha podido conocer que Carmen Borrego es la mejor pagada de la edición, recibiendo la friolera de unos 18.000 euros por semana. ¿Le habría quitado Jesulín el mejor caché a la hermana de Terelu? ¿Habría conseguido hacerse con el cheque de 200.000 euros del ganador?