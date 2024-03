Por Daniel Parra |

'Supervivientes: Conexión Honduras' confirmó en su primer programa de la edición el pasado domingo 10 de marzo lo que era un secreto a voces: Laura Matamoros y Kiko Jiménez son los nuevos concursantes de 'Supervivientes'. Ambos han sido bautizados como los supervivientes "llegados del pasado", exparticipantes del reality que vuelven a Honduras para introducir una nueva dinámica en el programa. La hija de Kiko Matamoros llegó a ser la tercera finalista en 2017, misma edición en la que estuvo el novio de Sofía Suescun.

Laura Matamoros en 'Supervivientes'

, lugar que puede dar "segundas oportunidades", tal y como les confirmó Laura Madrueño después de que saltaran desde el helicóptero. La presentadora desde Honduras adelantó que. A su llegada a la isla, tuvieron que completar la prueba del barro que ya habían realizado sus compañeros en su primer día en Cayos Cochinos.

La emoción no faltó en el regreso de ambos al concurso. El primero en saltar al agua e iniciar su aventura fue Kiko Jiménez, que se mostró visiblemente nervioso por volver al sitio "que me dio tanto y que también me quitó tanto". El que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no pudo contener las lágrimas al recordar su anterior paso por el reality: "Lo pasé muy mal aquí y sufrí un montón, pero, por otro lado, estoy feliz de estar aquí". "Me acuerdo de mi familia, me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de mi padre, me acuerdo de Sofía y de todos los consejos que me ha dado", dijo. Además, afirmó que volvía para ganar y que lo que más miedo le da es la soledad y el hambre.

Por su parte, Matamoros también rompió a llorar en el helicóptero de 'Supervivientes': "Estoy acojonada". "Lo que voy a echar de menos a mis hijos no está escrito, y me acojona mucho eso", explicó la colaboradora de 'Vamos a ver'. La nueva concursante del reality aseguró que "lo peor es estar incomunicada", pero que vuelve para disfrutar y pasarlo lo mejor que pueda: "Llegaré hasta donde llegue". La influencer confesó además que le ha escrito una carta para cada semana a sus hijos, a los que le dedicó su segundo salto.

La reacción de Makoke

"También se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató, que se muere de envidia por hacer este salto. ¡Makoke, a la calle! Con ironía y con humor", concluyó Laura Matamoros antes de lanzarse. Las palabras de la superviviente provocaron las lágrimas de la aludida, presente en el plató. Sandra Barneda preguntó a la exmujer de Kiko Matamoros, y esta respondió que no lo había entendido: "Últimamente me cruzaba con Laura y teníamos... Yo creo que habéis sido testigos todos, teníamos conversaciones en maquillaje, y no sé, es que no entiendo. Da igual".