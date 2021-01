Aurora gana 'MasterChef Junior 8': "Con mucha paciencia he aguantado a Javier, me ponía de los nervios"

Aurora se ha convertido en la ganadora de la octava edición de 'MasterChef Junior'. La gaditana es la aspirante más joven en ganar el concurso, pero demostró su talento y su tenacidad en el duelo final en el que se enfrentó contra Nicolás. Hablamos con Aurora para que nos cuente cómo vivió su gran noche, cómo ha sido la relación con sus compañeros de programa y si le gustaría dedicarse a la cocina cuando sea mayor.

Aurora, ganadora de 'MasterChef Junior 8'

Por fin se ha desvelado que eres la ganadora de 'MasterChef Junior 8'. ¿Cómo llevas poder contarlo?

Lo que peor llevaba era no poderlo decir. Además, de tú saberlo y estar con tu familia y no poder decir nada...

En el duelo final te alabaron la tranquilidad con la que te enfrentaste a la prueba. ¿Cómo es posible que siendo tan pequeña seas tan tranquila?

Yo lo que pienso es que todo me va a salir bien, entonces yo voy haciendo mis cosas concentrada, así que como salga. Yo intento que salga todo perfecto y me esfuerzo, pero normalmente cuando hago esa técnica sale bien.

Yo lo que pienso es que todo me va a salir bien, entonces yo voy haciendo mis cosas concentrada

Fue bastante bonito y me lo pasé superbien. Veía como ganador a cualquiera de los dos, porque cualquier podría haber ganado.

Cuando todavía no teníais la chaquetilla, ¿quién creías que podía ganar?

Yo quería ganar yo, pero si no lo hacía, quería que ganara Nico o cualquiera de los dos, pero en especial Nico. En la primera prueba no pensé en nadie porque dije que quien ganara lo iba a hacer y punto.

Aurora celebra su victoria en 'MasterChef Junior 8'

¿En qué momento te viste como ganadora durante el duelo final y en qué momento creías que no ibas a ganar?

Me vi como ganadora cuando lo dijeron. No vi tampoco que fuera a perder porque yo ni pensé en ganar.

Te han alabado el compañerismo que has tenido durante toda la edición. En cambio, a Javier le reprochaban lo contrario. ¿Cómo ha sido cocinar con él, que a veces parecía que boicoteaba los cocinados?

Con paciencia, con mucha paciencia, he podido aguantarlo. No sé cómo, pero con paciencia. Me ponía de los nervios.

Con paciencia, con mucha paciencia, he podido aguantar a Javi

Si un capitán es el que te tiene que mandar, tú tendrás que hacer caso al capitán. Ya si el capitán va mal, es otra cosa.

¿Te gustaría dedicarte a la cocina?

Yo de mayor quiero ser bioquímica, pero como la Bioquímica tiene que ver con la cocina, pues no descarto la idea de crear algo que no se haya visto o algo raro que sea como de cocinar y de vanguardia, pero con cosas también con respecto a la Bioquímica.

¿Te gustaría salir en la televisión o aparecer en algún programa de cocina?

Me encantaría, me da igual, cualquier cosa, un programa o algo.

De mayor quiero ser bioquímica, pero como la Bioquímica tiene que ver con la cocina, pues no descarto la idea de crear algo que no se haya visto

Cada una tenía su apoyo y yo lo veía bien. Si a la gente le encantaba Henar, pues que le encante Henar.

¿Te ha gustado cocinar con Henar?

Sí, es muy buena compañera.

Nicolás felicita a Aurora tras conocerse su victoria en 'MasterChef Junior 8'

De todas las pruebas que has hecho en estas seis semanas, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado?

Aparte de la de "sigue al chef" y el duelo final, que eso es punto y aparte, yo creo que la del teléfono por la amiga.

¿Cuál de todas las visitas que ha habido en 'MasterChef', tanto de famosos y de cocineros, ha sido la que más ilusión te ha hecho?

Martín Berasategui y de famosos yo diría que Mario Vaquerizo. Pero más Martín Berasategui.

¿Y por qué te han hecho ilusión esas visitas?

Martín Berasategui es mi chef favorito y Mario Vaquerizo también me encanta.