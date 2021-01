Henar, tras derrumbarse en la final de 'MasterChef Junior': "Cuando me desahogo, me quedo más tranquila"

La noche del martes 19 de enero, la octava edición de 'MasterChef Junior' celebró su gran final en La 1 de Televisión Española. Una gala que concluyó con un duelo final entre Aurora y Nico, después de que ambos concursantes consiguieran alzarse con la victoria en dos pruebas, frente a sus compañeros Henar y Javier. De hecho, la primera vivió algún que otro percance durante los cocinados: se cortó durante la elaboración de sus platos e incluso llegó a quemarse la mano, algo que provocó que se acabara derrumbando durante la segunda prueba, en la que debía defender su pase al duelo final frente a sus compañeros Javier y Nico.

Henar rompe a llorar en la final de 'MasterChef Junior' tras quemarse

La aspirante se encontraba en mitad del cocinado, cuando cogió una de sus cazuelas sin trapo, lo que provocó que se acabara quemando la mano y fuera inmediatamente atendida del equipo. Aunque en un principio Henar aseguraba que no esperaba que le quedara marca y no le dio mucha importancia, pronto el percance acabó pasándole factura. "No puedo cocinar", murmuraba la madrileña, antes de romper a llorar sin hacer apenas ruido, lo que no evitó que su compañero Javier se diera cuenta de ello.

"Me duele la quemadura, me he cortado y no puedo seguir", confesaba la aspirante, entre lágrimas, cuando Pepe Rodríguez le preguntó qué era lo que le sucedía. "No te preocupes, vamos a sacarlo, ya lo verás", trató de animarla el juez, quien enseguida recibió un tímido "vale" por parte de la madrileña. "Cuando me empiezo a agobiar, lloro. Llorar para mí es desahogarme", reconocía Henar, algo más tranquila, ante las cámaras del programa. "Entonces, cuando me desahogo, me quedo más tranquila, vuelvo a empezar y voy con más ánimo", concluyó la aspirante quien, de hecho, acabó remontando y se recuperó tras el bajón para seguir cocinando.

"Me da tristeza irme y no poder volver"

Aunque el resultado de la prueba fue satisfactorio tanto para Henar como para Nicolás y Javier, tan solo uno de ellos logró la preciada chaquetilla que lo conducía al duelo final. Ese fue el caso de Nicolás, lo que dejó a Henar en el tercer puesto en el concurso, mientras que Javier se quedó con el cuarto tras enfrentarse a unas pruebas que le hicieron sudar y llorar más de lo que venía mostrando a lo largo de la edición. "Obviamente, quería ser duelista, pero he llegado muy lejos", trató de animarse el aspirante, quien subrayó que "hay que saber ganar y perder", a pesar de la actitud especialmente "chulesca" que había demostrado en la recta final. "Estoy contenta porque he llegado superlejos, triste porque no he ganado la chaquetilla y siento rabia porque estaba a un paso de ganarla", reconocía por su parte Henar, tras lo cual confesó que "lo que más tristeza me da es irme y no poder volver" al programa.